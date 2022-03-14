Оккупанты нанесли ракетный удар по админзданиям в Житомирской области: 4 человека пострадали, 7 зданий уничтожены, - ГСЧС
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14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района оккупанты нанесли ракетный удар по административным зданиям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.
Так, 14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района в результате ракетного удара по административным зданиям пострадали 4 человека.
По предварительной информации, уничтожены 7 зданий, проводятся поиски.
От ГСЧС привлечены 12 человек и 2 ед. техники.
Топ комментарии
+7 Roman Podyu 5027fa4e
показать весь комментарий14.03.2022 07:30
+5 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий14.03.2022 07:22
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- Наша цель - разрушить ядерную установку на высотах, показанных здесь. Это ваша основная цель. Если вам не удастся нанести удар по главной цели, то наносите по второстепенным: одна из них - фабрика по изготовлению аккордеонов, вторая - школа пантомимного искусства.©Горячие головы
Ну, и где эти которые в носках на лавочках?
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям.