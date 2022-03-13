Мы не можем сейчас убивать по тысяче в день: Денисенко объяснил причину, почему российские потери стоят на цифре 12 тысяч

Отсутствие изменений в количестве жертв со стороны агрессора связано с изменением формы боевых действий в последние дни.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

По его словам, количество жертв со стороны россиян на уровне 12 тысяч держится несколько дней, потому что в последние дни не ведутся прямые бои, где российские войска несли бs больше потерь.

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"В последние дни больших продвижений их техники, их войск не было. Поэтому вы видите эту цифру в 12 тысяч", - сказал Денисенко, добавив, что в таких условиях мы не можем убивать по 1 тысячи в день.

В то же время он добавил, что сейчас враг прибегает чаще к ракетным ударам. Денисенко также сообщил, что по нескольким направлениям украинские войска перешли в контрнаступление, на Киевщине и Харьковщине ведутся позиционные бои. "Мы продолжаем разбивать небольшие отряды", – добавил он.

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Денисенко не стал подтверждать слова Анны Маляр, что все больше российских военных сдаются в плен и призвал дождаться утренних сводок. Впрочем, он подтвердил, что боевой дух русской армии падает.



