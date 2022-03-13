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Ирпень (360) продукты (1508) волонтеры (2545)

Захватчики убеждают ирпенчан, что Киев капитулировал. В Ирпень волонтеры переправляют продукты по лебедке. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Захватчики убеждают ирпенчан, что Киев капитулировал. В Ирпень волонтеры переправляют продукты по лебедке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал волонтер Владислав Самойленко.

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"Розпитують скільки людей лишилось в Ірпені і як туди провозять продукти. Точних даних про кількість ірпінчан в місті зараз немає, але суб’єктивні підрахунки - менше 3 тис. Доставка ж продуктів, після приходу руснянської мразоти, до міста в ручну або на лебідці (як на відео).

Бабусь, яких вивозив з міста, приємно здивував новинами в Україні. Їм русня вже розповідала, що Київ "взяли", "біндер-нацистів" розгромили. Мешканці міста тижнями мерзли без опалення, елекритики, газу, без новин про вільний світ, а кухня на вулиці в подвір’ї. Поки ж готуємось очищати нашу землю від нечисті", - написав він.

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Топ комментарии
+24
Статья Фукуямы, под названием "Подготовка к поражению", содержит 12 пунктов-аргументов:

1. Россия движется к полному поражению в Украине. Российское планирование было некомпетентным, основанным на ошибочном предположении, что украинцы настроены благосклонно к России и что их вооруженные силы рухнут сразу же после вторжения. Российские солдаты, очевидно, несли парадную форму для парада победы в Киеве, а не дополнительные боеприпасы и пайки. На данный момент Путин направил на эту операцию большую часть всех своих вооруженных сил - у него нет огромных резервов сил, которые он мог бы призвать для участия в битве. Российские войска застряли за пределами различных украинских городов, где они сталкиваются с огромными проблемами со снабжением и постоянными атаками украинцев.
2. Крах положения войск РФ может быть внезапным и катастрофическим, а не проходить медленно в результате войны на истощение. Армия в полевых условиях достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабдить, ни вывести, и боевой дух испарится. По крайней мере, это верно для севера. Русские чувствуют себя лучше на юге, но эти позиции будет трудно удержать, если север рухнет.
3. До того, как это произойдет, дипломатическое решение войны невозможно. Не существует мыслимого компромисса, приемлемого как для России, так и для Украины, учитывая потери, которые они понесли на данный момент.
4. Совет Безопасности ООН в очередной раз доказал свою бесполезность. Единственной полезной вещью было голосование на Генеральной Ассамблее, которое помогает выявить "плохих" игроков в мире.
5. Оба решения администрации Байдена не объявлять бесполетную зону и не помогать перебрасывать польские МИГи были хорошими. Они сохранили трезвую голову в очень эмоциональное время. Гораздо лучше, чтобы украинцы победили русских в одиночку, лишив Москву предлога заявить, что на них напало НАТО, а также избежав всех очевидных возможностей эскалации. Гораздо важнее постоянная поставка "Джавелинов", "Стингеров", медикаментов, оборудования связи и обмена разведданными. Я предполагаю, что украинские силы уже направляются разведкой НАТО, действующей за пределами Украины.
6. Цена, которую платит Украина, конечно, огромна. Но наибольший урон наносят ракеты и артиллерия, с которыми ни МИГ, ни бесполетная зона ничего не могут поделать. Единственное, что остановит бойню, это поражение русской армии на земле.
7. Путин не переживет поражения своей армии. Он получает поддержку, потому что его считают сильным человеком. Что он может предложить, когда продемонстрирует некомпетентность и лишится своей силы принуждения?
8. Вторжение уже нанесло огромный ущерб популистам всего мира, которые до нападения единодушно выражали симпатии Путину. Среди них Маттео Сальвини, Жаир Болсонару, Эрик Земмур, Марин Ле Пен, Виктор Орбан и, конечно же, Дональд Трамп. Политика войны обнажила их откровенно авторитарные наклонности.
9. Война стала хорошим уроком для Китая. Как и Россия, Китай за последнее десятилетие создал, казалось бы, высокотехнологичные вооруженные силы, но у них нет боевого опыта. Плохую работу российских ВВС, скорее всего, повторит ВВС Народно-освободительной армии, у которой также нет опыта управления сложными воздушными операциями. Мы можем надеяться, что китайское руководство не будет обманывать себя относительно собственных возможностей, как это сделали русские, обдумывая будущие действия против Тайваня.
10. Будем надеяться, что Тайвань сам осознает необходимость готовиться к войне, как это сделали украинцы, и восстановить призыв на военную службу.
11. Турецкие дроны станут бестселлерами.
12. Поражение России сделает возможным "новое рождение свободы" и выведет нас из ступора по поводу упадка глобальной демократии. Дух 1989 года будет жить благодаря группе отважных украинцев.

