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Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения агрессии в Украине, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения агрессии в Украине, - Financial Times

По словам американских официальных лиц, Россия попросила Китай предоставить военную технику для поддержания ее вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times

Такое обращение вызвало беспокойство в Белом доме, поскольку Пекин может подорвать усилия Запада, направленные на то, чтобы помочь украинским силам защитить свою страну.

Американские чиновники сообщили Financial Times, что с начала вторжения Россия просила военное оборудование и другую помощь. Они отказались сообщить подробности о том, что просила Россия.

Другое лицо, знакомое с ситуацией, сказало, что США готовятся предупредить своих союзников на фоне некоторых признаков того, что Китай, возможно, готовится помочь России.

Другие американские чиновники заявили, что есть признаки того, что в России заканчиваются некоторые виды оружия, поскольку война в Украине длится уже третью неделю. Белый дом не прокомментировал эту информацию и псольство Китая в Вашингтоне также не ответило на запрос о комментарии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США предупредили Китай и другие страны о последствиях в случае помощи России в отходе от санкций
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Топ комментарии
+96
Днище!
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13.03.2022 22:25
+93
Офігіти можна! Для розгрому ЗСУ потрібні зусилля другої і третьої за потугою армій світу! А ми хочемо у НАТО.
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13.03.2022 22:29
+79
«Друга армія світу»))))
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13.03.2022 22:27
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Страница 3 из 3
Тайвань-то нужен, но не так срочно.
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14.03.2022 01:31 Ответить
Не снабдит. Раша фактически уничтожила коридор поставок в европу через Беларусь. Китаю и так это все крайне не выгодно, а тут еще и санкции наложат если он впишется.
Зачем ему это?

Да и новость скорее всего фэйковая.
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14.03.2022 06:45 Ответить
Китай далеко не дурак , они смотрят не на месяц или год вперед, они смотрят на десятилетия и больше , зачем себе портить имидж , помогая тем , кто убивает детей и стариков ? Кадры беспредела и геноцида роисской армии в Украине уже увидел весь мир , и любое движение китая в сторону роисси , будет воспринято за агрессию и помощь убийцам , в этой ситуации китай потеряет в тысячу раз больше , чем приобретет . Тут не нужно быть семи пядей во лбу , что бы понять , как поступит Китай.
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14.03.2022 01:20 Ответить
Може китай і не дурень , але у 2014 так само всі писали що кацапи ніколи не нападуть на Україну , бо у нас " мємарандум будапєштскій" ((
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14.03.2022 07:05 Ответить
ситуация другая, убийства, разрушения домов, школ, детских садиков, роддомов ...............маразматик сошел с ума , а кто хочет с шизофреником иметь дело ? тем более это видит весь мир.
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14.03.2022 07:31 Ответить
Китай недавно потребовал от рф поекратить войну, поэтому помощь не предоставить, да и это сообщение нуждается в проверке.
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14.03.2022 01:33 Ответить
Китай мог бы помочь России крылатыми ракетами -
шарахнуть по площадям до Урала - типа в защиту демократии.
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14.03.2022 01:36 Ответить
Дежавю 1918-го року. Тільки під Крутами в цей раз їм ще більше надавали, під Харковом і на півночі- теж, і нема латишей. Китайці полюбому будуть, неофіційно
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14.03.2022 02:52 Ответить
Китаю нема сенсу допомагати ***** так як більша частина іх бізнесу повязана якраз із країнами членами НАТО а торгове ембарго їм непотрібно.Адже це вам не торгівля із країнами третього світу ширнепотрібом.
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14.03.2022 03:21 Ответить
Китай это не опасно,а вот если Еритрея впишется,то буде дуже погано)
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14.03.2022 03:32 Ответить
Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй ничего не знают о том, что Москва обращалась в Пекин с просьбой о военной помощи после начала вторжения в Украину. Об этом пишет Reuters.
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14.03.2022 05:35 Ответить
***** помощь от сунь хунь в чай если и будет то очень дорого возьмут китаеси -- пол сибири заберут . а сша перекроют китаю доступ к по всей электроники --- и сунь хунь это прекрасно понимает --- хуавэй просто закроет все заводы без майкрософта . а автозаводы встанут без японской электроники
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14.03.2022 06:25 Ответить
ЩОБ ДІТЕЙ ВБИВАТИ !!!???
Від початку війни окупанти вбили
вже 85 дітей в Україні Джерело
: https://censor.net/ua/
n3324563
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14.03.2022 06:31 Ответить
З сьогоднішним курсом долара, росіяни мають зарплату разів у три менше ніж китайці. Якщо Китай проголосить щось на зразок Забайкальської Республіки то багато росіян цю ідею підтримає. Росіяни ненавидять своїх кремлівських казнокрадів що скупають палаци та яхти в той час як прості сибіряки часто живуть без газу, нормальних доріг та з туалетом типу сортир.
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14.03.2022 06:55 Ответить
Судя по фото к новости - у мокшан и водка закончилась, нужна помощь боярою. Ой, нет - женьшенькой
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14.03.2022 07:15 Ответить
палитуру начнут лакать как и прежде , да спирт из тормозухи вытягивать )
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14.03.2022 07:46 Ответить
Нищеброды!!!
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14.03.2022 08:19 Ответить
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