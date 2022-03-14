В многоэтажку на Оболони в Киеве попал артиллерийский снаряд, обнаружены тела 2 погибших, 3 человека госпитализированы (обновлено)
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14 марта в 05:09 в Оболонском районе Киева на ул. Богатырская, 20 в девятиэтажный жилой дом попал артиллерийский снаряд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Pravda Gerashchenko".
Как сообщается, в результате попадания произошло частичное разрушение с 1 по 3 этажи и возгорание квартир на 3 и 4 этажах.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
От ГСЧС привлечены 33 человека и 8 ед. техники.
По состоянию на 07.40 в девятиэтажном жилом доме по ул. Богатырская, обнаружены тела 2 погибших, 3 человека госпитализированы, 9 лицам помощь предоставлена на месте, подразделениями ГСЧС спасены 15 человек и эвакуированы 63 человека, поиски продолжаются.
Топ комментарии
+21 Алексей Первеев 0c647dc7
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+7 Valentyna N
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Надеюсь ответка уже прилетела, если конечно не поставили САУ между домами. Тогда только байрактаром.
Якщо це Піон був - то чому наші допустили їхнє розміщення так близько до Києва?
Аеророзвідка ж відрізняє зверху гаубицю від танку?
Гаубица от танка отличается так же легко, как самолёт от вертолёта.
Это кстати один из недостатков наших граждан. Все легко могут отличить, к примеру, опёнок от ложного опёнка, но отличить "осу" от "точки-у" - непосильная задача. и эту всю техниу население называет "бэтээрами".
Такая вот "народная разведка".
А танчики бросают даже и не в болоте сейчас, а часто и из полей не могут выехать. Так что пока грунт станет подходящим для проезда, мы успеем еще четыре сотни наколотить.
@13Hellis_13
Это правда, что все выходы из Крыма у нас были заминированы еще при Порохе, и их разминировали совсем недавно, в 2021 году. Нашла в сетях инфу, что последняя бригада закончила разминирование за неделю до нападения. Кто владеет из местных информацией? Сложно поверить. Хочу правды
Pravda Gerashchenko - коригувальник, да ?!
Новина вийшла через дві години після обстрілу.
Всі налаштування наводки вже давно сбилися. Ті артилеристи мабуть по зовсім іншій цілі гатять с зовсім іншої позиції.
Такі повідомлення для них корисні не більш як у перші 10-15 хвилин обстрілу.
Через дві години вони і сами не будуть пам'ятати з чого і куди били у конкретну хвилину.
Или ты имеешь ввиду,что каждый грохот со взрывом,это сбитый снаряд или ракета?
Самолеты кстате почти не летают уже над нами,первую неделю постоянно летали.Ну то наши самолеты были понятное дело.
Днів 10 тому писали, що в районі Димир-Іванків стоять кацапській Гради, але Арестович сказав, що їх там ніхто не дасть поставити...
А бесполезная Туша Геращенко может нормально говорить?
Откуда прилитело. Что имено. А то у людей на такие огрызки информации паника....
Що посієш те і пожнеш, більщість з 200 армії кремлівських гоблинів поляже в землю України назавжди.