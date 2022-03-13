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ФСБ РФ планирует переодеть белорусских военных в форму ВС России и вторгнуться на территорию Украины, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ФСБ РФ планирует переодеть белорусских военных в форму ВС России и вторгнуться на территорию Украины, - Данилов

ФСБ РФ проводит на территории Беларуси спецоперацию с целью переодевать белорусских военнослужащих в военную форму Российской Федерации для дальнейшего вторжения на территорию Украины.

Об этом во время телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация Российской Федерацией. Они сегодня имеют большое желание одеть в форму РФ белорусских военных. Часть из них (белорусов. - Ред.) отказываются воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и спецслужбы на территории (Беларуси. - Ред.) на сегодняшний день уговаривают белорусов переодеться в русскую форму и за русскими, условно говоря, лекалами заходить на нашу территорию", - подчеркнул он.

По словам Данилова, в Украине к этому развитию событий готовы.

"Но я предупреждаю: если мы будем здесь находить белорусов, они будут получать такой же отпор, который на сегодняшний день имеют россияне вместе с чеченцами", - добавил секретарь СНБО.

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Топ комментарии
+30
для нашей земли все равно в какой они форме будут гнить
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13.03.2022 22:13
+20
Пусть лучше в чулки и юбки оденут этих хловских шлюх
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13.03.2022 22:13
+17
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13.03.2022 22:17
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Наталія Енн Яресько

Прокуратурі Гааги потрібна наша допомога

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім А.А. Хан просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів, передавати йому ці матеріали на електронну пошту [email protected].

Писати можна будь-якою мовою - для нього зроблять переклад.
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Ось про які факти треба повідомляти:
• вбивства російськими окупантами мирних жителів,
• варварських ракетно-бомбових та артилерійських ударів по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах.
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13.03.2022 22:13 Ответить
Обов"язково вказувати місце (детально) і час!
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13.03.2022 22:17 Ответить
Треба вказувати вихідні дані щоб абсолютно однозначно трактувати надані факти. Чим більше деталей-тим краще, але сміття теж не годиться. Не завадить вказати якими технічними засобами зафіксували факти, які налаштування ,хто є свідки і де їх знайти , де зберігаються залишки від бомб , ракет, які не треба утілізувати
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14.03.2022 06:01 Ответить
Карим А.А.Хан шо ***** ЮТБом не умеет пользоватья?
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14.03.2022 00:03 Ответить
Пусть лучше в чулки и юбки оденут этих хловских шлюх
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13.03.2022 22:13 Ответить
ФСБ РФ планує переодягнути білоруських військових у форму ЗС Росії та вторгнутись на території України, - Данілов
===================
краще перевдягнути білорусів в штурмовиків імперського флоту.
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13.03.2022 22:20 Ответить
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13.03.2022 22:21 Ответить
А белорусы выговаривают слово "паляниця"?
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14.03.2022 00:05 Ответить
для нашей земли все равно в какой они форме будут гнить
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13.03.2022 22:13 Ответить
+...насіння у кішені хай не забудуть
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13.03.2022 22:16 Ответить
ну або хоч картоплину з паростю ))))
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13.03.2022 22:23 Ответить
а они на автопилоте картошку в карманы и положат ))
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13.03.2022 22:25 Ответить
Ще таких ряжених ми не *******!
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13.03.2022 22:50 Ответить
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13.03.2022 22:15 Ответить
Остання інформація була, що їх 70 тисяч. Ти чому ганебно замовчуєш ще про 60 тисяч?
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13.03.2022 22:22 Ответить
А я чув про 100 тисяч. Майже всі добровольці в ув'язненні. А ПердунБіннерПердун про це замовчує
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13.03.2022 22:29 Ответить
10 т.??? Них@я себе.
На Донбасе меньше полегло.
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14.03.2022 00:08 Ответить
в білоруській формі в них більше шансів на полон
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13.03.2022 22:16 Ответить
Однаково, окупант, від і рясі окупант.
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13.03.2022 22:20 Ответить
Етнічні білоруси спокійно вимовляють слово паляниця.
Так шо форма по х.
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13.03.2022 22:34 Ответить
у жителей белоруссии совершенно другое произношение,их легко отличить с первого слова
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13.03.2022 22:46 Ответить
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13.03.2022 22:17 Ответить
цікаво...резинову палку йому в труну засунули? ))) (гусары молчать !!!)
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13.03.2022 22:24 Ответить
ЗАСУНИЛИ АЛЕ ЇЇ НЕ ВИДНО НАВІТЬ ЯКЩО ТРУНУ ВІДКРИТИ !)
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14.03.2022 06:35 Ответить
Этого переодели в белые тапочки и деревянный макинтош.
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13.03.2022 23:39 Ответить
Нам все одно хто і в якій формі, на нашій землі зі зброєю, значить окупант, значить в землю його.
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13.03.2022 22:18 Ответить
В одноразові костюми від ритуальних послуг.
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13.03.2022 22:21 Ответить
зразу в чорні пакети.
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13.03.2022 22:23 Ответить
І це розумно?
Тим більше вагань не буде.
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13.03.2022 22:20 Ответить
этот маскарад до первого перебежчика или пленного. Но эти пленные будут завидовать попавшим в плен оркам...
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13.03.2022 22:20 Ответить
А ще стовідсотково вони виставлять їх поперед себе. Гарматним м'ясом.
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13.03.2022 22:21 Ответить
"Та адін %уй" (с) Митець.
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13.03.2022 22:22 Ответить
в парашной форме, но с бульбой в карманах, это ещё та маскировка ))
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13.03.2022 22:23 Ответить
Можна подумати до тепер 'іх тям нет'
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13.03.2022 22:23 Ответить
Раньше бандеровцы только на западной Украине на гиляках москалей развешивали.
а теперь их будут вешать по всей Украине

