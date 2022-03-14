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В Пекине ничего не слышали о просьбе РФ о военной помощи, - спикер посольства Китая в США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Пекине ничего не слышали о просьбе РФ о военной помощи, - спикер посольства Китая в США

Спикер посольства Китая в Вашингтоне Лю Пеньюй сказал, что ничего не знает о том, что Москва обращалась в Пекин с просьбой о военной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я никогда об этом не слышал", – сказал он.

"Текущая ситуация в Украине действительно вызывает беспокойство", - добавил он.

По его словам, Пекин хочет видеть мирное урегулирование.

"Главный приоритет сейчас – не допустить эскалации напряженной ситуации или даже выхода ее из-под контроля", – добавил Лю Пеньюй.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы видим определенные признаки готовности России вести реальные переговоры, - замгоссекретаря США Шерман

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+48
Китайцы по моему лучше всех в мире морозиться умеют. Кидать, кстати, тоже...
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14.03.2022 02:12
+41
Надеюсь Китаю хватить чести не помогать кацапам в стиле ихтамнет
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14.03.2022 01:54
+34
Теперь Путин знает, как звучит "пошёл на х...й" по-китайски...
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14.03.2022 01:55
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Китайцы по моему лучше всех в мире морозиться умеют. Кидать, кстати, тоже...
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14.03.2022 02:12 Ответить
И кого они кинули? Они же даже Крым за московией не признали. Просто ***** накрутили себе что-то в голове, а потом пропаганда это все начала разгонять. Китай ничего не обещал им, ну может сказал что будет покупать там нефть, правда по какой цене не уточнялось. А так Китай, несмотря на частичную совковость вполне себе надёжный партнёр и признанный во всем мире договороспособным.
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14.03.2022 05:35 Ответить
Ага Тайвань как Крым вернет
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14.03.2022 11:09 Ответить
Та всіх покупців хоча б свого сміття, що розповсюджують по світу
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14.03.2022 11:14 Ответить
Те, що речник посольства Китаю у Вашингтоні "не знає", ще ні про що не каже...
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14.03.2022 11:37 Ответить
З під якого контролю ?
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14.03.2022 01:52 Ответить
Надеюсь Китаю хватить чести не помогать кацапам в стиле ихтамнет
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14.03.2022 01:54 Ответить
Вот вот, уже писала в твитере попахивает не хорошо, наводит на мысль что Пу перед войной мог заручится поддержкой Китая....
Наблюдаем...
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14.03.2022 02:01 Ответить
Китай і так міцно тримає ***** за сраку. У РФ банально не має нічого такого, щоб можна було віддати Китаю, що перекриє санкційні ризики. І взагалі все що треба від РФ Китай візьме сам, давши дикунам трішки бус та зеркалець (і то буде не зброя).
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14.03.2022 02:05 Ответить
Не дооценивайте Китай, не факт что не хочет он сам 3 мировой...
Ковид тоже от туда...
Смутное время...
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14.03.2022 02:09 Ответить
Ви тільки враховуйте, що Китай це друга країна після Індіі, в якій історично дуже багато дописів на тему "Як ви%бать свого ближньго". Всякі там Дао кохання і інші.
Владім Владімич просто був не в курсі, що до них сракою кразе не повертатися.
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14.03.2022 02:15 Ответить
Согласна, но смотрим...
До этого Китай нигде не давал каких либо комментариев и только в войне с Украиной, честно много чего настораживает...
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14.03.2022 02:21 Ответить
И ещё Пу кстати любитель книг на тему "Искусство ведение войны"
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14.03.2022 02:23 Ответить
Нет на жаль, у Пу амбиции и сильно уж в историю захотелось на коне....
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14.03.2022 02:48 Ответить
Напевно деградації він не побачив, хоча і чекав на неї.
Прорахувався.
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14.03.2022 06:03 Ответить
Якщо б ***** її читало, то не почав би війну без штанів.
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14.03.2022 02:54 Ответить
Хмм, не забывайте о докладах, он реально думал что у него крутая армия....
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14.03.2022 03:02 Ответить
Знаючи, які апетити у його деґенералів, вірити тим деґенералам... Якщо так, то клепки у ***** кіт наплакав.
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14.03.2022 08:47 Ответить
Путин больной человек! Это понятно всем. Но его приближенные и генералы кто тогда? Сцикливые и гадкие людишки.
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14.03.2022 09:08 Ответить
Здесь всё закономерно. Отрицательный отбор. Лучшие туда не попадают.
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14.03.2022 09:41 Ответить
Ковід лише територіально звідти, а взагалі то від псевдо наукової спільноти США та ще деяких країн
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14.03.2022 11:17 Ответить
Китаю нафиг упали санкции от Запада. Большинство их продукции легко заменят Вьетнам, Малайзия, Индия....
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14.03.2022 02:10 Ответить
От тільки ринок збанкрутілої Роісі не заиінить ринок ЄС та США.
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14.03.2022 02:56 Ответить
Пойти против америкосовских санкций Китай не рискнет. Преценденты попыток были, но Китай отгребал, после присоединялся к санкциям...
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14.03.2022 02:11 Ответить
Почему американцов называешь как алкашня, это благодарность за помощь, или ты даун
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14.03.2022 09:50 Ответить
Ничего обидного в таком термине нет. И не тебе, орк, указывать, кого как мне называть. Устраивать беспредметный срач - твой хлеб (по теме статьи тебе писать хозяева не разрешают), но... бог подаст...
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14.03.2022 10:05 Ответить
Чмо алкашинское, я казах
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14.03.2022 17:33 Ответить
Ага... Я поверил... Щас...))
Ладно, пшёл вон, орк, кормежку прекращаю. И не проси...
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14.03.2022 18:12 Ответить
Пиши на украинском, кацапье
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14.03.2022 17:34 Ответить
Не разрешат тебе хозяева писать на тему статьи, ибо тупой. Только метать нечистоты в окружающих...)))
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14.03.2022 18:14 Ответить
Чмо алкашное не гавкай, пиши на украинском быдло, всю жизнь прожил, и не выучил..
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14.03.2022 23:31 Ответить
Ну ты упёртый мазохист, орк, тебе нравится, когда посылают. Ладно, последний раз... Подачек больше не будет..
Пиши на казахском, орк, згоняй к хозявам за методичкой... Бгг)))
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14.03.2022 23:45 Ответить
Шешендi сiгейiн сары орыс, это самое сильное ругательство на казахском
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14.03.2022 23:50 Ответить
Пугало огородное, знаешь хоть, не было бы сша, алкашня стояли бы на польской границе..
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14.03.2022 23:56 Ответить
в обмен на анексию тайваня
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14.03.2022 04:11 Ответить
Честь у коммуняк?

