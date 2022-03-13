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Во Львовской области обнаружили место падения одной из российских крылатых ракет, сбитых силами ПВО. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Во Львовской области было обнаружено место падения одной из сбитых средствами ПВО крылатых ракет агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Во Львовской области обнаружили место падения одной из российских крылатых ракет, сбитых силами ПВО 01

"В результате падения сбитой крылатой ракеты пострадавших нет, в зоне падения начался пожар, который сейчас ликвидирован. Продолжается сбор обломков, — сообщили в Воздушном командовании "Захід". — Это одна из двух уничтоженных в воздухе ракет врага".

Во Львовской области обнаружили место падения одной из российских крылатых ракет, сбитых силами ПВО 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожена российская крылатая ракета над Днепром, - воздушное командование "Схід"

Во Львовской области обнаружили место падения одной из российских крылатых ракет, сбитых силами ПВО 03

Зазначається, що крилата ракета — одна з найскладніших повітряних цілей. Вона рухається на малій висоті вздовж вигинів рельєфу, що ускладнює її виявлення.

Во Львовской области обнаружили место падения одной из российских крылатых ракет, сбитых силами ПВО 04

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Топ комментарии
+5
Друг, який був на АЗС у Тростянці, казав, що ракета яка летіла на Вінницький аеропорт, робила це на висоті близько 100 метрів. А туди кажуть ніби як саме х101 запускали. Так що стінгереом її можна спокійно було збити, якби знали звідки а вона летить. І швидкість у неї мала, 200 м/с. Ідеальна мішень для стінгера. Не маневрує, пасток не випускає, летить повільно. Звісно, що висота польоту 100 метрів, залишає мало часу на запуск. Тому і кажу, треба знати точно звідки летить.
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13.03.2022 21:30
+3
Тільки одну? Скажіть ромам, вони швидко всі знайдуть, бо люмінь )
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13.03.2022 21:03
+3
Імперія зла має зникнути назавжди!
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13.03.2022 21:19
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Смоктунов...
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13.03.2022 21:10 Ответить
Рот прополощи, смоктунович
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13.03.2022 21:28 Ответить
Тільки одну? Скажіть ромам, вони швидко всі знайдуть, бо люмінь )
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13.03.2022 21:03 Ответить
Не знаю, наскільки це технічно можливо, щоб на потрібній відстані від таких об'єктів використовувати дрони з потужними тепловізійними камерами, які дозволяли б за достатній для ліквідації час, їх виявляти в польоті, та щоб адекватними засобами ППО їх збивати, або хоча б попереджати про їх підліт людей. Звісно, що кр ці, якщо це х101, малопомітні для РЛС, але акщо їх виявити тепловізорами завчасно, то тоді можна навіть з пзрк їх збити. Але такі системи спостереження, на десятки кілометрів мабуть є тільки в ******** винищувачів.
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13.03.2022 21:14 Ответить
Їх неможливо з ПЗРК збити, вони на великій висоті йдуть, спеціально для проходу ППО і розроблялись. Тільки основна їх зарача це ядерні удари.
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13.03.2022 21:20 Ответить
Друг, який був на АЗС у Тростянці, казав, що ракета яка летіла на Вінницький аеропорт, робила це на висоті близько 100 метрів. А туди кажуть ніби як саме х101 запускали. Так що стінгереом її можна спокійно було збити, якби знали звідки а вона летить. І швидкість у неї мала, 200 м/с. Ідеальна мішень для стінгера. Не маневрує, пасток не випускає, летить повільно. Звісно, що висота польоту 100 метрів, залишає мало часу на запуск. Тому і кажу, треба знати точно звідки летить.
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13.03.2022 21:30 Ответить
Треба мати свою систему супутникового стеження. Крилата ракета відслідковується по тепловому сліду(реактивний двигун), швидкість пасажирського літака. Часу для її перехоплення дофіга.
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13.03.2022 22:01 Ответить
Або щоб нам партнери надавали оперативно зараз дані. Схоже не дуже оперативно дані надають зараз.
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14.03.2022 00:40 Ответить
у меня над головой пролетали в сторону василькова. сбить возможно, надо рассаживать мужиков с стингерами по 10 км сетке с системой оповещения
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14.03.2022 11:57 Ответить
Розпитав друга, він в ракетах не розбирається, каже, що по вигляду на Вінницький аеропорт летіли калібри, бо ракети були темні, але точно не червоні, як х-101. Але різниці немає. Що ті, що інші, треба по тепловому сліду виявляти, щоб не розкривати місцезнаходження РЛС.
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14.03.2022 14:02 Ответить
Імперія зла має зникнути назавжди!
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13.03.2022 21:19 Ответить
 
 