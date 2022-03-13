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Завтра состоится переговорная сессия с делегацией РФ для подведения предварительных итогов, - Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Завтра состоится переговорная сессия с делегацией РФ для подведения предварительных итогов, - Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что 14 марта состоится переговорная сессия с делегацией РФ для подведения предварительных итогов.

Об этом Подоляк сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Путина сообщил, что новый раунд переговоров Украины и РФ запланирован на 14 марта.

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Топ комментарии
+25
Будь ласка, заради Бога, заберіть з переговорної групи ту гниду, Арахамію!
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13.03.2022 21:54
+21
Ну не треба з ними стрічатись! Це голова Горгони. Так було віки. Їх треба нищити.
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13.03.2022 21:50
+12
Які попередні підсумки? ******* сором!
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13.03.2022 21:58
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Ну не треба з ними стрічатись! Це голова Горгони. Так було віки. Їх треба нищити.
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13.03.2022 21:50 Ответить
Знищило. Коли вийдемо з під удару і виведемо населення.
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13.03.2022 21:53 Ответить
Путін звір!
Звір говорить лише мовою сили.
Звір все здобуває силою.
Звір не має кордонів.
Звір немає меж ситості.
Звір не розуміє мови дипломатії.
Виконуючи вимоги звіра, ви годуєте його, але не зупиняєте.
Якщо ви хочете зупинити звіра, використовуйте силу, яка перевищує силу звіра.
Пишу в друге, сподіваючись, що ви зрозумієте.
Вперше написав у 2014 році, ви не послухали, та нагодували звіра відповідно до його вимог і програли.
Третє писати, не буде кому - Звір немає меж ситості.
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13.03.2022 21:57 Ответить
Зелений коридор для Маріуполя це питання номер ОДИН!
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13.03.2022 21:52 Ответить
А що взамін? Красиві очі? Гадаєте, кацапи дурні і просто так заручників віддадуть? Чи Марік здати а заодно і все українське Азовське узбережжя?
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13.03.2022 21:59 Ответить
Пару сотень москалів лишимо в живих. Ненадовго.
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13.03.2022 22:03 Ответить
А ви впевнені, що кацапи оцінять вашу позицію, як сильну? У вас є зараз щось таке, щоб кацапи перелякалися і просто пішли?
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13.03.2022 22:07 Ответить
ЗСУ та українці.
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13.03.2022 22:10 Ответить
Я питаю про серйозні речі, а не про заклики. Тобто Подоляк заявить, що у нього ЗСУ і українці і кацапи дадуть зелений коридор? Дивно, чому Подоляк не заявила це раніше. Можлиаюво кацпюапи не дійшли б до Маріка. Одним словом - за "зелений коридор" потрібно буде чимось заплатити. І не факт, що маріупольський "зелений коридор" буде іншим, ніж такий же іловайський.
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13.03.2022 22:15 Ответить
Ви тут плануєте обговорити переговори, хід яких незрозумілий найвидатнішим аналітикам світу? Ну щасти.
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13.03.2022 22:19 Ответить
Ви себе вважаєте найвидатнішим аналітиком світу? Ну-ну. Мені не пощастило.
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13.03.2022 22:21 Ответить
Буває. Поплачте.
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13.03.2022 22:28 Ответить
Вам смішно?
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13.03.2022 22:30 Ответить
Ага- це нормальна реакція на таких недолугих тролів, як ти.
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13.03.2022 22:31 Ответить
Планшет, пошукай студента. Ти перегрівся.
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13.03.2022 22:35 Ответить
І не хами.
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13.03.2022 22:40 Ответить
Хто не зами? Планшет зі студентом? Не треба дурню писати. Вистачить, що цю дурню Подоляк озвучує. Хіба що Зеленскій хоче отримати власний Іловайськ.
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13.03.2022 22:49 Ответить
То штатний ЗЕбіл за копійку. Крім гасел, тупості і хамства нічого від нього не чув. Таких в спам зразу, не заморочуйтеся.
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13.03.2022 22:56 Ответить
Будь ласка, заради Бога, заберіть з переговорної групи ту гниду, Арахамію!
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13.03.2022 21:54 Ответить
Не заберуть арахамію, тому що народ заслуговує на арахамію. Ми вибрали арахамію.
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13.03.2022 22:00 Ответить
Ми?!
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13.03.2022 22:22 Ответить
73% дебілів вибрали ж арахамію.
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13.03.2022 22:35 Ответить
І знову за рибу гроші . Вибори давно минули , а пердак і далі рве на частини ...
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14.03.2022 00:18 Ответить
Зараз гроші не за рибу.
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14.03.2022 00:24 Ответить
Просвітіть, що з Арахамією , не так ?
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13.03.2022 23:18 Ответить
Мордою не вийшов.
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14.03.2022 00:22 Ответить
Головне не погоджуватися на замороження бойових дій. Це дасть ворогу підтягнути свіжу силу.
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13.03.2022 21:57 Ответить
Так и будет. Можете не сомневаться. Но и к нам резервы подтянутся, в том числе и иностранцы
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13.03.2022 22:00 Ответить
Україні резерви йдуть non-stop, а орки видихаються. Тому й попросять заморозити бойові дії, щоб відновити сили. Лише нах.. з України.
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13.03.2022 22:05 Ответить
Свежие силы откуда? Даже если предположить, что захотят провести мобилизацию кацапы будут прятаться. Слухи о количестве их потерь уже там гуляют вовсю
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13.03.2022 22:06 Ответить
Нема в нього свіжих сил- лише трупи ходячі.
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13.03.2022 22:04 Ответить
***** он свіжу силу вже збирає по Сирії та Африці. Це як змітати крихти зі столу.)
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13.03.2022 22:25 Ответить
"Переговори тривають нон-стоп у форматі відеоконференцій. Постійно працюють робочі групи. Великий обсяг питань потребує постійної уваги.
================
ще не обридло?
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13.03.2022 21:57 Ответить
Орки еще сильней тогда бомбят , какой смысл в переговорах ?
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13.03.2022 21:58 Ответить
Які попередні підсумки? ******* сором!
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13.03.2022 21:58 Ответить
Тактика кацапов предельно ясная: имитировать переговоры, что вот-вот и договоримся, ну вот почти, только в следующий раз. А на деле в это время подвозить припасы и зомбировать карандашей. И по ним в это время никто контратаковать не будет. Ведь зачем рисковать своей жизнью даже для эффективной атаки, когда тут на носу перемирие - такая будет логика у воинов. А на деле их затем просто задавят мясом, даже не собираясь подписывать мир. Аналогично и с прекращением огня. Худшее решение, какое возможно.

