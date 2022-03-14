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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 6:00 14 марта

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению на 6:00 14 марта

Начались девятнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 14.03.2022 по поводу российского вторжения.

Как отмечается, состояние, положение и характер действий сил обороны без значительных изменений.

"Вооруженными Силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины", - отметили в Генштабе.

Также сообщается, что за предыдущие сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотных летательных аппарата (информация по типу уточняется).

"Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции по всем направлениям выдвижения не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и удержании на ранее занятых рубежах", - добавили в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что вновь фиксируются нередкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

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"Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования. По имеющейся информации, на территории РФ в городе Белгород размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения.Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях, с ними проводятся мероприятия досудебного дознания.

О готовности вооруженных сил Республики Беларусь к ведению войны с Украиной. По заявлению одного из чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут.

Сохраняем спокойствие! Вместе победим. Слава Украине! - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии
+18
ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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14.03.2022 07:02
+16
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 07:00
+15
***** не безмежний та безсмертний .

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
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14.03.2022 07:03
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Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 07:00 Ответить
З другої ночі по всій Україні тривога. Сподіваюсь наші відпрацюють
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14.03.2022 07:01 Ответить
***** не безмежний та безсмертний .

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
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14.03.2022 07:03 Ответить
ЗСУ ТА ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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14.03.2022 07:02 Ответить
Смерть каZапам!
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14.03.2022 07:03 Ответить
Значит удар по оркам в Васильевке под Мелитополем не фейк
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14.03.2022 07:06 Ответить
Спокойно ,без суеты продолжаем мочить кацапьё ,никаких сомнений в победе Украины нет и быть не может ,просто каждый делает своё дело .
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14.03.2022 07:13 Ответить
Когда народ кого не любит,его войска и деньги- прах!
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14.03.2022 09:22 Ответить
когда из магазинов тянут шубы . телевизоры . алкоголь . жратву --- это не армия --- это ********** банда мародеров и грабителей . а быдло которому звонят ..асвабодители.. и радуются награбленному это не люди --- это биомасса двуногих животных . новый сорт скота выращенный соловьевым . ********** . симоньян . жириновским . зюгановым . матвиенко и фюрером ****** --- УКРАИНА и рф две разные цивилизации --- МНЕ СТЫДНО ЧТО У МЕНЯ в рф куча родичей . я их всех проклинаю до единого --- это они убивают наших деток голосуя 22 года за ***** и одобряя то что этот выродок творит на земле
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14.03.2022 10:19 Ответить
 
 