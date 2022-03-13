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Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении на 18:00 13.03.2022

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная информация Генштаба ВСУ о российском вторжении на 18:00 13.03.2022

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18:00 13.03.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются восемнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях. Ведутся оборонительные бои, осуществляется прикрытие государственной границы и морского побережья государства. На отдельных направлениях осуществляется проведение стабилизационной операции и выполняются задачи территориальной обороны.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Где погибшие враги?": в Минобороны объяснили, почему уже несколько дней потери оккупантов не пересекают отметку более чем в 12 тыс.

С начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении Кривого Рога и на захвате города Николаева. Не оставляет попыток захвата города Мариуполя. Оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города.

С целью нанесения ударов по территории Украины из акватории Черного моря там находится в боевой готовности "полная" корабельная группировка противника.

В нарушение требований Международного гуманитарного права оккупанты продолжают брать в заложники гражданское население, наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по густонаселенным кварталам, школам и детским садам, грабят местное население, прибегают к мародерству.

По имеющейся информации, враг активизирует деятельность по проведению диверсий на путях передвижения транспортных конвоев с гуманитарными грузами и военной помощью.

Также читайте: Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 106 военнослужащих, 17 – посмертно

Доверяйте только проверенным источникам и сохраняйте спокойствие. Верим в Вооруженные Силы Украины и продолжаем тотальное сопротивление! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+21
Все перетворилось на асфальт... "Велике будівництво" , ось що було головне останні два роки, а не якісь там жалюгідні ракети чи ППО...
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13.03.2022 19:09
+14
Слава героїчним захисникам України!
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13.03.2022 18:59
+13
РК-360МЦ «Нептун» - український береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 Нептун. До складу комплексу входять: командний пункт РКП-360, пускова установка УСПУ-360 з транспортно-пусковими контейнерами ТПК-360, транспортно-заряджальна машина ТЗМ-360, транспортна машина ТМ-360.

Операційна дальність: 1000 км Де ото всьо?
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13.03.2022 19:06
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Ворога остаточно зупинено.
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13.03.2022 18:58 Ответить
Слова Аркестовича.
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13.03.2022 19:05 Ответить
Слава героїчним захисникам України!
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13.03.2022 18:59 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2022/3/13/458924/


Кацапик жалуется, что звиздюлей получает. Психолога хочет.
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13.03.2022 19:01 Ответить
РК-360МЦ «Нептун» - український береговий мобільний ракетний комплекс з протикорабельними ракетами Р-360 Нептун. До складу комплексу входять: командний пункт РКП-360, пускова установка УСПУ-360 з транспортно-пусковими контейнерами ТПК-360, транспортно-заряджальна машина ТЗМ-360, транспортна машина ТМ-360.

Операційна дальність: 1000 км Де ото всьо?
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13.03.2022 19:06 Ответить
У зелебобиков спросите, которые свернули производство в 19 году.
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13.03.2022 19:09 Ответить
скорее всего какая то часть комплекса не готова к эксплуатации или персонал не обучен
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13.03.2022 19:13 Ответить
Это все в... 2-х батареях за 3 года. Дороги и далее по списку.
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13.03.2022 19:15 Ответить
****** зеленожопые как под заказ оркам дороги вымостили
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13.03.2022 19:17 Ответить
В бюджете мо на 2021 их вообще не заложили. В конце года приняли поправку на изготовление в 2022 3-х комплексов с поставкой в ЗСУ в марте. Поставили или нет - смотрите, как гуляет флот фашистов по Чёрному морю.
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13.03.2022 20:35 Ответить
Все перетворилось на асфальт... "Велике будівництво" , ось що було головне останні два роки, а не якісь там жалюгідні ракети чи ППО...
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13.03.2022 19:09 Ответить
Дороги для российских танков строил походу.
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13.03.2022 19:19 Ответить
... и заодно сворачивал оборонные заказы и разработки новых видов вооружения.
А дороги строил с какой-то маньякальной упрямостью. Быстрей, быстрей...
Денежное содержание военнослужащим обещал увеличить только с 2023 года.
Чтобы роптания в войсках были?
На что это похоже?
Такое впечатление, что в ближнем окружении Зеленского есть крот, который Зеле все это внушал и им просто управлял. Тем более, что Зеленский в армии и вооружениях просто 1 класс 2 четверть.
Крути им как хочешь...
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13.03.2022 20:00 Ответить
Поэтому с 2019 года с ЗСУ уволилось 70 тыс. и 10 тыс. признали непригодными. А так да - презедент воюющей страны.
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13.03.2022 20:37 Ответить
Плюс не закупки перед зимой газа и угля. Проблемы с электроэнергией.
Чтобы спровоцировать массовые волнения населения?
Дороги есть, вооружения нового нет, роптания в армии (были массовые увольнения) и недовольство населения ...
Все это похоже как звенья одной цепи.
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13.03.2022 20:08 Ответить
Очень похоже на планирование от политического руководства Украины.
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13.03.2022 20:39 Ответить
Приберіть замполітів від цих зведень, набір слів без жодної конкретики.
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13.03.2022 19:14 Ответить
Я так понял Волноваху взяли раз орки уже на Угледар нацелились и в сводках ничего о ней не сообщают.Значит Мариуполь на очереди если срочно наши не предпримут никаких ответных контрнаступательных действий.а не только гумконвои на прокорм оркам будут отправлять
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13.03.2022 19:16 Ответить
На жаль, падіння Маріуполя-це питання часу, враховуючи те, що він в тотальній блокаді.
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13.03.2022 19:40 Ответить
Мабуть я недалекий невіглаз, але хто небудь мені пояснить як можно СУПЕР стратегічні обєкти типу ЧАЕС і Запорізької АЕС так охороняти що вони перейшли під контроль кацапських військових ?
Більш стратегничних обєктів ніж АЕС не існує (окрім правлячій верхівки держави).
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13.03.2022 20:05 Ответить
а як можна будувати дороги коли тобі кажуть, що на тебе нападуть ? ото ж бо й воно ((
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13.03.2022 20:46 Ответить
Не вірю жодноМо слову Зеленського.Хто здав південь,чому там не було військ? Американські чиновники говорять ,що є російські агенти в ЗСУ та структурах безпеки. ДЕРЖАВНА ЗРАДА НА ПІВДНІ,ФАКТИЧНО БУВ ВІДКРИТИЙ ФРОНТ ДЛЯ РОСІЙСЬКИХ ВІЙСК .В ЧЕРГОВИЙ РАЗ АМЕРИКАНЦІ ПРАВІ,А ЗЕЛЕНСЬКИЙ та зелена гоп-компанія ВСЕ НЕ ВІРЯТЬ І НІЧОГО НЕ РОБЛЯТЬ ,ЩОБ ЗАПОБІГТИ КАТАСТРОФІ,яка насувається з півдня.
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13.03.2022 21:41 Ответить
РОСІЙСЬК ПАДЛЮКА ЇДИ НАХЙ !!!
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13.03.2022 21:45 Ответить
Я уже говорил , давайте критику , оставим на после войны Вот реально кто то верил на 120% , что этот ***** наподет . Даже я до конца не верил , что он настолько туппой . А сейчас нет выбора нужна Победа . Или Украины больше не будет
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13.03.2022 22:00 Ответить
 
 