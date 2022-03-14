В результате вражеского авиаудара повреждена телевизионная башня возле города Ривне, - глава Ривненской ОВА Коваль
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Возле города Ривне в результате ночного вражеского авиаудара была повреждена телебашня. На месте происшествия работают специалисты.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Ривненской военной областной администрации Виталий Коваль.
"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня в Ривненской области. На месте работают соответствующие службы", – рассказал чиновник.
Степень повреждения телебашни, детали и обстоятельства выясняются.
Топ комментарии
+15 phonomaniac
показать весь комментарий14.03.2022 08:09
+7 Fire275
показать весь комментарий14.03.2022 08:04
+4 Вячеслав Галушка
показать весь комментарий14.03.2022 08:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Спати не дають.
https://t.me/voynareal/14951
Воістину - блажен, хто вірує...