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В многоэтажку на Оболони в Киеве попал артиллерийский снаряд, обнаружены тела 2 погибших, 3 человека госпитализированы (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости Война в Украине

14 марта в 05:09 в Оболонском районе Киева на ул. Богатырская, 20 в девятиэтажный жилой дом попал артиллерийский снаряд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Pravda Gerashchenko".

Как сообщается, в результате попадания произошло частичное разрушение с 1 по 3 этажи и возгорание квартир на 3 и 4 этажах.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

От ГСЧС привлечены 33 человека и 8 ед. техники.

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По состоянию на 07.40 в девятиэтажном жилом доме по ул. Богатырская, обнаружены тела 2 погибших, 3 человека госпитализированы, 9 лицам помощь предоставлена на месте, подразделениями ГСЧС спасены 15 человек и эвакуированы 63 человека, поиски продолжаются.
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Топ комментарии
+21
Говорили балакали - не називати точних адрес прильотів ! не показувати фотки влучання !
Pravda Gerashchenko - коригувальник, да ?!
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14.03.2022 07:30
+7
Дивно для офіцера такі питання ставити...
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14.03.2022 08:21
+3
Нашлась дача путлера во франции,ссылка выше
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14.03.2022 07:22
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интересно, и откуда же он мог прилететь? Что-то осталось в Мощуне незачищенное?
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14.03.2022 07:14 Ответить
Причем Мощун. С Димера летело! Орки там перед Лютежом стоят!
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14.03.2022 08:48 Ответить
та от Дымера до края Оболони 22 км. Если арта, то что там такое, что могло достать? значит 152 мм. Или гиацинт, или мста.
Надеюсь ответка уже прилетела, если конечно не поставили САУ между домами. Тогда только байрактаром.
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14.03.2022 09:06 Ответить
"Піон" ще може на далекі відстані стріляти.
Якщо це Піон був - то чому наші допустили їхнє розміщення так близько до Києва?
Аеророзвідка ж відрізняє зверху гаубицю від танку?
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14.03.2022 09:55 Ответить
Притащить пион сотню км от границы - Вы представляете себе эту монструозную хрень? Она сейчас на землю съехать не сможет.
Гаубица от танка отличается так же легко, как самолёт от вертолёта.
Это кстати один из недостатков наших граждан. Все легко могут отличить, к примеру, опёнок от ложного опёнка, но отличить "осу" от "точки-у" - непосильная задача. и эту всю техниу население называет "бэтээрами".
Такая вот "народная разведка".
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14.03.2022 10:15 Ответить
Піон важить ~45 т, танк~40 т. Обидвоє можуть рухатись самі, без буксирування. Загрузнути в болоті у кожного з них ймовірність однакова (обидва на гусеницях).Різниця, що танк може стріляти на ходу, а гаубиця не може. Ну і снаряди у гаубиці потужніше
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14.03.2022 10:24 Ответить
правильно. Поэтому пион мог бы пару раз успеть стрельнуть с позиции прямо с дорожного полотна Житомирского шоссе, и там же этот дивизион и остался после засады в лесополосе одного внедорожника с багажником джавелинов.
А танчики бросают даже и не в болоте сейчас, а часто и из полей не могут выехать. Так что пока грунт станет подходящим для проезда, мы успеем еще четыре сотни наколотить.
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14.03.2022 10:33 Ответить
Hellis



