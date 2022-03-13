Во Львовской области обнаружили место падения одной из российских крылатых ракет, сбитых силами ПВО. ФОТО
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Во Львовской области было обнаружено место падения одной из сбитых средствами ПВО крылатых ракет агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
"В результате падения сбитой крылатой ракеты пострадавших нет, в зоне падения начался пожар, который сейчас ликвидирован. Продолжается сбор обломков, — сообщили в Воздушном командовании "Захід". — Это одна из двух уничтоженных в воздухе ракет врага".
Зазначається, що крилата ракета — одна з найскладніших повітряних цілей. Вона рухається на малій висоті вздовж вигинів рельєфу, що ускладнює її виявлення.
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