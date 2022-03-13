Оккупанты похитили главу райсовета Мелитополя Прийму и пытались похитить секретаря горсовета Романова

В оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне похитили главу районного совета Сергея Прийму и пытались похитить секретаря горсовета Романа Романова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Мелитополь.

"Сегодня стало известно, что в 7:30 оккупанты пришли домой с обыском к главе районного совета – Прийме Сергею Николаевичу. После обыска его забрали.

Обыск производили 8 человек, забрали документы Сергея Николаевича, все мобильные устройства и требовали пароли к ним".

Также российские оккупанты пытались похитить секретаря горсовета Мелитополя Романа Романова.

Вооруженные люди ворвались в дом по адресу прописки, где чиновник больше десяти лет не проживает и пытались взорвать дверь.

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