Единственный шанс на мир - это отвод всех войск на состояние 23-го февраля и ввод миротворцев ООН (после согласия кацапов, все согласны должны быть) на плюс-минус 5км на границе, которые по-настоящему не дадут возможности упырям создавать фейковые причины. Плешивого быстро скинут и тогда будет легко вернуть свою территорию, а пока довольствоваться по паре миллионов евро за каждого убитого и еще миллиардов 150 сверху из этих резервов. И внимательно в 3 глаза следить за тем, не везут ли топливо и припасы поездами за 10000 км. Если везут, то все это перегруппировка и нужно срочно контр-атаковать в слабые места.
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13.03.2022 22:00 Ответить
Здесь ещё оди важный ньюанс санкции. Будут ли они ослаблены, в случае перемирия. Если нет кацапам ничего не даст даже захват Украины, там от экономики ничего не останется. Поэтому скорее всего путлер попытается пойти на страны НАТО для отмены санкций
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13.03.2022 22:03 Ответить
Пойті на страни НАТО??? Ти нормальний? Вони Козломатушку з гівном змішають ще до того, як тремтячий палець до кнопки дотягнеться.
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13.03.2022 23:13 Ответить
"Там экономики не останется", это где ? Ты из РФ строчишь ? Попытается пойти на НАТО чем, голой жопой ?
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13.03.2022 23:21 Ответить
На 23 февраля 2014!
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13.03.2022 22:04 Ответить
Це спосіб на швидший, але гірший мир.
Зекономлені зараз життя доведеться роками віддавати потім. І ще не раз, поки або Україна не згине, або Ерефія не здохне.
Бо союз Ерефії з німцями буде їх реанімувати швидше, ніж Україна відновлюватиме свої сили.
Такий фінал не можна назвати перемогою, це поразка!

Зараз макро-ціль України має бути одна - завдати максимальну шкоду кацапні. Якщо вдасться довести їх або до внутрішніх конфліктів, або до стану Пн.Кореї, то тільки тоді Україна може вважати себе переможцем.
Але непереконливим. На кількадесят років. Ну для дітей вистачить.

А от коли Ерефія втратить статус бензоколонки для німців (і ширше- ЄС), тільки тоді перемога буде тривалою. Але для цього Ерефію треба розвалити!
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13.03.2022 23:04 Ответить
Я так понимаю путлеровцев изматывают на поговорить? Ни мединские ни хламидии и подоляки ничего не решают, но караван типа идет, время идет, кацапов перемалываем.
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13.03.2022 22:00 Ответить
Нах ті переговори, поки половини орків не спалимо, толку не буде.
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13.03.2022 22:03 Ответить
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13.03.2022 22:09 Ответить
Заметим, он был одним из самых родовитых аристократов.

