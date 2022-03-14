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Мы видим определенные признаки готовности России вести реальные переговоры, - замгоссекретаря США Шерман

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Мы видим определенные признаки готовности России вести реальные переговоры, - замгоссекретаря США Шерман

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман считает, что Россия демонстрирует "признаки готовности" к серьезным переговорам, хотя до сих пор стремится уничтожить Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Давление (на Россию – ред.) начинает иметь определенный эффект. Мы видим определенные признаки готовности вести реальные, серьезные переговоры. Но хочу отметить, пока что видим, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину. Мы должны помогать украинцам всеми возможными способами", - подчеркнула Шерман.

Она также отметила, что с тех пор, как администрация Байдена начала работать, США выделили 1,2 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, чтобы помочь Украине "защититься от этой ужасной атаки".

Читайте: Наша цель в переговорах с РФ – сделать все, чтобы состоялась встреча президентов, - Зеленский

"(Наша цель – ред.) применить огромное давление на Владимира Путина, пытаясь изменить его расчеты, чтобы прекратить эту войну, чтобы в первую очередь добиться прекращения огня, получить гуманитарные коридоры и прекратить это вторжение", - заявила заместитель госсекретаря.

По ее словам, за две недели войны пути разрушил 30 лет экономического развития России.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+53
Переговоры могут быть тольк о капитуляции *********
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14.03.2022 06:39
+41
Какие нафиг переговоры???
Слушать больные бредни о нацистах и что все фейк монтаж о гибели гражданских.... Только чтоб голод там начался и вой стоял, чтоб 90е годы раем казались!
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14.03.2022 06:45
+34
Лавровым на днях были "переговоры".
Он такую феерическую чушь нёс, что аж блевать хотелось
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14.03.2022 06:41
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Переговоры могут быть тольк о капитуляции *********
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14.03.2022 06:39 Ответить
І окремим пунктом "повернення викраденого мармурового унітазу з "Садиби Попова"
Окупанти розграбували "Садибу Попова" і винесли мармуровий унітаз у Запорізькій області
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14.03.2022 08:11 Ответить
Не вернут. На них скоро такая срачка нападет, что за унитазы драка будет😝
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14.03.2022 11:37 Ответить
да, они любят переговоры, у них в это время рефлекс пускания ракет и бомбометания.
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14.03.2022 13:51 Ответить
Саме такою і є позиція України - капітуляція, виведення військ з території України в міжнародно визнаних межах і відшкодування ВСІХ втрат. Це не обговорюється. Обговорюються лиш місця і терміни запровадження зелених коридорів і все. Хоча схиблені боти далі пишуть про зраду. Навіть читати не буду.
Ідіть нахер, слідом за кораблем.
Слава Україні!!!
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14.03.2022 08:44 Ответить
Лавровым на днях были "переговоры".
Он такую феерическую чушь нёс, что аж блевать хотелось
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14.03.2022 06:41 Ответить
Треба двинули лопатою по морді, авось отямиться
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14.03.2022 06:43 Ответить
Коли ті сволочі будуть капітуляцію підписувати?
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14.03.2022 06:42 Ответить
Путин не остановится пока его не снесут или уничтожат. Он пошёл в вабанк.
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14.03.2022 06:44 Ответить
Знову хтось побачив "Мир в очах куйтина"?
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14.03.2022 06:45 Ответить
Какие нафиг переговоры???
Слушать больные бредни о нацистах и что все фейк монтаж о гибели гражданских.... Только чтоб голод там начался и вой стоял, чтоб 90е годы раем казались!
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14.03.2022 06:45 Ответить
Якщо клянетеся допомагати Україні всіми силами, так не на словах, а на ділі.
"Close the sky over Ukraine!" - це хіба не чути звідусіль?
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14.03.2022 06:51 Ответить
переговоры с кацапами нужно вести только через прицел автомата.
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14.03.2022 06:51 Ответить