Ёсихиро Фрэнсис Фукуяма - американский философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения.
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13.03.2022 21:39
+14
Бідні люди. Терплять знущання.
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13.03.2022 21:35
+8
Скажу жорстоке... Це - надзвичайне "зчеплення" від усього моZZковитського, радянського, комуністичного. Зчеплення від побєдобесія, мышебратства и адинародства. Навіки.
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13.03.2022 21:40
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Бідні люди. Терплять знущання.
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13.03.2022 21:35 Ответить
Говорили же ,что наши 70% территории города контролируют
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13.03.2022 21:37 Ответить
А 30% не наші. Наскільки розумію орки зайняли прилеглі до Бучі райони та прострілюють декілька великих вулиць і вїзд до Ірпеня. Центр Ірпеня із вокзалом ще наш. Але по суті він відрізаний, від прямого автомобільного сполучення із Києвом.
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13.03.2022 21:51 Ответить
Статья Фукуямы, под названием "Подготовка к поражению", содержит 12 пунктов-аргументов:

1. Россия движется к полному поражению в Украине. Российское планирование было некомпетентным, основанным на ошибочном предположении, что украинцы настроены благосклонно к России и что их вооруженные силы рухнут сразу же после вторжения. Российские солдаты, очевидно, несли парадную форму для парада победы в Киеве, а не дополнительные боеприпасы и пайки. На данный момент Путин направил на эту операцию большую часть всех своих вооруженных сил - у него нет огромных резервов сил, которые он мог бы призвать для участия в битве. Российские войска застряли за пределами различных украинских городов, где они сталкиваются с огромными проблемами со снабжением и постоянными атаками украинцев.
2. Крах положения войск РФ может быть внезапным и катастрофическим, а не проходить медленно в результате войны на истощение. Армия в полевых условиях достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабдить, ни вывести, и боевой дух испарится. По крайней мере, это верно для севера. Русские чувствуют себя лучше на юге, но эти позиции будет трудно удержать, если север рухнет.
3. До того, как это произойдет, дипломатическое решение войны невозможно. Не существует мыслимого компромисса, приемлемого как для России, так и для Украины, учитывая потери, которые они понесли на данный момент.
4. Совет Безопасности ООН в очередной раз доказал свою бесполезность. Единственной полезной вещью было голосование на Генеральной Ассамблее, которое помогает выявить "плохих" игроков в мире.
5. Оба решения администрации Байдена не объявлять бесполетную зону и не помогать перебрасывать польские МИГи были хорошими. Они сохранили трезвую голову в очень эмоциональное время. Гораздо лучше, чтобы украинцы победили русских в одиночку, лишив Москву предлога заявить, что на них напало НАТО, а также избежав всех очевидных возможностей эскалации. Гораздо важнее постоянная поставка "Джавелинов", "Стингеров", медикаментов, оборудования связи и обмена разведданными. Я предполагаю, что украинские силы уже направляются разведкой НАТО, действующей за пределами Украины.
6. Цена, которую платит Украина, конечно, огромна. Но наибольший урон наносят ракеты и артиллерия, с которыми ни МИГ, ни бесполетная зона ничего не могут поделать. Единственное, что остановит бойню, это поражение русской армии на земле.
7. Путин не переживет поражения своей армии. Он получает поддержку, потому что его считают сильным человеком. Что он может предложить, когда продемонстрирует некомпетентность и лишится своей силы принуждения?
8. Вторжение уже нанесло огромный ущерб популистам всего мира, которые до нападения единодушно выражали симпатии Путину. Среди них Маттео Сальвини, Жаир Болсонару, Эрик Земмур, Марин Ле Пен, Виктор Орбан и, конечно же, Дональд Трамп. Политика войны обнажила их откровенно авторитарные наклонности.
9. Война стала хорошим уроком для Китая. Как и Россия, Китай за последнее десятилетие создал, казалось бы, высокотехнологичные вооруженные силы, но у них нет боевого опыта. Плохую работу российских ВВС, скорее всего, повторит ВВС Народно-освободительной армии, у которой также нет опыта управления сложными воздушными операциями. Мы можем надеяться, что китайское руководство не будет обманывать себя относительно собственных возможностей, как это сделали русские, обдумывая будущие действия против Тайваня.
10. Будем надеяться, что Тайвань сам осознает необходимость готовиться к войне, как это сделали украинцы, и восстановить призыв на военную службу.
11. Турецкие дроны станут бестселлерами.
12. Поражение России сделает возможным "новое рождение свободы" и выведет нас из ступора по поводу упадка глобальной демократии. Дух 1989 года будет жить благодаря группе отважных украинцев.

