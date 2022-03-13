ФСБ РФ планирует переодеть белорусских военных в форму ВС России и вторгнуться на территорию Украины, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
ФСБ РФ проводит на территории Беларуси спецоперацию с целью переодевать белорусских военнослужащих в военную форму Российской Федерации для дальнейшего вторжения на территорию Украины.
Об этом во время телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация Российской Федерацией. Они сегодня имеют большое желание одеть в форму РФ белорусских военных. Часть из них (белорусов. - Ред.) отказываются воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и спецслужбы на территории (Беларуси. - Ред.) на сегодняшний день уговаривают белорусов переодеться в русскую форму и за русскими, условно говоря, лекалами заходить на нашу территорию", - подчеркнул он.
По словам Данилова, в Украине к этому развитию событий готовы.
"Но я предупреждаю: если мы будем здесь находить белорусов, они будут получать такой же отпор, который на сегодняшний день имеют россияне вместе с чеченцами", - добавил секретарь СНБО.
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Наталія Енн Яресько
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краще перевдягнути білорусів в штурмовиків імперського флоту.
На Донбасе меньше полегло.
Так шо форма по х.
Тим більше вагань не буде.
а теперь их будут вешать по всей Украине
СЛАВА НАЦИИ !!!СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
Але нічого... і так буде добре.
А на "родных березках" - взагалі без слів.
а ещетлучше - снимать скальп
Блин, как в анекдоте:
"- чем у вас бифштекс за 6 доларов отличается от бифштекса за 4-е?
- к бифштексу за 6 доларов мы даем более острый нож..."
Чи рашкінська форма дає +50 до захисту +600% здоров'я?
Головне щоб георгівську стрічку не забули начепити.
там тоже есть свои Скабеевы, Соловьевы,Леоньтевы?
По сути вопроса. Не хотят белорусы воевать в Украине. От слова совсем. И Лукашенко не хочет. Он много раз об этом говорил. Путин прогнул его с предоставлением территории для российских войск только потому, что Запад Лукашенко не признает (как и Кулеба) и ещё до войны в Украине обложил Беларусь всяческими санкциями.