рановато еще для переговоров - надо дождаться вооруженных боестолкновений покидающих поле боя групп с заградотрядами.
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14.03.2022 06:55 Ответить
...американцям аби переговори, у бажанні вести переговори з терористом №1 після того, що він накоїв, ми вбачаємо ознаки вашої сикливості. х...йло це бачить і не зупиниться, маньяка може зупинити тільки куля або мотузка.
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14.03.2022 06:56 Ответить
А я вбачаю,що путін зализує рани і виграє час.
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14.03.2022 06:58 Ответить
Неякіх ознаків готовності не бачу.
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14.03.2022 06:58 Ответить
на мокшанських болотах не має кому "договариваца". Залишилось три леших. Два мовчать, а один несе "божественную чушь".
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14.03.2022 07:37 Ответить
Стійке враження що штати Україну ***** подарили, а коли Україна замість впасти в 48 годин фантастично відбивається, вони не знають що робити
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14.03.2022 07:01 Ответить
Штаты? Спешу напомнить, что ЗСУ к началу войны была мало профинансирована, мало обеспечена, недовооружена, без ПВО, без пального. Так с какого боку тут Штаты?
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14.03.2022 07:59 Ответить
Якби так було, то допомоги різного роду і характеру від США годі було б очікувати
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14.03.2022 13:06 Ответить
Перемовини з ****** тільки в Гаазі.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 07:01 Ответить
це саме тому сьогодні вся Україна цілу ніч сиділа в бомбосховищах? подоляка ще збирається на якийсь там знов раунд плядь переговорів?
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14.03.2022 07:02 Ответить
Ви вже бачу за Боїнг, новічьок, Грузію, Молдову, карабах, Крим, Донбас, Україну йому пробачили
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14.03.2022 07:06 Ответить
все кацапы - выродки
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14.03.2022 07:21 Ответить
Морози ночами може окупанти повимерзають
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14.03.2022 07:23 Ответить
США бачать певні ознаки готовності висловити глибоке...
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14.03.2022 07:27 Ответить
Це не означає, що вони з цим згідні
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14.03.2022 13:07 Ответить
Після того, як гаранти по будапешту США і Великобританія відмовились закрити нам небо, слова ми маємо допомагати українцям всіма можливими способами, виглядають мені аналогічною брехнею, яку повторювали до останнього посадовці РФ, що не збираються на Україну нападати... Одні напали, інші нас кинули давши нам зброю, яка не може захистити нас від авіації, та дистанційних бомбардувань оточених міст...
Економічна допомога для нас важлива, але зовсім нам не допоможе ефективно протистояти ворогу, так і по суті мізерна для ЄС, Виликобританія, США. Загалом на даний момент одобрена і частково передана сума складає близько 17 млрд. $, центробанки вище вказаних країн емітували-друкували цей об'єм коштів під час пандемії для підтримки своїх економік споживачів бізнесу на протязі двох днів.
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14.03.2022 07:40 Ответить
Какие на хер переговоры , с убийцами и террористами , опять пытаются сделать Украину виноватой . . Ознаки, это когда русня начнёт выводить свои войска, тберет свой флот . А пока они продолжают , штурмовать Харьков и Киев гасят по мирным жителям . О каких признаках , эти ублюдочные правительства говорят . Озабоченые
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14.03.2022 07:42 Ответить
Продолжает уничтожать Украину, но готов к переговорам. Это как вообще? Значит смысла в переговорах нет, там будут те же ультиматумы от ***** что и раньше, с небольшими поправками.
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14.03.2022 07:47 Ответить
Недавно в Гордона з"явився Кох, у свій час корифан Чубайса, був спецом по виводу бабла, прощенню боргу СРСР, друг семи банкірів, або як про нього сказав Зюганов жулікуватий Кох. Він видав здорову думку - Німеччина там де живуть німці. І німці все повинні вирішувати виключно в своїх інтересах. А його корифан по Пітеру, хоча він і заперечує знайомство, вован заперечує таку думку-України не було, українців немає,є великий мокшанський етнос. І вся ця публіка з гнилих боліт, будь то мокшанці,тунгуси,хакаси,ойроти ніколи не будуть вести переговорів з Україною. Це для них самогубство. Щось будуть варнякати з Байденом, Си. Щось підказує - не за горами там обратка 1933 року, от тоді і завиють про переговори.
