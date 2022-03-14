Крах России в войне с Украиной будет внезапным и катастрофическим, - американский философ Фукуяма
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российское планирование было некомпетентным, основываясь на ошибочном предположении, что украинцы благосклонно относятся к РФ.
Об этом пишет американский философ Фрэнсис Фукуяма в своей колонке для americanpurpose.com, передаст Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Я пишу это письмо из Скопье, Северная Македония, где нахожусь последнюю неделю, преподавая один из наших курсов Академии лидерства для развития. Наблюдение за войной в Украине здесь ничем не отличается с точки зрения доступной информации, за исключением того, что я нахожусь в соседнем часовом поясе и того факта, что на Балканах больше поддержки Путина, чем в других частях Европы. Существенно в последнем благодаря Сербии и потому, что Сербия принимает Sputnik.
Я позволю себе немного выдвинуть свою шею и сделать несколько прогнозов:
- Россия идет к полному поражению в Украине. Российское планирование было некомпетентным, основываясь на ошибочном предположении, что украинцы благосклонно относятся к РФ и их войска упадут сразу после вторжения. Очевидно, что русские солдаты несли парадную форму для парада победы в Киеве, а не дополнительные боеприпасы и пайки. В настоящее время Путин присоединил к этой операции основную часть своих военных — нет огромных резервов сил, которые он мог бы привлечь, чтобы прибавить к битве. Российские войска застряли на границах разных украинских городов, где они сталкиваются с огромными проблемами со снабжением и постоянными украинскими атаками.
- Крах их положения скорее всего будет внезапным и катастрофическим, а не происходить медленно из-за войны на истощение. Армия в поле достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабжать, ни вывести, и моральный дух испарится. Это по крайней мере верно на севере; россиянам лучше на юге, но эти позиции будет трудно сохранить, если север терпит крах.
- Нет никакого возможного дипломатического решения войны перед тем, как она происходит. Нет ни одного компромисса, который был бы приемлем как для России, так и для Украины, учитывая потери, которые обе страны понесли на данный момент.
- Совет Безопасности ООН еще раз доказал свою беспомощность. Единственной полезной вещью было голосование на Генеральной ассамблее, которое помогает определить плохих или неверных актеров в мире.
- Решения администрации Джо Байдена не объявлять запретную для полетов зону или помочь передать польские МиГи были правильными; они держали разум в холоде во время очень эмоционального периода. Гораздо лучше, чтобы украинцы самостоятельно победили россиян, лишив Москву оправдания, что НАТО напало на них, а также избежав всех очевидных возможностей эскалации. В частности, польские МиГи не добавили бы украинцам дополнительных возможностей. Гораздо важнее непрерывная поставка Javelins, Stingers, TB2, медицинских материалов, коммуникационного оборудования и обмена информацией. Я предполагаю, что украинские силы уже находятся под надзором и поддержкой разведки НАТО, действующей вне Украины.
- Цена, которую платит Украина, конечно, огромна. Но самый вред наносят ракеты и артиллерия, с которой ни МиГи, ни запретная для полетов зона ничего не могут сделать. Единственное, что остановит бойню, это разгром русской армии на земле.
- Путин не переживет поражения своей армии. Он получает поддержку, потому что его считают сильным человеком; а что он может предложить, когда продемонстрирует некомпетентность и его лишат силы принуждения?
- Вторжение уже нанесло огромный ущерб популистам во всем мире, которые до нападения единообразно выражали симпатию к Путину. Сюда входят Маттео Сальвини, Жаир Болсонару, Эрик Земмур, Марин Ле Пен, Виктор Орбан и, конечно, Дональд Трамп. Политика войны показала их откровенно авторитарные наклонности.
- В настоящее время война стала хорошим уроком для Китая. Как и Россия, Китай создал, казалось бы, высокотехнологичные военные силы за последнее десятилетие, но у них нет боевого опыта. Жалкую работу российских ВВС, вероятно, повторят ВВС Народно-освободительной армии, которая так же не имеет опыта управления сложными воздушными операциями. Мы можем надеяться, что китайское руководство не будет обманывать себя по поводу собственных возможностей, как это сделали россияне, когда будут обдумывать предстоящий шаг против Тайваня.
- Надеюсь, Тайвань сам проснется по поводу необходимости готовиться к борьбе, как это сделали украинцы, и возобновит военную службу. Не будем преждевременно прогнозировать поражение.
- Турецкие дроны станут бестселлерами.
- Поражение России сделает возможным "новое рождение свободы" и избавит нас от упадка глобальной демократии. А дух 1989 года, будет жить, благодаря группе смелых украинцев.
Пожалуйста, подождите...
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Слава нації
Смерть москалям
🇺🇦
вы убийцы, негодяи!
Вам гореть теперь ,
как извергам, в аду!!!
Офицеры - россияне,
мародёрить не устали,
честь и совесть
в ипотеку отданы!
Байрактары, Байрактары,
ваши точные удары -
месть за гибель
наших мирных городов!!!(С)
Гражданин Израиля О. Газманов
Єдине, не згадав вплив кацапської тотальної корупції та фактор ядерної загрози.