У Китая може вистачити обережності та хитрості. Але не честі.
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14.03.2022 02:51 Ответить
Как вовремя у китайцев появились проблемы со "слухом"! Это радует!
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14.03.2022 12:09 Ответить
Нет. Но у них хватит ума скупить россию с потрохами.
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14.03.2022 10:02 Ответить
Теперь Путин знает, как звучит "пошёл на х...й" по-китайски...
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14.03.2022 01:55 Ответить
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14.03.2022 09:17 Ответить
колись говорили про китайців "сунь хунь в чай-винь сухім"
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14.03.2022 10:55 Ответить
С восточной изощренностью послали нацистский корабль
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14.03.2022 01:56 Ответить
Может мистер Пу деньги у Китая просил.
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14.03.2022 01:58 Ответить
Ему счас в е нужно денги, оружие даже люди, алкашня не хочеть воевать, но это не озночает что кто то это отдасть, нет дураков, даже казахстан их послал подальше..
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14.03.2022 10:00 Ответить
Ввімкнули "морозка"! 😁
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14.03.2022 01:59 Ответить
А может он ещё действительно не в курсах ?
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14.03.2022 02:08 Ответить
Даже если это "деза" , то тоже неплохо . ( троллинг ).
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14.03.2022 02:14 Ответить
Деза на международном уровне, которая опустила рашку очередной раз
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14.03.2022 02:27 Ответить
Это третий фейк которые кацапы запускают и сами же его отрицают. 1 про удар самолетов рашки по территории Беларуси, 2 фейк об ракетном ударе Ирана по посольству США и третий о просьбе рашки военной поддержки от Китая.
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14.03.2022 02:15 Ответить
Україні буде велика потреба в Китайських будівельних компаніях, а це мільярди доларів.
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14.03.2022 02:26 Ответить
Потреба в одних людожерах після набігу інших людожерів?

