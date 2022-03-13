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Новый золотой унитаз и герб России: Журналисты нашли у Медведчука вагон-ресторан, подаренный ему Марченко. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Новый золотой унитаз и герб России: Журналисты нашли у Медведчука вагон-ресторан, подаренный ему Марченко. ФОТОрепортаж

В имении Виктора Медведчука журналисты нашли вагон с перроном, подаренный ему женой Оксаной Марченко

Журналисты Следствие.Инфо нашли в имении объект, накрытый маскировочной сеткой. Оказалось, что это вагон с перроном. Здесь есть рельсы, скамейки для ожидания и даже часы и фонари. Над перроном висит название станции - "Дальняя", сообщает Цензор.НЕТ.

Новый золотой унитаз и герб России: Журналисты нашли у Медведчука вагон-ресторан, подаренный ему Марченко 01

Вагон-ресторан украшен прописными золотыми буквами "Pullman". Это название компании, производящей люксовые автомобили и железнодорожные вагоны. "Сначала мы подумали, что семья Медведчуков заказала этот вагон у компании "Pullman" и проверили цену на него - люксовые вагоны под заказ стоят до $2,5 миллионов долларов. Позже мы узнали: вагон был сделан руками сотни украинских мастеров, дизайнеры просто "одолжили" " эскизы у люксовой марки "Pullman", - отмечают журналисты

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Новый золотой унитаз и герб России: Журналисты нашли у Медведчука вагон-ресторан, подаренный ему Марченко 02

В поезде есть основной зал для около 40 человек, а также несколько отдельных комнат: кухня, вип-купе и туалет. При входе стоит барная стойка. Все украшено дорогим деревом, зоотом и бархатом. На стаканах виден золоченый герб Российской Федерации.

Новый золотой унитаз и герб России: Журналисты нашли у Медведчука вагон-ресторан, подаренный ему Марченко 03

"Такие стаканы производит российский "Кубачинский комбинат", они стоят по пять тысяч гривен за штуку. На самом сайте производителя так описывают эти изделия: "Серебряный подстаканник с позолоченным гербом Российской Федерации станет нетривиальным презентом для вип-персоны. Подобный подарок обязательно оценит человек, занимающий высокую должность на службе у государства", - говорится в описании этих стаканов", - отмечают журналисты.

Новый золотой унитаз и герб России: Журналисты нашли у Медведчука вагон-ресторан, подаренный ему Марченко 04

Журналистам "Следства.Инфо" удалось найти человека, приобщенного к созданию этого вагона-ресторана. Его зовут Алексей, он строитель. По словам мужчины, это не настоящий вагон Pullman, а почти идентичная копия. Этот вагон Медведчуку подарила его жена Оксана Марченко на прошлый день рождения – 7 августа 2021 года.

"Работа длилась около года. Дизайнеры оформили этот вагон по эскизам нескольких вагонов Пулмана, Оксана Марченко утвердила проект и все собиралось вручную. Было привлечено более сотни работников - одна фирма производила крышу, другая - боковые панели, другие занимались отделкой", - рассказывает строитель Алексей .

Новый золотой унитаз и герб России: Журналисты нашли у Медведчука вагон-ресторан, подаренный ему Марченко 05

По его словам, под вагоном построили большую кухню и кладовые для хранения продуктов, Алексей своими глазами видел, как туда спускали кухонное оборудование.

"Все строители сдавали работу Оксане Марченко 1 августа 2021 года, за шесть дней до дня рождения Медведчука — это ему был подарок от жены. Допускаю, что такие работы стоят сотни тысяч долларов, но точной суммы не знаю", — отмечает строитель Алексей.

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Топ комментарии
+64
Хворі люди
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13.03.2022 21:39
+54
Вопрос где эта мразь Медведчук его шалавой
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13.03.2022 21:37
+44
Где где ! У кума 100% ! Просто не забыть кто ему из судей позволил снять браслет!
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13.03.2022 21:40
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Відповідальні скажуть, патаму што путлер напал
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13.03.2022 22:33 Ответить
Да никто за это не будет отвечать, успокойтесь, он не первый и даже не последний.
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13.03.2022 23:13 Ответить
"вагон був зроблений руками сотні українських майстрів"
За московською традицією Медведчучєло мав би повиколювати очі усім "старьім мастєрам".
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13.03.2022 22:49 Ответить
Забрати та конфіскувати в дохід держави усі землі та усе майно цього кремлядського халуя та зрадника України, яке він накрав ще з часів цього рижого п*дара пахана кучми, який був організатором цього ОРГАНІЗОВАНОГО ЗЛОЧИННОГО УГРУПУВАННЯ СДПУо у владі, які розікрали та ПРИХВАТИЗУВАЛИ усю ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ з заводами, фабриками, великими технологічними підприємствами, кораблями та науковими інститутами разом з Медведчуком, Пітушенком, Ющом, Янеком, Бакаєм, Клюєвими, Бойком та іншими державними мародерами з усією іншою наволочю з МВС та СБУ, яка їм прислуговувала і допомагала сховати усі кінці у воду та відбілити цих злодіїв-шахраїв у владі...!!!
А тепер усі ці піда*и з ОЗУ СДПУо та Ригів стали великими "олігархами"...!!!
Забрати і конфіскувати усе у цих ЗЛОДІЇВ з організованого злочинного угрупування пахана кучми в дохід ДЕРЖАВИ та НАРОДУ УКРАЇНИ ...!!!
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13.03.2022 22:54 Ответить
Медведчук-вагін!
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13.03.2022 23:31 Ответить
Такой русский мир они несут нам? Барин и холопы? Да пошли они в дупу )
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13.03.2022 23:41 Ответить
Какое кугутство! Просто ужас! Цыганстайл. Не хочу обидеть цыган, просто для них это традиционно -яркая одежда и много золота.
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14.03.2022 02:26 Ответить
Так це ж "дємбєльскій вагон" Медведчука!
Маршрут: станція "Дальняя" - "Пекло".
І без пересадок.
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14.03.2022 09:19 Ответить
Європейська Солідарність (official)

Шановний пане Зеленский!
"Європейська Солідарність" повністю підтримує Ваше останнє відеозвернення , в якому Ви засудили колаборантів. На всіх окупованих територіях рашисти посилено шукають зрадників, які погодяться з ними співпрацювати і видавати з себе «владу».
План Кремля не змінився з 2014 - створення так званих псевдореспублік і розчленування України. Тому покарання колаборантів- це надзвичайно злободенне питання.
Нагадаю, наша команда давно наполягала на прийнятті законів про колабораціонізм. Ми вітаємо те, що 282 народні депутати України підтримали , нарешті, ці ініціативи під час останнього засідання ВР, вже в умовах воєнного стану.
Засідання відбулося 9 днів тому.
А законі і досі не підписані.

Шановний пане Президенте!
Закликаємо Вас негайно підписати законопроєкти - №№ 5101, 5102, 5143 і 5144, які були погоджені і підтримані усіма фракціями парламенту, окрім ОПЗЖ, і проголосовані 3 березня.
Це законопроєкти про боротьбу з колабораціонізмом, відповідальність за співпрацю з окупантами і протидію інформаційним фейкам та просуванню меседжів країни окупанта.
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14.03.2022 12:44 Ответить
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