Ёсихиро Фрэнсис Фукуяма - американский философ, политолог, политический экономист и писатель японского происхождения.
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13.03.2022 21:39 Ответить
Ну да, ну да. Про бомбы в 500 кг он тут не забыл сказать? Байден так наложил в штаны, что рассказывает пуйлу, что он не будет делать. И миги нам очень нужны. Пожлобились Петриот дать. Когда-нибудь будет стыдно, что гопнику побоялись ответить. А гопник боится сильных. Ердоган сбил самолет и пуйло в задницу язык засунул.
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14.03.2022 08:18 Ответить
Скажу жорстоке... Це - надзвичайне "зчеплення" від усього моZZковитського, радянського, комуністичного. Зчеплення від побєдобесія, мышебратства и адинародства. Навіки.
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13.03.2022 21:40 Ответить
"Зчеплення" у автомобіля передає крутний момент з двигуна на колеса.
Я б вас у русько боти записав - вони хворіють неправильними перекладами - але комент про "щеплення" дуже правильний. ))
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13.03.2022 22:54 Ответить
Якщо бог є він носить звання генерал головнокомвндувач
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13.03.2022 21:43 Ответить
9 мая більше ніколи не буде! Нема у кацапів 9 мая, є тільки ганьба, вічна ганьба!
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13.03.2022 21:47 Ответить
Для мене давно цей день - День Скорботи. Можу випити, але не чокаючись. Про це сповістив своїм родичам (брату дружини), той дуже сильно обурився, пабєдобесіє з голови ще не вийшло. Слава Богу, що "руцькая великая армія" в їх мізках уже не тавой. А я ж говорив пів року назад, не вірили, теж обурювались.
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14.03.2022 09:39 Ответить
Останніми роками в Україні це день пам'яті, на Росії це день пабєдобєсія. Кацапської армії нема як такої, все вкрали і побудували бункера та маєтки.
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14.03.2022 10:16 Ответить
Вибачте, на росії
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14.03.2022 10:26 Ответить
Радію приємним фактам і сумую за втратами. Позитивно оцінював Фукуяму і раніше, і зараз. Трохи дивно, що він не помічає прискорення виконання науковцями поради В. Вернадського (Париж, 1925): Люди! Навчіться самі собі виготовляти їжу без пошкодження довкілля! Перші дві потрібні технології помітив у 2000-му, а зараз їх уже приблизно 40 і кількість росте по експоненті. Найвпливовіша - протеїн Fy. Якби Natur'e Fynd поскидав з неба пакетики зі спорами цього мікрогрибка, обложені в Маріуполі навіть зараз могли б харчуватися самотужки. Детальніше це можна поглянути в Інтернеті (пошук по "Nooglossary" і читати Вікі-статтю "Корсак Костянтин Віталійович"). Шкода, що ОТОЧЕННЯ наших президентів і міністрів БАГАТО РОКІВ ОБЕРІГАЄ їх від інформації про технології 7-го укладу (ноотехнології або wisetechnology). До кінця 2022-го їх стане понад 50! Може помітять? Адже МАЙБУТНЄ буде не Індустрією 4.0, а НООЕРОЮ ВЕРНАДСЬКОГО! Прошу звертатись не через "Фейсбук" а на адресу [email protected]. Науковець і винахідник Костянтин Корсак
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13.03.2022 23:06 Ответить
5. Оба решения администрации Байдена не объявлять бесполетную зону и не помогать перебрасывать польские МИГи были хорошими (!??)...Гораздо лучше, чтобы украинцы победили русских в одиночку (!)...12. Поражение России сделает возможным "новое рождение свободы" и выведет нас из ступора по поводу упадка глобальной демократии.
Які бридкі міркування,гребти жар чужими руками і використати нашу перемогу для об'єднання імпотентного заходу навколо США
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14.03.2022 11:47 Ответить
 
 