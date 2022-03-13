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Завтра состоится переговорная сессия с делегацией РФ для подведения предварительных итогов, - Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что 14 марта состоится переговорная сессия с делегацией РФ для подведения предварительных итогов.
Об этом Подоляк сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь Путина сообщил, что новый раунд переговоров Украины и РФ запланирован на 14 марта.
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Топ комментарии
+25 Gal
показать весь комментарий13.03.2022 21:54
+21 Rulya Kosh
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+12 Andrii Pushkarchuk
показать весь комментарий13.03.2022 21:58
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Звір говорить лише мовою сили.
Звір все здобуває силою.
Звір не має кордонів.
Звір немає меж ситості.
Звір не розуміє мови дипломатії.
Виконуючи вимоги звіра, ви годуєте його, але не зупиняєте.
Якщо ви хочете зупинити звіра, використовуйте силу, яка перевищує силу звіра.
Пишу в друге, сподіваючись, що ви зрозумієте.
Вперше написав у 2014 році, ви не послухали, та нагодували звіра відповідно до його вимог і програли.
Третє писати, не буде кому - Звір немає меж ситості.
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ще не обридло?
Единственный шанс на мир - это отвод всех войск на состояние 23-го февраля и ввод миротворцев ООН (после согласия кацапов, все согласны должны быть) на плюс-минус 5км на границе, которые по-настоящему не дадут возможности упырям создавать фейковые причины. Плешивого быстро скинут и тогда будет легко вернуть свою территорию, а пока довольствоваться по паре миллионов евро за каждого убитого и еще миллиардов 150 сверху из этих резервов. И внимательно в 3 глаза следить за тем, не везут ли топливо и припасы поездами за 10000 км. Если везут, то все это перегруппировка и нужно срочно контр-атаковать в слабые места.
Зекономлені зараз життя доведеться роками віддавати потім. І ще не раз, поки або Україна не згине, або Ерефія не здохне.
Бо союз Ерефії з німцями буде їх реанімувати швидше, ніж Україна відновлюватиме свої сили.
Такий фінал не можна назвати перемогою, це поразка!
Зараз макро-ціль України має бути одна - завдати максимальну шкоду кацапні. Якщо вдасться довести їх або до внутрішніх конфліктів, або до стану Пн.Кореї, то тільки тоді Україна може вважати себе переможцем.
Але непереконливим. На кількадесят років. Ну для дітей вистачить.
А от коли Ерефія втратить статус бензоколонки для німців (і ширше- ЄС), тільки тоді перемога буде тривалою. Але для цього Ерефію треба розвалити!
А кто правит на расее, и какие там "ахвицеры"????
Усе треба робити по Карлу фон Клаузевіцу - АЖ ДО ПЕРЕМОЖНОГО КІНЦЯ...!!!
КЛИН- КЛИНОМ ВИБИВАЮТЬ...!!! А НЕ ДОМОВЛЯЮТЬСЯ...!!!
Після кожних перемовин з цими кремлядськими підараста*и на другий же день іде ракетний обстріл по УКРАЇНСЬКИМ МІСТАМ ТА СЕЛАМ...!!!
І навіть якщо він зможе виправдатися, що призвів до загибелі 35 українців без злого наміру, а з власного ідіотизму - все одно не можна його допускати до важливих справ!
Це людина без уяви, без сумління, без честі і без базової порядності. Подоляк робить вигляд, що нічого не сталося!