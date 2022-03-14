Мы видим определенные признаки готовности России вести реальные переговоры, - замгоссекретаря США Шерман

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман считает, что Россия демонстрирует "признаки готовности" к серьезным переговорам, хотя до сих пор стремится уничтожить Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Давление (на Россию – ред.) начинает иметь определенный эффект. Мы видим определенные признаки готовности вести реальные, серьезные переговоры. Но хочу отметить, пока что видим, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину. Мы должны помогать украинцам всеми возможными способами", - подчеркнула Шерман.

Она также отметила, что с тех пор, как администрация Байдена начала работать, США выделили 1,2 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, чтобы помочь Украине "защититься от этой ужасной атаки".

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"(Наша цель – ред.) применить огромное давление на Владимира Путина, пытаясь изменить его расчеты, чтобы прекратить эту войну, чтобы в первую очередь добиться прекращения огня, получить гуманитарные коридоры и прекратить это вторжение", - заявила заместитель госсекретаря.

По ее словам, за две недели войны пути разрушил 30 лет экономического развития России.