А кто правит на расее, и какие там "ахвицеры"????
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13.03.2022 22:35 Ответить
Які **** підсумки ,? Вони ***** підсумки підводять ,? Да Ви підори гірше путіна
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13.03.2022 22:12 Ответить
... ну гірше хутіна ви перебільшили, вони просто п...ідори без почуття гідності та відповідальності за державу.
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13.03.2022 22:25 Ответить
А чого цього довбойоба разом за баранхламією ще не зняли з посади? Два ідіота! Знайшли ***** час робити селфі...
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13.03.2022 22:19 Ответить
ПЕРЕСТАВАЙТЕ займатися СЛОВЕСНИМ АНОНІЗМОМ з ЦИМИ кремлядськими підараста*и...!!!
Усе треба робити по Карлу фон Клаузевіцу - АЖ ДО ПЕРЕМОЖНОГО КІНЦЯ...!!!
КЛИН- КЛИНОМ ВИБИВАЮТЬ...!!! А НЕ ДОМОВЛЯЮТЬСЯ...!!!
Після кожних перемовин з цими кремлядськими підараста*и на другий же день іде ракетний обстріл по УКРАЇНСЬКИМ МІСТАМ ТА СЕЛАМ...!!!
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13.03.2022 22:29 Ответить
Треба, щоб подоляк зробив селфі в місці проведення переговорів, може лишньохромосомні по своїм вальнуть?
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13.03.2022 22:39 Ответить
Подоляка мають усунути від ВСІХ справ негайно і допитати, як можливого диверсанта.
І навіть якщо він зможе виправдатися, що призвів до загибелі 35 українців без злого наміру, а з власного ідіотизму - все одно не можна його допускати до важливих справ!

Це людина без уяви, без сумління, без честі і без базової порядності. Подоляк робить вигляд, що нічого не сталося!
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13.03.2022 23:18 Ответить
По-першу відео з полігону було записано за тиждень до бомбардувань, по-друге росія і так знла про цей полігон і без всяких відео Пололяка.
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14.03.2022 00:41 Ответить
Благодатна тема для кремлядських ботів. Понавилазило підорів.
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13.03.2022 23:14 Ответить
Марш до лісу
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13.03.2022 23:19 Ответить
Все таки не могу понять логику Зеленского. Чего он добивается что РФ начало жестко бомбить. И поверьте когда П обнародует потери бедных российских солдат замученных бандеровцами то сначала народ расстроиться и спросит кто виноват. Ему скажут все из того что наша солдаты шли с миром ни в кого не стреляли действовали ювелирно щадили мирное население. И тогда покажут общественников союз матерей которые будут умолять бомбить сильными бомбами и тогда П скажет ок я был добр но раз вы этого хотите я не могу идти против воли матерей и тогда про 400 уничтоженных многоэтажек будет реально. В итоге зачистят все. А вот Зеленский уедет в польшу и будет дальше надрачивать всех вести блоги грозить от туда требовать санкции выступать в парламентах. А вот западную Украину может и защитят в урезанном виде конечно. А тех всех кто в Европу сбежал вот увидите ещё будут во Львов депортировать через пару лет. А с Россией будут через несколько лет договариваться Макрон в сочи поедет на большую 20 пригласят. Все как после 2008 потом 2014 сначала запад всполошиться потом едет договариваться. Вот почему Грузия не реагирует она знает запад просо использовал её как инструмент для ослабления россии а потом бросил её. Так что я предлагаю лучше идти на переговоры и договариваться с Путиным и жить. С Путиным все понятно он человек конкретный четкие требования выполнил получил и слово свое держит. Можно выполнить 3 пункта П и получить реал результат. А можно выполнить 100 пунктов Европы открыть биолаборатории продать свою землю угробить заводы по евро квотам провести гейпарад и поцеловать негра в жопу и пройти с факелом и даже подойти и пару раз пнуть россию для потехи запада потом за это отгрести. И вот вы стоите таки все в сполях просите закрыть небо мы пострадали и говорите ну вот теперь мы доказали вам что мы европейцы. А они такие нагло над вами ржут и говорят слава Ухани вы ещё не готовы.
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13.03.2022 23:47 Ответить
Научитесь ставить знаки препинания . Бо читать сей понос мыслей просто невозможно.
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14.03.2022 00:20 Ответить
Адміни, тут людина обісралась, приберіть будь-ласка
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14.03.2022 00:38 Ответить
Сам теж завжди можеш зазначити коментар, як "спам", якщо вважаєш за потрібне (вибрати "керування спамом" під коментарем, потім вибрати "спам").
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14.03.2022 01:43 Ответить
Какой референдум во время войны??? Переговорщики, или вы закона не знаете? Вы хотите поменять Конституцию? Вы хотите изменить границы Украины, отдав окупированные территории Донбасса и Крым? ...Вы наверное забыли, что вы слуги народа!!!! Не более того!!!! Позор!!!!
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29.03.2022 16:15 Ответить
 
 