Рішення адміністрації Джо Байдена не оголошувати заборонену для польотів зону або допомогти передати польські МіГи були правильними; вони тримали розум в холоді під час дуже емоційного періоду. Набагато краще, щоб українці самостійно перемогли росіян, позбавивши Москву виправдання, що НАТО напав на них, а також уникнувши всіх очевидних можливостей ескалації. Зокрема, польські МіГи не додали б українцям додаткових можливостей. Набагато важливішим є безперервне постачання Javelins, Stingers, TB2,
В перші два тижні весь світ був на великих емоціях, бачачи яке звірство тут орки творять. І навіть коли їбануте ***** сказало привести... ядерні сили в готовність, Китай відразу сказав сидіти ***** на стільці рівно. Ніхто не дозволить в світі кінцю світла із-за якогось *****, яке уявило себе і перцем.
это всё что надо знать Зе перед тем как садиться говорить с п*дарасами
ЄС-НАТО з ліваками Стотленбергом,Макроном,Бербок...
Нехоче сильної України,бо заздрять силі ЗСУ вони хочуть присвоїти лаври Перемоги над рф собі,але рф дуже й дуже бояться.
І тому виправдовують свій страх
Щоб Україна капітулювала,і Росія наїлася нею.
А ми подивимося з боку,і поспівчуваємо українцям убогим.
Нешукайте підтримку на Заході,вони давно вже Україну злили,нехочуть її перемоги.
Тому й нема Закритого Неба, ПВО,Літаків,важкого озброєння.
Озабочені сцуки, воюйте на своїй землі!
А в Англії теж були засранці, які заглядали в дупу фюреру, ми нордична одна раса і все таке.
В Україні теж їх немало.
У нашому випадку, віра в нашу перемогу є основою нашої ТЕОРІЇ.
Неважливо хто там у керма - навальний чи путін, всі вони мріють про імперію,
кримнаш і відновлення радянського союзу.
Слава Украине,
Героям слава!
Звертаюсь до тих, хто читає мій текст.
Прошу будь-яким способом повідомити Президенту, та РНБО таку інформацію:
Світ ВЖЕ ВХОДИТЬ в НООЕРУ ВЕРНАДСЬКОГО, потоком йдуть екоідеальні ноотехнології.
З них найпотрібніша В ОТОЧЕНИХ МІСТАХ "протеїн Fy, яка дає змогу за 3 доби отримати ідеальний фарш з довільної органіки (включаючи книги). Прошу переконатися "https://www.naturesfynd.com/fy-protein) і попросити спори грибків у пакетиках від фірми Natur'e Fynd." Усього подібних бактеріальних технологій вже більше 20 і голоду на Землі не буде.
Мрію надати свої унікальні знання лідерам України. Прошу вибачити, що маю десь 20 винаходів і майже 1000 наукових публікацій. Детальніше це можна поглянути в Інтернеті (пошук по "Nooglossary" і читати Вікі-статтю "Корсак Костянтин Віталійович").
4. Шкода, що ОТОЧЕННЯ наших президентів і міністрів БАГАТО РОКІВ ОБЕРІГАЄ їх від інформації про технології 7-го укладу (ноотехнології або wisetechnology). До кінця 2022-го їх стане понад 50! Може помітять? Адже МАЙБУТНЄ не буде Індустрією 4.0, а НООЕРОЮ ВЕРНАДСЬКОГО! Прошу звертатись до мене не через "Фейсбук" а на адресу [email protected]. Науковець і винахідник Костянтин Корсак
УКРАИНСКОГО ЛИДЕРА ДОЛЖНЫ ЗАСТАВИТЬ ВЫПОЛНИТЬ АГРЕССОРА СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ :
1,ОСУДИТЬ ВСЕХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ.
2. ВОЗМЕСТИТЬ ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АГРЕССИИ УКРАИНЦАМ.
3, ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЯДЕРНОГО СТАТУСА.
4, СОДЕРЖАТЬ АРМИЮ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОРОНЫ,
5, ДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ВСЕМ НАРОДАМ СВОБОДУ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОЗДАТЬ СВОЕ ГОСУДАРСТВО И ГАРАНТИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ НАТО.
СЛАВА ГЕРОЯМ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
турци санкций не вводит. небо для лаптей не закрывает. а оружие продает украине.
Мы все его ждем.
Бог, услышь молитвы матерей и детей Украины, накажи этих Z-тварей за их нелюдское отношение к людям!!!!!!
Це Ви серйозно? Почитайте істинну (не від москалів) історію цих двох держав за останні 500 років і аж до моменту заборони викладання у ВУЗах Украіни украінською мовою у 70-х роках минулого сторіччя. Може таки прозрієте...
Додам ше: "ваших народів" ніколи не існувало. Був та залишається народ Украіни (слов'яни) та племена угро-фінів, котрі змішалися з чингізідами (своіми завойовниками) та котрі нині йменують себе вкраденою у нас назвою "рускіє". Порада Вам на майбутнє: never stop learning.