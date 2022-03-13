Мы не можем сейчас убивать по тысяче в день: Денисенко объяснил причину, почему российские потери стоят на цифре 12 тысяч
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Отсутствие изменений в количестве жертв со стороны агрессора связано с изменением формы боевых действий в последние дни.
Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
По его словам, количество жертв со стороны россиян на уровне 12 тысяч держится несколько дней, потому что в последние дни не ведутся прямые бои, где российские войска несли бs больше потерь.
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"В последние дни больших продвижений их техники, их войск не было. Поэтому вы видите эту цифру в 12 тысяч", - сказал Денисенко, добавив, что в таких условиях мы не можем убивать по 1 тысячи в день.
В то же время он добавил, что сейчас враг прибегает чаще к ракетным ударам. Денисенко также сообщил, что по нескольким направлениям украинские войска перешли в контрнаступление, на Киевщине и Харьковщине ведутся позиционные бои. "Мы продолжаем разбивать небольшие отряды", – добавил он.
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Денисенко не стал подтверждать слова Анны Маляр, что все больше российских военных сдаются в плен и призвал дождаться утренних сводок. Впрочем, он подтвердил, что боевой дух русской армии падает.
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- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
Головне щоб кінець місяця був без заборгованності.
Освіта[ред. | ред. код]
1997 - закінчив Київський університет імені Т. Шевченка, спеціалізація «українська мова і література».[4]
1998 - закінчив факультет Гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.[5]
2003 - захистив кандидатську в НАН України за темою «Творчість М. Йогансена в контексті української сміхової модерністської прози».[6]
Я вже давно підмітив - найбільші кацапські патріоти живуть за межами кацапстану. ******** скрепи починають звучати по-новому саме на загниваючому Заході.
Кажуть у москалях відсоток лайна настільки високий, що в якості добрив ви кращі ніж свиняче гній.
Овер 12 тисяч
Воскресенье 13.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 11619 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 11 марта это 3419 погибших. Итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 марта. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.