Китай - комуністи, які чекають часу зробити з Тайванем те, що зараз робить ***** з Україною.
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14.03.2022 03:00 Ответить
Від шматка України вони теж не відмовляться.
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14.03.2022 03:11 Ответить
в китае правят комунисты 👎👎👎
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14.03.2022 04:10 Ответить
Ни в коем случае. Отстраивать будут те, кто помогал: США, Англия, Польша и т.д. Китай нам не нужен
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14.03.2022 10:03 Ответить
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14.03.2022 03:00 Ответить
Ми ніціво ні слісілі
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14.03.2022 03:28 Ответить
Просто відлупцювали русню по губах маленькою китайською цюцюркою 👍
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14.03.2022 03:41 Ответить
врут
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14.03.2022 04:08 Ответить
Кокое токое орузие? Ми ницево не слисали!
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14.03.2022 04:37 Ответить
Это уже какая по счету страна послала узкий корабль на Х#й? Сначало Казахстан, потом усатый немножко с бутылки слез, потом ***** начало метаться по арабским странам, сейчас китаезы нах#й шлют. Что за агалтелая узафобия у втарой армеи мира!
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14.03.2022 04:53 Ответить
Побачимо чи китайози правду говорять.
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14.03.2022 06:02 Ответить
я так и думал )))))
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14.03.2022 06:35 Ответить
Почему я им не верю? Как минимум - параша точно их просила о помощи, а как максимум - они ей не отказали.
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14.03.2022 07:27 Ответить
Я думаю обезьяна как непрячется, а жопу свою все одно засветит. В скром посмотрим, мороз или ...
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14.03.2022 07:40 Ответить
Те, що посол не чув, нічого не означає, це не його справа - про все чути.
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14.03.2022 09:04 Ответить
Та шо вы говорите, опять проклятые амеры на честных китайцев клевещут.
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14.03.2022 09:31 Ответить
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14.03.2022 09:40 Ответить
Брешуть! що китай, що рашка -- дика підступна злобна азія!
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14.03.2022 09:46 Ответить
Ми скоро дізнаємося чули вони щось чи ні.
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14.03.2022 10:07 Ответить
Дипломатичний викрутас: якщо посол Китаю в США про це "нічого не чув", то не значить, що цього не було. Потім може сказати "так мені про це не повідомили з Пекіну".
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14.03.2022 10:44 Ответить
В маоїстському "КНР" нічого не чули..., бо не хотіли чути! Та в народі кажуть: ворон ворону око не виклює. Маоїсти зроблять (якщо вже не зробили) так, як паскудні німці з обойми Меркель, а вчора - з обойми Шольца: вони тихенько, в десятках контейнеровозів, будуть возити підсанкційні товари під виглядом гуманітарних вантажів!
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14.03.2022 10:56 Ответить
Позвонили Си и сказали - будете помочь рашке обойт санкции и оружием, останьтесь одни с своими заводами. Санкции рашке видели? Моете примерить себе и думать, надо ли вам это.
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14.03.2022 11:46 Ответить
Звісно ніхто не чує, це відчують на собі українці...
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14.03.2022 11:51 Ответить
Якщо він нічого не чув, то це означає що перемовини йдуть, але про надання військової
допомоги ще не домовились - ідуть торги..
Китай вже приймав участь у окупації України у 20х роках минулого століття на прохання Сталіна.
Закінчилась та компанія для китайців дуже нищівно. Сталін надурив китайців гроші не заплатив і вони в України вмирали у злиднях бо додому дістатись не було як. Те саме їх чекає й тепер.
Цікаво який буде курс юаня відносно гиблівка.
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14.03.2022 12:37 Ответить
Повністю згоден, перед олімпіадою в Китаї китайці теж говорили, що ніякої домовеності не було про ненапад рашки під час олімпіади...
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14.03.2022 12:44 Ответить
Так би киайці усе розказали... Ага.
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14.03.2022 13:57 Ответить
 
 