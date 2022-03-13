Три журналиста были убиты с начала войны РФ против Украины, - фонд "Справедливость для журналистов"

С 24 февраля были убиты трое журналистов и совершены 10 покушений на убийство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявила руководитель фонда "Справедливость для журналистов" (JFJ) Мария Орджоникдзе.

"К физическим нападениям, все из которых совершили войска Российской Федерации, относятся:

– убийства трех журналистов (журналист Виктор Дудар погиб во время боевых действий под Николаевом; телеоператор Live Евгений Сакун погиб во время ракетного обстрела в Киеве; американец Брент Рено, видеожурналист, бывший автор The New York Times, был убит на блокпосту в Ирпене Киевской области).

- 10 покушений на убийство (пострадал швейцарский журналист Гийом Брике, которого также ограбили российские войска; двое журналистов чешского издания Voxpot Майда Сламова и Войтех Богач попали под обстрел российских войск; два датских корреспондента издания Ekstra-Bladet - журналист Стефан и фотограф Фильтенборг Миккельсен получили огнестрельные ранения; российские войска напали на британскую телевизионную группу Sky News – главный корреспондент Стюарт Рэмзи и его четыре коллеги возвращались в Киев, когда попали в засаду. Пуля попала Ремзи в спину, оператора Ричи Моклера спас бронежилет, по которому стреляли дважды", – говорится в сообщении., – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты преследуют и запугивают журналистов в оккупированном Бердянске, - глава ОВА Старух