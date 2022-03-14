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ВСУ под Мелитополем разбили около 200 единиц военной техники РФ, а также штаб с руководством оккупантов, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ под Мелитополем разбили около 200 единиц военной техники РФ, а также штаб с руководством оккупантов, - Геращенко

ВСУ разбили около 200 единиц военной техники российских оккупантов под Мелитополем.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть хорошая новость для хорошего сна: 2,5 часа назад под Васильевкой (Запорожская область) вся техника россиян, которую они накапливали под Мелитополем (около 200 машин) была наголову разбита нашей артиллерией! И штаб с руководством орков под Мелитополем, над которым мучились два дня, тоже разнесли", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+71
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13.03.2022 23:34
+67
Може, все таки, трохи вивільнилось сил, чи призвані в ЗСУ пройшли бойове злагодження...
Схоже на підготовку до деблокування Маріуполя, і відрізання цього метастазу, який доповз до Енергодару від комунікації на Крим.
Молодці хлопці!
Слава ЗСУ!
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13.03.2022 23:37
+57
Ура!
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13.03.2022 23:32
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На жаль інформація хибна.
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14.03.2022 02:09 Ответить
По другим каналам уже прошло опровержение. Пишут , что это новость от 02.03.22 к сожалению. А так хотелось порадоваться.
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14.03.2022 02:12 Ответить
Дарья Лелюхина

Антон Геращенко посмотрите на дату! Вы эту новость сегодня у себя в телеграмме закинули, как от сегодняшнего числа. Ещё и название города неверно указали у себя в телеграмм-канале
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14.03.2022 02:16 Ответить
Да, это старая "новость", есть ссылка с точно таким же текстом. На Украинской Правде ни слова об этом....
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14.03.2022 03:35 Ответить
Ахаха.
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14.03.2022 04:32 Ответить
Я из Запорожья, взрывов слышно небыли и зарево не видно, так что фейк наверно.
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14.03.2022 07:01 Ответить
Глазастый?
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14.03.2022 10:34 Ответить
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