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Новости Война в Украине
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война (46875) Украина (44303) жертвы (1546) потери (3863)

Мы не можем сейчас убивать по тысяче в день: Денисенко объяснил причину, почему российские потери стоят на цифре 12 тысяч

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мы не можем сейчас убивать по тысяче в день: Денисенко объяснил причину, почему российские потери стоят на цифре 12 тысяч

Отсутствие изменений в количестве жертв со стороны агрессора связано с изменением формы боевых действий в последние дни.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

По его словам, количество жертв со стороны россиян на уровне 12 тысяч держится несколько дней, потому что в последние дни не ведутся прямые бои, где российские войска несли бs больше потерь.

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"В последние дни больших продвижений их техники, их войск не было. Поэтому вы видите эту цифру в 12 тысяч", - сказал Денисенко, добавив, что в таких условиях мы не можем убивать по 1 тысячи в день.

В то же время он добавил, что сейчас враг прибегает чаще к ракетным ударам. Денисенко также сообщил, что по нескольким направлениям украинские войска перешли в контрнаступление, на Киевщине и Харьковщине ведутся позиционные бои. "Мы продолжаем разбивать небольшие отряды", – добавил он.

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Денисенко не стал подтверждать слова Анны Маляр, что все больше российских военных сдаются в плен и призвал дождаться утренних сводок. Впрочем, он подтвердил, что боевой дух русской армии падает.


 



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Топ комментарии
+81
Турки жартують: "Побачивши байрактар, російський танк прикинувся мертвим"
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13.03.2022 18:53
+52
Раніше населення було незадоволено вартістю комунальних та розміром пенсій, зараз - що менше 1000 кацапів на день вбиваємо...
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13.03.2022 18:56
+25
так вони вже великими колонами не йдуть..змінили тактику..Бо МИ Багато Базікаєм..про це...Менше говорити треба..Найгірший ворог-це язик.
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13.03.2022 18:57
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Турки жартують: "Побачивши байрактар, російський танк прикинувся мертвим"
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13.03.2022 18:53 Ответить
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13.03.2022 18:55 Ответить
Заскріню)
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13.03.2022 19:28 Ответить
Обоссум!
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14.03.2022 01:18 Ответить
Ща сирийского мяса привезут, будет пару дней по тысяче, не ссыте
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13.03.2022 18:54 Ответить
І з Карабаху, начебто, мають підвезти свіжих уйобків.
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13.03.2022 19:10 Ответить
Сирийцы сами не хотели воевать вызывали помощь иран и рф, поэтому это фейк, у них самих сил мало..
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14.03.2022 01:36 Ответить
Зловив українець золоту рибку і каже:

- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.

Рибка:

- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.

Українець:

- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
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13.03.2022 19:10 Ответить
От я дивуюсь: як вони тут воюватимуть, якщо жодної мови не знають? Як відрізнятимуть кацапа від українця?
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13.03.2022 19:46 Ответить
Раніше населення було незадоволено вартістю комунальних та розміром пенсій, зараз - що менше 1000 кацапів на день вбиваємо...
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13.03.2022 18:56 Ответить
І тут зрада)
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13.03.2022 19:11 Ответить
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13.03.2022 19:31 Ответить
Еще очень многих людей злит сюсюканье с пленными, и вообще тот факт что их берут в плен, а не поступают с ними как положено. После зверств этих нелюдей орков, реально многих украинцев сильно напрягают это все статейки и видео иньервью с пленными "незнайками".
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13.03.2022 19:57 Ответить
так вони вже великими колонами не йдуть..змінили тактику..Бо МИ Багато Базікаєм..про це...Менше говорити треба..Найгірший ворог-це язик.
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13.03.2022 18:57 Ответить
Бог створив язик в роті лежачим..то треба помовчати..
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13.03.2022 18:59 Ответить
Тоб то не можуть,кацапи скінчились?
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13.03.2022 18:57 Ответить
мішків було мало, всього 45 000
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13.03.2022 19:19 Ответить
Непогана новина - кацапські дипломи тю тю - "прекращают признавать в мире".
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13.03.2022 18:59 Ответить
Та їх начебто й до війни ніхто не визнавав: треба було перепідготовку проходити, нє?
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13.03.2022 19:49 Ответить
Ця новина засмучує, але маємо терпець і все буде Україна!
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13.03.2022 18:59 Ответить
Это всё логично и понятно .Внутренний резерв колоссальный и его даже ещё не использовали.Учитывая десятки тысяч противотанковых и пзрк и другие плюшки которые пришли но ещё не задействованы.Но в первую очередь нада уничтожать именно ракетные установки и системы залпового огня которые наносят урон городам и убивают людей.Также мародёров и всех кто предал расстрел на месте.Всю партию опзж расформировать и арестовать и тех кто к неё причастен.Конфискация всего имущества.Война идёт полным ходом а у нас до сих пор многие в игрушки играются
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13.03.2022 19:01 Ответить
Як не можете по 1000 то підготуйтесь та починайте по 2000 валити.
Головне щоб кінець місяця був без заборгованності.
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13.03.2022 19:02 Ответить
Та просто оте лайно навіть ніхто рахувати не хоче
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13.03.2022 19:03 Ответить
Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Я от досі не збагну - що це за посада така - радник? І що може порадити міністру внутрішніх справ Вадим Денисенко - я к фахівець з чого?