@13Hellis_13



Это правда, что все выходы из Крыма у нас были заминированы еще при Порохе, и их разминировали совсем недавно, в 2021 году. Нашла в сетях инфу, что последняя бригада закончила разминирование за неделю до нападения. Кто владеет из местных информацией? Сложно поверить. Хочу правды
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14.03.2022 07:17 Ответить
Таки да, вопрос, откуда он мог прилететь?
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14.03.2022 07:18 Ответить
Скорей всего прилетел с белорусской стороны , или черниговской области.
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14.03.2022 07:35 Ответить
артиллерийские снаряды так далеко не летают
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14.03.2022 07:40 Ответить
посмотрите на карту оболонского района и посмотрите, откуда мог вестись обстрел там и Буча и Ворзель, именно там и в окрестностях орки и тусуются
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14.03.2022 08:34 Ответить
нет, это крайний дом, смотрящий лицом на Киевское море, Гостомель у него с торца
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14.03.2022 13:06 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/14/7331120/
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14.03.2022 07:21 Ответить
А без /rus/ посилання дати нє?
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14.03.2022 14:00 Ответить
Нашлась дача путлера во франции,ссылка выше
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14.03.2022 07:22 Ответить
Говорили балакали - не називати точних адрес прильотів ! не показувати фотки влучання !
Pravda Gerashchenko - коригувальник, да ?!
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14.03.2022 07:30 Ответить
Та бред і параноя.
Новина вийшла через дві години після обстрілу.
Всі налаштування наводки вже давно сбилися. Ті артилеристи мабуть по зовсім іншій цілі гатять с зовсім іншої позиції.
Такі повідомлення для них корисні не більш як у перші 10-15 хвилин обстрілу.
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14.03.2022 08:55 Ответить
З тієї гармати може й не гатять, а чекають інформації куди вони попали.
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14.03.2022 09:59 Ответить
А смисл у чому?!
Через дві години вони і сами не будуть пам'ятати з чого і куди били у конкретну хвилину.
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14.03.2022 10:07 Ответить
Вони що вже й артою до Києва добивають?
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14.03.2022 07:45 Ответить
Дивно для офіцера такі питання ставити...
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14.03.2022 08:21 Ответить
От линии фронта на северо-западном направлении до центра Киева 25км. Гаубица стреляет на 40км и больше.
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14.03.2022 07:55 Ответить
Точно прилетает ? А не наши бьют?
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14.03.2022 08:04 Ответить
По жилым кварталам,наши бьют?0_0
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14.03.2022 08:26 Ответить
Вікіпедія пише, що "Піон" може на 50 км стріляти... Це з тих, що може бути на озброєнні у орків
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14.03.2022 08:05 Ответить
Это наши стреляют. Специально, что бы орков держать на расстоянии от города
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14.03.2022 08:07 Ответить
НипонИл как это наши?По домам лунят,наши?
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14.03.2022 08:23 Ответить
Ну да тебе,ну чего ты...Это не ПВО сто процентов,снаряды прилетают.
Или ты имеешь ввиду,что каждый грохот со взрывом,это сбитый снаряд или ракета?
Самолеты кстате почти не летают уже над нами,первую неделю постоянно летали.Ну то наши самолеты были понятное дело.
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14.03.2022 08:40 Ответить
До домам,пока еще нет попаданий,слава богу...
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14.03.2022 09:04 Ответить
На Оболонь прилетело с Димера. Там орки!
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14.03.2022 08:50 Ответить
Від Димера до Києва 47 км. На таку відстань може стріляти з артилерії лише "Піон". "Піон" найпотужніша з артгармат, що були в совку і дісталися рашці у спадок. Невже кацапи "Піони" пригнали?
Днів 10 тому писали, що в районі Димир-Іванків стоять кацапській Гради, але Арестович сказав, що їх там ніхто не дасть поставити...
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14.03.2022 09:45 Ответить
47 км це до центра Київа, а до Оболоні 32 км, стріляли або з Лютежа десь, або с Синяка (Межигірської Гути) 20 км напряму
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14.03.2022 13:10 Ответить
Не бреши
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14.03.2022 09:17 Ответить
Ля

А бесполезная Туша Геращенко может нормально говорить?
Откуда прилитело. Что имено. А то у людей на такие огрызки информации паника....
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14.03.2022 08:06 Ответить
Кроме Оболони в 6 утра прилетело еще то-ли на Нивки, то-ли Святошино. До сих пор горит
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14.03.2022 08:08 Ответить
Дом?
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14.03.2022 08:24 Ответить
Антонова завод.
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14.03.2022 08:32 Ответить
Капец...
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14.03.2022 08:35 Ответить
щось почало гриміти у Києві
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14.03.2022 09:23 Ответить
Ось чую сьогодні новини - м.Київ , Оболонь..влучив снаряд в дев"ятипроверхівку, перші три поверхи пошкодженні, далі ще "краще" точна адреса з номером будинку .... У МЕНЕ ДО ВАС ВСІХ ПИТАННЯ , ЦЕ КОРИГУВАННЯ ДЛЯ ВОРОГА, ЧИ ЩЕ НІ ? Завод "Антонова"...далі подробиці обстрілу, Святошинський район ...далі подробиці. ПРОПОЗИЦІЯ - поспілкуйтесь з військовими, ЯК ПРАВІЛЬНО НАДАВАТИ ІНФОМАЦІЮ по обстрілах. Люди звертаюсь до всіх ПИШІТЬ ПРО ЦЕ, всім кому тільки можете - радіомарафон (Роману Коляді написала) , депутатам , по свіх ЗМІ
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14.03.2022 09:28 Ответить
Орки стреляют целенаправлено по жилым домам. Вокруг того места куда они попали и близко нет стратегических объектов.
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14.03.2022 10:02 Ответить
Одразу видно, що винен киянин. Якби були з Києва - знали б, що є поблизу
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14.03.2022 10:27 Ответить
* що ви не киянин
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14.03.2022 10:28 Ответить
І расцєяеці думають що після цього їх хтось захоче брати у полон ?
Що посієш те і пожнеш, більщість з 200 армії кремлівських гоблинів поляже в землю України назавжди.
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14.03.2022 10:21 Ответить
Закрийте рот цьому Геращенко ,він троль ,вже не перший раз ракети ,адреси ,літаки ,він повідомляє першим з фото і точною інформацією! Вже ДНС ця героїчна пані просить.Він покидьок !
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14.03.2022 16:19 Ответить
да им все равно куда стрелять, рашистов можно навести, если какой-то военный объект, а если просто дом, это значит, что просто туда дострелили, и им похрен куда, какая разница куда они попали, если это обычный гражданский объект, в следующий раз будет другой объект, такой же случайный
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14.03.2022 16:28 Ответить
Ще раз повідомляю ,Геращенко завжди перший ,літак ,ракети ....він вже піариться ,ще офіційні ЗМІ ще ні слова ,цей вже б....герой ,салфетнік сраний!
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14.03.2022 16:22 Ответить
 
 