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14.03.2022 07:57 Ответить
Мне интересно , это она увидела после сегодняшнего попадания снаряда в жилой дом на Оболоне или вчера в Днепре ракетой по жил масиву . Шо то у девочки со зрением, не то , детское косоглазие или слепая от рождения, она наверно новости читает с помощью шрифта Браэля
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14.03.2022 07:58 Ответить
опять будут ультиматумы предьявлять
а потом говорить, вот видите они не идут на переговоры
твари рашистские
если у них дипломатия уровня лавроконя, как можно вести переговоры?
что он, что "делегация" несут одинаковую чушь
почему?
потому что эту чушь они на свое тв транслируют
там хоть 100 тысячь убей их
будут и дальше нести этот бред
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14.03.2022 07:59 Ответить
пока "россияне" спокойно себе живут
чтобы они там зашевелились я даже не знаю что произойти должно
плюс у них там все зашуганные, годами приучали "родину любить"
менты и росгвардия миллион
хотя в москве живет больше 10 млн...
выйди там 200 тысяч и все, менты ничего не сделают
аха, дождешься у них "выйти"
сейчас немного начали возмущаться, но не изза самой войны в основном!!!
а то что у них кошельки похудели
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14.03.2022 08:03 Ответить
Та кошельки похудевшие то такое. Там, на болотах, больше воя от закрытой инсты.
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14.03.2022 09:24 Ответить
Типа, пора отменять санкции? 0_0
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14.03.2022 08:06 Ответить
Да пока вы там соплю жуете и несете ахинею, ***** на весь этот ****** свою висячку ложило. Только ******* ниже пояса этот ***** кгбшный понимает
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14.03.2022 09:03 Ответить
Западу главное, что бы прекратилась активная фаза войны. Будет как в 14 году. Что успели захватить - на том и остановились.
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14.03.2022 09:04 Ответить
Ага, готовность рашиков вновь потребовать удовлетворить все их хотелки. Ничего нового.
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14.03.2022 09:21 Ответить
***** не устал в бункере сидеть? выходи подлый трус балакать будем...
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14.03.2022 09:23 Ответить
******* со своими долларами,продайте оружие лучше...
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14.03.2022 09:23 Ответить
Святая наивность! "певні ознаки готовності "россии заключаются в том, чтобы "подсолить" блюдо перед тем как его съесть!
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14.03.2022 09:27 Ответить
серйозно? знову про умови рашкастану?
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14.03.2022 09:50 Ответить
Когнитивный диссонанс!!!
«Але хочу зазначити, поки що видається, що Володимир Путін має намір знищити Україну»…
Ну и в каком месте вы увидели «ПРИЗНАКИ ГОТОВНОСТИ» ???????
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14.03.2022 10:04 Ответить
Отакі корисні ідіоти і посприяли росії увійні проти України.
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14.03.2022 10:35 Ответить
Ультиматуми Кремля нікуди не щезли, тут можна вести перемовини тільки про вивід громадянського населення з міст України, але люба поступка кацапам буде ножем у спину
України. Крим це Україна, єдине що, так це обмін на військополонених українців в тюрмах кацапії.
Кримські татари це теж українці.
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14.03.2022 10:39 Ответить
Вони "вбачають певні ознаки"? Та їхній президент ще 15 лютого заявив, що зітре в порошок "Російську **********", нехай тільки вона посміє вбити хоч одного американця... І ось московські кассапи вчора вранці вбили журналіста із США! І що? День пройшов! Де кара? Де помста? Гомункулуси ви, американці! Чекаєте, коли Українці величезною кров'ю зупинять Московську орду, а тоді кинитесь, вряди-годи, замирювати нас із найлютішим ворогом!? І так ви чините з 1854 року!!!
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14.03.2022 11:05 Ответить
ТОЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ АГРЕССОРА ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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14.03.2022 11:24 Ответить
Она наивная или притворяется? Это имитация.
Верить путлеру - себя не уважать.
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14.03.2022 11:46 Ответить
неисправимый запад, переговоры с гитлером в 1945?
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14.03.2022 12:37 Ответить
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14.03.2022 18:42 Ответить
 
 