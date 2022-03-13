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Камбербетч готов принимать украинских беженцев в своем доме, присоединившись к программе Homes for Ukraine

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Камбербетч готов принимать украинских беженцев в своем доме, присоединившись к программе Homes for Ukraine

Бенедикт Камбербетч примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению украинским беженцам жилья – Homes for Ukraine.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Таким образом, известный по роли детектива Шерлока Холмса актер предоставит свое жилье беженцам из Украины.

"Каждый должен сделать все, что от него зависит. У нас рекордное количество людей, которые согласились принять украинцев в свои дома. Я надеюсь, что тоже стану частью этого", - сказал Камбербетч.

Напомним, что несколько дней назад британский актер Бенедикт Камбербетч снова выразил солидарность и поддержку украинцам в войне против России.

Во время церемонии награждения Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре звезда "Шерлока" вышел на сцену за наградой. Затем он увидел у кого-то из присутствующих в зале сине-желтый флаг и попросил передать его на сцену.
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Топ комментарии
+18
Геніальний актор і чудова людина.
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13.03.2022 21:04
+15
Дякуємо
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13.03.2022 21:04
+9
Вау, може хтось завітає до Доктора Стренжа в гості. Якщо це буде родина з дітьми для малечі ці спогади перекриють весь той жах війни який вони могли відчути за ці дні.
Доречі, правильно Михайло Ткач нещодавно написав, що він не бачить, як наші всраті олігархи пропонують притулок українцям у їхніх закордонних маєтках. А от британські селеби все розуміють і діють відповідно хоч і не вкрали у нашого народа ні копійки.
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13.03.2022 21:08
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Геніальний актор і чудова людина.
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13.03.2022 21:04 Ответить
Дякуємо
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13.03.2022 21:04 Ответить
Вау, може хтось завітає до Доктора Стренжа в гості. Якщо це буде родина з дітьми для малечі ці спогади перекриють весь той жах війни який вони могли відчути за ці дні.
Доречі, правильно Михайло Ткач нещодавно написав, що він не бачить, як наші всраті олігархи пропонують притулок українцям у їхніх закордонних маєтках. А от британські селеби все розуміють і діють відповідно хоч і не вкрали у нашого народа ні копійки.
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13.03.2022 21:08 Ответить
памятуя про его "каминг-аут", могу с уверенностью сказать:
не так страшны геи из Европы, как пид@р@сы из кремля
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13.03.2022 21:08 Ответить
Колишні "братья" нас знищують, а зовсім чужі люди десь дуже далеко від України надають прихисток. Щира подяка їм.
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13.03.2022 21:09 Ответить
Дякуємо Людям!!💛💙💛💙💛💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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13.03.2022 21:16 Ответить
А може ми тому і виграємо, що він закритий у СІЗО ?
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13.03.2022 22:20 Ответить
Російські фанатки Камбербетча зараз просто здохнуть.
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13.03.2022 23:30 Ответить
 
 