СЛАВА НАЦИИ !!!СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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13.03.2022 22:25 Ответить
Трохи не по феншую, бо не всюди карпатські смереки ростуть
Але нічого... і так буде добре.
А на "родных березках" - взагалі без слів.
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13.03.2022 22:37 Ответить
не забудьте на них стринги надеть и губы накрасить.....
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13.03.2022 22:25 Ответить
тю...можна падумать для русоформы у нас особое отношение ??? фитишисты долбанные!!!
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13.03.2022 22:25 Ответить
В мешки сразу, шоб не смердели.
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13.03.2022 22:25 Ответить
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13.03.2022 22:29 Ответить
хорошая идея
а ещетлучше - снимать скальп
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13.03.2022 22:41 Ответить
А смысл? В чём прикол? Там то проблема, что белорусы вообще не хотят воевать. А в своей форме или в форме вермахта, какая разница?
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13.03.2022 22:30 Ответить
Они надеются, что в форме вермахта захотевших станет больше - это как то "облагораживает".
Блин, как в анекдоте:
"- чем у вас бифштекс за 6 доларов отличается от бифштекса за 4-е?
- к бифштексу за 6 доларов мы даем более острый нож..."
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13.03.2022 22:45 Ответить
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13.03.2022 22:31 Ответить
Данілово, ти ж *******, що кацапня не нападе.
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13.03.2022 22:33 Ответить
Так туго с частями, что бульбашей переодевать будет?
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13.03.2022 22:34 Ответить
А що білорусам легше буде вмирати в російській формі? Не розумію сенсу. Якщо б було навпаки: білоруси рвуться в бій, а "тарган" ніяк не наважиться дати команду, тоді дійсно сенс був би, а так...
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13.03.2022 22:36 Ответить
Я розумію, що у москалів давно же ніякої логіки, але нахіба???

Чи рашкінська форма дає +50 до захисту +600% здоров'я?
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13.03.2022 22:39 Ответить
они уже давно так делают. еще со времен майдана, когда кремлевская портянка - лукашенко отправляла своих ублюдков убивать украинцев. тоже самое происходит и сечас. никакой беларуси, как государства уже давно не существует
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13.03.2022 22:40 Ответить
Якийсь дурдом, кацапи, білоруси, кадирівці, сирійці, армяшки тепер ще і китайці, а Європа та США думають чи літаки давати
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13.03.2022 22:46 Ответить
Оце так ржака.. . Металеві каски 45року, берці ще з часів авгану, та броніки 80років.
Головне щоб георгівську стрічку не забули начепити.
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13.03.2022 22:50 Ответить
Угу, от смены партков и значком - у бел армии внезапно появится желание превращаться в фарш. Ну бред же....
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13.03.2022 22:56 Ответить
Белорусы в своей не горят желанием лезть погибать в Украине, а в российских обносках так тем более не полезут. Дело ведь не в форме, а в людях которые просто не хотят погибать .
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13.03.2022 23:05 Ответить
Интересно, (бел. Т В. не видел)-
там тоже есть свои Скабеевы, Соловьевы,Леоньтевы?
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14.03.2022 00:18 Ответить
Там какой то Азаренок визчал в духе Соловьева.
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14.03.2022 21:16 Ответить
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13.03.2022 23:09 Ответить
ТИпа от смены формы у бульбашей будет больше желания подыхать за казлостан?)) Сомневаюсь что их останавливает цвет флага ))
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13.03.2022 23:12 Ответить
Птенцы Керенского, передевалы, мимикрилы уевы
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13.03.2022 23:15 Ответить
Хоть переодевай или не переодевай, братья Белорусы сдавайтесь сразу и привозите с собой технику и боеприпасы. И за одно ********* провокаторов, для которых уда смазан креозотом кол.
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13.03.2022 23:25 Ответить
та нічого, у формі рф більше шансів що в полон не попадеш, а одразу в пекло.
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13.03.2022 23:33 Ответить
в чорні пакети нехай переодягнуть, щоб з упаковкою заходили
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13.03.2022 23:50 Ответить
Хоть одєнь, а хоть обуй, всьо равно получат .... .
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14.03.2022 00:00 Ответить
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14.03.2022 06:33 Ответить
Глупости пишет ваш Данилов. Впрочем, как всегда. Где только Зеля такого дурака нашел?
По сути вопроса. Не хотят белорусы воевать в Украине. От слова совсем. И Лукашенко не хочет. Он много раз об этом говорил. Путин прогнул его с предоставлением территории для российских войск только потому, что Запад Лукашенко не признает (как и Кулеба) и ещё до войны в Украине обложил Беларусь всяческими санкциями.
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14.03.2022 07:25 Ответить
А трупи в Росію повезуть?
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14.03.2022 07:43 Ответить
Да хоть в китайскую оденьте, никто не захочет умирать за амбиции сошедшего с ума диктатора! Украина, это победа!
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14.03.2022 07:53 Ответить
Бред какой-то. Путину важно как раз то чтобы Белоруссия вступила в войну именно как Белоруссия, а белорусские солдаты не хотят воевать ни в какой форме.
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14.03.2022 08:06 Ответить
и похоронку мамке без вести пропавший
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14.03.2022 09:18 Ответить
 
 