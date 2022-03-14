ВСУ под Мелитополем разбили около 200 единиц военной техники РФ, а также штаб с руководством оккупантов, - Геращенко

ВСУ разбили около 200 единиц военной техники российских оккупантов под Мелитополем.

Об этом в Telegram сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть хорошая новость для хорошего сна: 2,5 часа назад под Васильевкой (Запорожская область) вся техника россиян, которую они накапливали под Мелитополем (около 200 машин) была наголову разбита нашей артиллерией! И штаб с руководством орков под Мелитополем, над которым мучились два дня, тоже разнесли", - говорится в сообщении.

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