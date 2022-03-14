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В Пекине ничего не слышали о просьбе РФ о военной помощи, - спикер посольства Китая в США
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Спикер посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй сказал, что ничего не знает о том, что Москва обращалась в Пекин с просьбой о военной помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Я никогда об этом не слышал", – сказал он.
"Текущая ситуация в Украине действительно вызывает беспокойство", - добавил он.
По его словам, Пекин хочет видеть мирное урегулирование.
"Главный приоритет сейчас – не допустить эскалации напряженной ситуации или даже выхода ее из-под контроля", – добавил Лю Пеньюй.
Топ комментарии
+48 vadyan
показать весь комментарий14.03.2022 02:12
+41 Александр Петров fb6b30c7
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+34 Серый кардинал
показать весь комментарий14.03.2022 01:55
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Пожалуйста, подождите...
Наблюдаем...
Ковид тоже от туда...
Смутное время...
Владім Владімич просто був не в курсі, що до них сракою кразе не повертатися.
До этого Китай нигде не давал каких либо комментариев и только в войне с Украиной, честно много чего настораживает...
Прорахувався.
Ладно, пшёл вон, орк, кормежку прекращаю. И не проси...
Пиши на казахском, орк, згоняй к хозявам за методичкой... Бгг)))
У Китая може вистачити обережності та хитрості. Але не честі.
Китай - комуністи, які чекають часу зробити з Тайванем те, що зараз робить ***** з Україною.
допомоги ще не домовились - ідуть торги..
Китай вже приймав участь у окупації України у 20х роках минулого століття на прохання Сталіна.
Закінчилась та компанія для китайців дуже нищівно. Сталін надурив китайців гроші не заплатив і вони в України вмирали у злиднях бо додому дістатись не було як. Те саме їх чекає й тепер.
Цікаво який буде курс юаня відносно гиблівка.