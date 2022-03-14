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Оккупанты нанесли ракетный удар по админзданиям в Житомирской области: 4 человека пострадали, 7 зданий уничтожены, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района оккупанты нанесли ракетный удар по административным зданиям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Так, 14 марта в 02:40 в пгт Ставище Житомирского района в результате ракетного удара по административным зданиям пострадали 4 человека.

По предварительной информации, уничтожены 7 зданий, проводятся поиски.

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От ГСЧС привлечены 12 человек и 2 ед. техники.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
Закусывать надо...
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14.03.2022 07:30
+5
ВСІ КЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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14.03.2022 07:22
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ВСІ КЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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14.03.2022 07:22 Ответить
разрушения Украины будут идти до тех пор, пока стоимость на восстановления не достигнут 200 миллиардов долларов. Заморожено активов роисси на 418 миллиардов, так вот, половина этих денег уйдет на восстановление , а вторую половину возьмет себе запад, за оказанную помощь, и когда стоимость восстановления достигнет 200 лярдов , закроют небо . В этом есть часть конспирологии и может быт бреда , но что то мне подсказывает, что будет так.
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14.03.2022 07:27 Ответить
Закусывать надо...
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14.03.2022 07:30 Ответить
Роман, не сердись, мне тоже больно это все видеть , но оправдания терпению запада нет, возникает вопрос , почему не закрывают небо если у них есть такая возможность ? боязнь путина ? не верю, уже все понятно чего хочет этот шизофреник ,
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14.03.2022 07:37 Ответить
Їм вигідно, щоб ми його вимотували і чим довше, тим для них краще.
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14.03.2022 07:42 Ответить
Какой Вы близорукий. Как его закрыть? Где как и чем заправлять, заряжать, обслуживать истребители, где расквартировывать иностранный технический персонал? В конце концов, кто это будет оплачивать, страховать, поддерживать, особенно при неизбежных жертвах? И в какой мере, на сколько процентов, оно сможет быть закрыто? И как быть с угрозой от подлодок с ЯО в карибском море, и с этими совсем не мультяшными гиперзвуковыми ракетами? Надо трезво смотреть на реальную ситуацию. Запад не может беспечно увязнуть в мировой войне из-за дележа границ бывшего расколовшегося СССРа.
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14.03.2022 10:08 Ответить
А что там, в этом Ставище? Или абы куда?
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14.03.2022 07:27 Ответить
Кафе з пончиками. Аби куди, щоб залякати цивільних і вимусити їх тікати
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14.03.2022 07:38 Ответить
- Наша цель - разрушить ядерную

- Наша цель - разрушить ядерную установку на высотах, показанных здесь. Это ваша основная цель. Если вам не удастся нанести удар по главной цели, то наносите по второстепенным: одна из них - фабрика по изготовлению аккордеонов, вторая - школа пантомимного искусства.©Горячие головы
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14.03.2022 08:00 Ответить
привет из-под Словечно.
Ну, и где эти которые в носках на лавочках?
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14.03.2022 07:29 Ответить
І ці падли роблять це перед перемовинами !?
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям.
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14.03.2022 07:40 Ответить
 
 