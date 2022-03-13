Камбербетч готов принимать украинских беженцев в своем доме, присоединившись к программе Homes for Ukraine

Бенедикт Камбербетч примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению украинским беженцам жилья – Homes for Ukraine.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Таким образом, известный по роли детектива Шерлока Холмса актер предоставит свое жилье беженцам из Украины.

"Каждый должен сделать все, что от него зависит. У нас рекордное количество людей, которые согласились принять украинцев в свои дома. Я надеюсь, что тоже стану частью этого", - сказал Камбербетч.

Напомним, что несколько дней назад британский актер Бенедикт Камбербетч снова выразил солидарность и поддержку украинцам в войне против России.

Во время церемонии награждения Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре звезда "Шерлока" вышел на сцену за наградой. Затем он увидел у кого-то из присутствующих в зале сине-желтый флаг и попросил передать его на сцену.