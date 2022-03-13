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Зеленский – компаниям, которые продолжают работать в РФ: Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого российского агрессора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский – компаниям, которые продолжают работать в РФ: Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого российского агрессора

Президент Владимир Зеленский призвал компании SAP, Oracle и Microsoft перестать поддерживать свои продукты в России.

Об этом глава государства сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня не может быть полурешений или полутонов! Есть только черное и белое, добро и зло! Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого российского агрессора в убийстве украинских детей и женщин", - говорится в сообщении.

Так, Зеленский призвал компании SAP, Oracle и Microsoft перестать поддерживать свои продукты в России.

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Топ комментарии
+6
А ще поляків попросити гумконвої для підаРашки направляти через Україну... Це б було ефективно і повчально й німцям і ********** хитрим
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13.03.2022 20:32
+4
Слабувато, москалику, слабувато.
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13.03.2022 20:39
+3
А хіба ми зараз не прокачауємо кацапський газ в Європу?
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13.03.2022 20:32
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а микрософт разве не ушли ?
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13.03.2022 20:31 Ответить
Та вроди как. Но не думаю что это стоило говорить нашему Президенту.
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13.03.2022 20:33 Ответить
Они ушли, но поддержка старых пользователей осталась.
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13.03.2022 20:38 Ответить
А ще поляків попросити гумконвої для підаРашки направляти через Україну... Це б було ефективно і повчально й німцям і ********** хитрим
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13.03.2022 20:32 Ответить
А хіба ми зараз не прокачауємо кацапський газ в Європу?
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13.03.2022 20:32 Ответить
Более того в Приднестровье.
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13.03.2022 20:34 Ответить
Значить ми власноруч фінансуємо фашистів.
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13.03.2022 22:06 Ответить
for them only gold oil dollar
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13.03.2022 20:36 Ответить
ось вона...Торгівля на крові.....
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13.03.2022 20:37 Ответить
Твої свати, зараз транслюють в росії.
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13.03.2022 20:37 Ответить
Слабувато, москалику, слабувато.
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13.03.2022 20:39 Ответить
а що брехня,зеботику?зеботику,тут у всіх норм з памяттю-усі усе памятають
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13.03.2022 20:49 Ответить
Pravilno,jesli neponimajet nado nazvat imena,teper pojmut i ujdut s raski
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13.03.2022 20:38 Ответить
Оце рубонув з плеча... це буде смертельно для рашки.
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13.03.2022 20:38 Ответить
Зміни методичку.
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13.03.2022 21:26 Ответить
Щось не чути щоб дітище клоуна, квартал 95, заборонив використовувати свій контент на росії. Не чути щоб Україна закрила економічну співпрацю з фашистською країною агресором яка вбиває наших громадян на нашій території.
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13.03.2022 21:47 Ответить
 
 