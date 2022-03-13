Завтра состоится переговорная сессия с делегацией РФ для подведения предварительных итогов, - Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что 14 марта состоится переговорная сессия с делегацией РФ для подведения предварительных итогов.

Об этом Подоляк сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Переговоры продолжаются нон-стоп в формате видеоконференций. Постоянно работают рабочие группы. Большой объем вопросов требует постоянного внимания. В понедельник, 14 марта, состоится переговорная сессия для подведения предварительных итогов", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Путина сообщил, что новый раунд переговоров Украины и РФ запланирован на 14 марта.

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