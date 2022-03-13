За эти дни удалось эвакуировать 140 тысяч украинцев - Верещук рассказала о возможных коридорах
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
14 марта Украина еще раз попытается организовать зеленый коридор в Мариуполь, а также в некоторые населенные пункты Киевщины и Черниговщины.
Об этом заявила в эфире национального телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Цензор.НЕТ.
Министер подчеркнула, что кровь более 2 тысяч мариупольцев на руках Владимира Путина.
По словам Верещук, 13 марта сработали гуманитарные коридоры в Луганской области - Лисичанск, Рубежное. "Удалось вывезти более 5 тысяч человек. Это очень хорошо, потому что утром еще были обстрелы", - добавила министр.
На Киевщине коридоры сработали лишь частично, но там тоже тысячи человек. Всего за эти дни удалось эвакуировать 140 тысяч человек.
14 марта украинские власти будут добиваться коридора в Мариуполь, продолжится эвакуации из Киевщины, Луганщины. Также власти ищут безопасный маршрут на Черниговщине. "Ведь вопрос не только в маршруте, а в его безопасности", - сказала Верещук.
Пожалуйста, подождите...