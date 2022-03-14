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В результате вражеского авиаудара повреждена телевизионная башня возле города Ривне, - глава Ривненской ОВА Коваль

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Возле города Ривне в результате ночного вражеского авиаудара была повреждена телебашня. На месте происшествия работают специалисты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Ривненской военной областной администрации Виталий Коваль.

"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня в Ривненской области. На месте работают соответствующие службы", – рассказал чиновник.

Степень повреждения телебашни, детали и обстоятельства выясняются.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
Редкие олигофрены. Ну не смотрим мы зомбоящик, как они! Да и то, кто хочет, уничтожение телебашен ничего не даст. Есть , спутник, кабель, IPTV. Даже в приложении Дия можно смотреть ТВ и слушать радио. Путин - тупое *****.
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14.03.2022 08:09
+7
Д@біли, ***. Телевежа їм нащо? Вони думають, що у нас всі в зомбоящику сидять?
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14.03.2022 08:04
+4
Дикари наверно думают, что у нас народ эфирное тв до сих пор смотрит..)
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14.03.2022 08:14
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Д@біли, ***. Телевежа їм нащо? Вони думають, що у нас всі в зомбоящику сидять?
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14.03.2022 08:04 Ответить
Редкие олигофрены. Ну не смотрим мы зомбоящик, как они! Да и то, кто хочет, уничтожение телебашен ничего не даст. Есть , спутник, кабель, IPTV. Даже в приложении Дия можно смотреть ТВ и слушать радио. Путин - тупое *****.
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14.03.2022 08:09 Ответить
Дикари наверно думают, что у нас народ эфирное тв до сих пор смотрит..)
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14.03.2022 08:14 Ответить
Тривога тривала більше чотирьох годин.
Спати не дають.
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14.03.2022 08:16 Ответить
Невже ви з Рівного?
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14.03.2022 16:01 Ответить
Ні. Сусідка.
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14.03.2022 16:06 Ответить
А я добре чув, бо живу за 2 км від телевишки. Вже і фото є
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14.03.2022 08:22 Ответить
Когда тебе поручили простую задачу: взломать сайт облсовета и разместить объявление, но ты и здесь обосрался

https://t.me/voynareal/14951
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14.03.2022 08:23 Ответить
біля восьмої припинили тривогу... 5 з половиню годин
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14.03.2022 08:33 Ответить
Москалі вірять, що коли знищать українські телевежі, всім нам настане повний і незворотний капут .
Воістину - блажен, хто вірує...
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14.03.2022 08:56 Ответить
 
 