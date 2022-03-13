Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении на 18:00 13.03.2022
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Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00 13.03.2022.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генштаба ВСУ в фейсбуке.
"Продолжаются восемнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. Ведутся оборонительные бои, осуществляется прикрытие государственной границы и морского побережья государства. На отдельных направлениях осуществляется проведение стабилизационной операции и выполняются задачи территориальной обороны.
Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.
С начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении Кривого Рога и на захвате города Николаева. Не оставляет попыток захвата города Мариуполя. Оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города.
С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника.
В нарушение требований Международного гуманитарного права оккупанты продолжают брать в заложники гражданское население, наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по густонаселенным кварталам, школам и детским садам, грабят местное население, прибегают к мародерству.
По имеющейся информации, враг активизирует деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.
Доверяйте только проверенным источникам и сохраняйте спокойствие. Верим в Вооруженные Силы Украины и продолжаем тотальное сопротивление! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Кацапик жалуется, что звиздюлей получает. Психолога хочет.
Операційна дальність: 1000 км Де ото всьо?
А дороги строил с какой-то маньякальной упрямостью. Быстрей, быстрей...
Денежное содержание военнослужащим обещал увеличить только с 2023 года.
Чтобы роптания в войсках были?
На что это похоже?
Такое впечатление, что в ближнем окружении Зеленского есть крот, который Зеле все это внушал и им просто управлял. Тем более, что Зеленский в армии и вооружениях просто 1 класс 2 четверть.
Крути им как хочешь...
Чтобы спровоцировать массовые волнения населения?
Дороги есть, вооружения нового нет, роптания в армии (были массовые увольнения) и недовольство населения ...
Все это похоже как звенья одной цепи.
Більш стратегничних обєктів ніж АЕС не існує (окрім правлячій верхівки держави).