Освіта[ред. | ред. код]

1997 - закінчив Київський університет імені Т. Шевченка, спеціалізація «українська мова і література».[4]

1998 - закінчив факультет Гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.[5]

2003 - захистив кандидатську в НАН України за темою «Творчість М. Йогансена в контексті української сміхової модерністської прози».[6]
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13.03.2022 19:05 Ответить
Ну таки попробуй пристрой всех " своих' ни каких штатных должностей не хватит , не профессора юстиции ведь или доцента эксперта на такую шикарную должность
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13.03.2022 19:13 Ответить
А по 2000 ?
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13.03.2022 19:24 Ответить
Мая ж ти зая... Не полінилося з Канади перднуть.
Я вже давно підмітив - найбільші кацапські патріоти живуть за межами кацапстану. ******** скрепи починають звучати по-новому саме на загниваючому Заході.
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13.03.2022 19:48 Ответить
Мая ж ти зая, приїжджай в Україну - все дізнаєшся, а можливо навіть добру справу зробиш.
Кажуть у москалях відсоток лайна настільки високий, що в якості добрив ви кращі ніж свиняче гній.
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13.03.2022 20:22 Ответить
нi, це не правда !! Вiдро свинячого лайна цiнується фермерами в двiчi дорожче одного шматка зеленого "вєжлiвого" гумуса.
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13.03.2022 20:51 Ответить
Бо ці суки демпінгують! У нас свиней вже менше, ніж цих козломордих приперлось.
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13.03.2022 22:41 Ответить
пашло отсюда ***** козломордое говно. жди похоронки на родню или извещения о пропаже безвести.
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13.03.2022 20:49 Ответить
скорее джевелины. Смари как это зелёное говно юкшой блевануло, приезжай так же блеванёшь своими мозгами

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13.03.2022 21:42 Ответить
Российских фашистов не убивают, их уничтожают.
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13.03.2022 19:39 Ответить
утилизируют
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13.03.2022 20:52 Ответить
Миша жабов так вы ж наступление приостановили, расейско-нацистское мясо видать начало заканчиваться, сейчас пукин нового мяса наберет может и тебя призовут и попрет счет до 20тыс.
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13.03.2022 19:57 Ответить
Імперія зла має зникнути назавжди!
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13.03.2022 19:55 Ответить
А я думав це новий мем

Овер 12 тисяч
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13.03.2022 20:09 Ответить
GeneralSVR(reserv)
Воскресенье 13.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 11619 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 11 марта это 3419 погибших. Итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 марта. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
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13.03.2022 20:44 Ответить
Байдуже на їхні втрати, хоча не можу не зупинятись підганяти цифру під збільшення. Тішу себе тим, що багато наволочі згоріло вщент до попелу!
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13.03.2022 21:02 Ответить
Підбирають сирійців , можуть у Київ лізти каналізацією...*?
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14.03.2022 04:49 Ответить
 
 