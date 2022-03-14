В результате вражеского авиаудара повреждена телевизионная башня возле города Ривне, - глава Ривненской ОВА Коваль

Возле города Ривне в результате ночного вражеского авиаудара была повреждена телебашня. На месте происшествия работают специалисты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Ривненской военной областной администрации Виталий Коваль.

"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня в Ривненской области. На месте работают соответствующие службы", – рассказал чиновник.

Степень повреждения телебашни, детали и обстоятельства выясняются.

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