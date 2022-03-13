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Новости Война в Украине
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Мелитополь (596) похищение (1659)

Оккупанты похитили главу райсовета Мелитополя Прийму и пытались похитить секретаря горсовета Романова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты похитили главу райсовета Мелитополя Прийму и пытались похитить секретаря горсовета Романова

В оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне похитили главу районного совета Сергея Прийму и пытались похитить секретаря горсовета Романа Романова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА Мелитополь.

"Сегодня стало известно, что в 7:30 оккупанты пришли домой с обыском к главе районного совета – Прийме Сергею Николаевичу. После обыска его забрали.

Обыск производили 8 человек, забрали документы Сергея Николаевича, все мобильные устройства и требовали пароли к ним".

Также российские оккупанты пытались похитить секретаря горсовета Мелитополя Романа Романова.

Вооруженные люди ворвались в дом по адресу прописки, где чиновник больше десяти лет не проживает и пытались взорвать дверь.

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Топ комментарии
+5
чего им автоматьі не дали придурки? увидел тварь срусскую - убей!
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13.03.2022 19:49
+4
почему , Зеленский ДО СИХ ПОР НЕ ПОДПИСАЛ ЗАКОН о КОЛОБАРАНТАХ ,ПРИНЯТЫЙ , УЖЕ , РАДОЙ ?
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13.03.2022 20:12
+3
ЗаЖОПники показали своє справжнє обличчя..

!"Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе после того, как похитили мэра Ивана Федорова, местная депутатка записала видеообращение о создании так называемого "комитета народных избранников", который будет управлять городом, а протестующих называет "экстремистами".

Источник: местное издание "РИА Мелитополь"

Детали: Речь идет о правой руке экс-нардепа Евгения Балицкого (от "Партии регионов") депутате Галине Данильченко ("Оппоблок").

Наші повідомляли, що їй загрожує пожиттєве за законами України. Нехай здохнуть колоборанти !
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13.03.2022 19:52
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чего им автоматьі не дали придурки? увидел тварь срусскую - убей!
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13.03.2022 19:49 Ответить
Еще важный кусок информации, который необходимо добавить.

"План победы" сейчас в нашей Службе прорисовывается так:

Зеленского дожмут на подписание внешне мягкого мирного договора, где он признает Крым за Россией, а Луганская и Донецкая области уйдут в ЛДНР. Именно на ЛДНР будет делаться акцент нашими переговорщиками: какие нюансы и т.д. Но это - отвлечение внимания.

Ключевым моментом должен стать пункт про демилитаризацию, в котором будет фактически запрет на функционирование украинских спецслужб, в первую очередь - контрразведки.

Вот здесь уже наши все видят куда перспективнее: за считанные годы мы, возможно при некоторой (минимальной) помощи ГРУ должны будем провести тотальнейшую зачистку общественно-политического поля. И вот после этого в Киев можно будет проводить любую свою власть.

С большой вероятностью этот план станет доминирующим для Кремля при корректировке стратегии, хотя сценарии безумия с агрессией на других фронтах никто не отменяет. В теории у него есть перспективы, как будет на практике - неизвестно. Военной победы быть здесь не может, только такая.

Нюансов здесь масса, но главное - фактически отказаться от таких договоренностей после соглашения наши смогут в любой момент, когда будут силы переломить ситуацию. Но тогда для "второй фазы" задействованы будут уже не войска, а сугубо "черные воронки" с арестами тех, кого обвинят в нарушении с украинской стороны.

Этот сценарий не такой безумный, как остальные, но все опять базируется на неких оценках о том, что есть возможность додавить Киев на переговорах. Сейчас идет проработка зарубежных контактов на высшем уровне - идет поиск тех стран, чье руководство смогло бы негласно поддержать нашу позицию и надавить на Зеленского. Возможно, это очередной блеф, возможно, это аналог армии Венка в наших реалиях. В целом у нас сейчас, как я и говорил, достаточно высокий уровень хаоса. " ht tps:/ /gulagu- net. ru/news /2022-0 3-1 0-12 37.ht ml
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13.03.2022 19:51 Ответить
Если это не утка то это планы оккупантов.
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13.03.2022 19:52 Ответить
ЗаЖОПники показали своє справжнє обличчя..

!"Во временно оккупированном войсками РФ Мелитополе после того, как похитили мэра Ивана Федорова, местная депутатка записала видеообращение о создании так называемого "комитета народных избранников", который будет управлять городом, а протестующих называет "экстремистами".

Источник: местное издание "РИА Мелитополь"

Детали: Речь идет о правой руке экс-нардепа Евгения Балицкого (от "Партии регионов") депутате Галине Данильченко ("Оппоблок").

Наші повідомляли, що їй загрожує пожиттєве за законами України. Нехай здохнуть колоборанти !
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13.03.2022 19:52 Ответить
Во всех странах во время войны коллаборантов расстреливают а не пожизненно охраняют и кормят.
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13.03.2022 19:55 Ответить
Так и я об єтом же.
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13.03.2022 20:21 Ответить
Так.Набирають обмінний фонд.Скільки треба наловлять.Верещучка з радістю виміняє їх на полонених кацапів.
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13.03.2022 20:01 Ответить
почему , Зеленский ДО СИХ ПОР НЕ ПОДПИСАЛ ЗАКОН о КОЛОБАРАНТАХ ,ПРИНЯТЫЙ , УЖЕ , РАДОЙ ?
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13.03.2022 20:12 Ответить
"Варто зазначити, що 6 березня на територію Яворівського військового полігону приїжджав голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Останній у своєму мікроблозі Twitter навіть опублікував фото, яка була зроблена на території стратегічного об'єкту."

Вот Вам и ответ.

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13.03.2022 20:15 Ответить
Выходит, для картинки им позарез нужны легитимные руководители. Секретарь горсовета исполняет обязанности мэра в его отсутствие. А глава райсовета - можно потом никому не объяснять разницу между городом и районом. Формально - район сейчас выше даже (хотя по факту городские власти ему не подчиняются, просто город в состав района входит, если сам не районирован). И потом, когда запугают человека, заставят что-то подписать, будут всем говорить, вот мол, местные власти легитимные нас поддержали . . .
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13.03.2022 20:40 Ответить
Руководители должны эвакутроваться, когда идёт наступление. Все запасы должны уничтожаться, важные заводы - оборудование и специалисты вывозиться, остальное сжигаться или взрываться. Надо выжженую землю оставлять, чтобы им банально жрать не было что . . . А то грабят теперь банки, магазины . . . Я собственников не понимаю - почему нельзя было товар заранее вывезти или спрятать ? Банки не понимаю насчёт наличных средств тоже . . .
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13.03.2022 20:42 Ответить
 
 