Оккупанты нанесли ракетный удар по админзданиям в Житомирской области: 4 человека пострадали, 7 зданий уничтожены, - ГСЧС

14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района оккупанты нанесли ракетный удар по административным зданиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Так, 14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района в результате ракетного удара по административным зданиям пострадали 4 человека.

По предварительной информации, уничтожены 7 зданий, проводятся поиски.

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От ГСЧС привлечены 12 человек и 2 ед. техники.