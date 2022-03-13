Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения агрессии в Украине, - Financial Times

По словам американских официальных лиц, Россия попросила Китай предоставить военную технику для поддержания ее вторжения в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times

Такое обращение вызвало беспокойство в Белом доме, поскольку Пекин может подорвать усилия Запада, направленные на то, чтобы помочь украинским силам защитить свою страну.

Американские чиновники сообщили Financial Times, что с начала вторжения Россия просила военное оборудование и другую помощь. Они отказались сообщить подробности о том, что просила Россия.

Другое лицо, знакомое с ситуацией, сказало, что США готовятся предупредить своих союзников на фоне некоторых признаков того, что Китай, возможно, готовится помочь России.

Другие американские чиновники заявили, что есть признаки того, что в России заканчиваются некоторые виды оружия, поскольку война в Украине длится уже третью неделю. Белый дом не прокомментировал эту информацию и псольство Китая в Вашингтоне также не ответило на запрос о комментарии.

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