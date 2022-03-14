Мы видим определенные признаки готовности России вести реальные переговоры, - замгоссекретаря США Шерман
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман считает, что Россия демонстрирует "признаки готовности" к серьезным переговорам, хотя до сих пор стремится уничтожить Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"Давление (на Россию – ред.) начинает иметь определенный эффект. Мы видим определенные признаки готовности вести реальные, серьезные переговоры. Но хочу отметить, пока что видим, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину. Мы должны помогать украинцам всеми возможными способами", - подчеркнула Шерман.
Она также отметила, что с тех пор, как администрация Байдена начала работать, США выделили 1,2 миллиарда долларов помощи в сфере безопасности, чтобы помочь Украине "защититься от этой ужасной атаки".
"(Наша цель – ред.) применить огромное давление на Владимира Путина, пытаясь изменить его расчеты, чтобы прекратить эту войну, чтобы в первую очередь добиться прекращения огня, получить гуманитарные коридоры и прекратить это вторжение", - заявила заместитель госсекретаря.
По ее словам, за две недели войны пути разрушил 30 лет экономического развития России.
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Окупанти розграбували "Садибу Попова" і винесли мармуровий унітаз у Запорізькій області
Ідіть нахер, слідом за кораблем.
Слава Україні!!!
Он такую феерическую чушь нёс, что аж блевать хотелось
Слушать больные бредни о нацистах и что все фейк монтаж о гибели гражданских.... Только чтоб голод там начался и вой стоял, чтоб 90е годы раем казались!
"Close the sky over Ukraine!" - це хіба не чути звідусіль?
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
Економічна допомога для нас важлива, але зовсім нам не допоможе ефективно протистояти ворогу, так і по суті мізерна для ЄС, Виликобританія, США. Загалом на даний момент одобрена і частково передана сума складає близько 17 млрд. $, центробанки вище вказаних країн емітували-друкували цей об'єм коштів під час пандемії для підтримки своїх економік споживачів бізнесу на протязі двох днів.
а потом говорить, вот видите они не идут на переговоры
твари рашистские
если у них дипломатия уровня лавроконя, как можно вести переговоры?
что он, что "делегация" несут одинаковую чушь
почему?
потому что эту чушь они на свое тв транслируют
там хоть 100 тысячь убей их
будут и дальше нести этот бред
чтобы они там зашевелились я даже не знаю что произойти должно
плюс у них там все зашуганные, годами приучали "родину любить"
менты и росгвардия миллион
хотя в москве живет больше 10 млн...
выйди там 200 тысяч и все, менты ничего не сделают
аха, дождешься у них "выйти"
сейчас немного начали возмущаться, но не изза самой войны в основном!!!
а то что у них кошельки похудели
«Але хочу зазначити, поки що видається, що Володимир Путін має намір знищити Україну»…
Ну и в каком месте вы увидели «ПРИЗНАКИ ГОТОВНОСТИ» ???????
України. Крим це Україна, єдине що, так це обмін на військополонених українців в тюрмах кацапії.
Кримські татари це теж українці.
Верить путлеру - себя не уважать.