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Крах России в войне с Украиной будет внезапным и катастрофическим, - американский философ Фукуяма

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Крах России в войне с Украиной будет внезапным и катастрофическим, - американский философ Фукуяма

Российское планирование было некомпетентным, основываясь на ошибочном предположении, что украинцы благосклонно относятся к РФ.

Об этом пишет американский философ Фрэнсис Фукуяма в своей колонке для americanpurpose.com, передаст Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Я пишу это письмо из Скопье, Северная Македония, где нахожусь последнюю неделю, преподавая один из наших курсов Академии лидерства для развития. Наблюдение за войной в Украине здесь ничем не отличается с точки зрения доступной информации, за исключением того, что я нахожусь в соседнем часовом поясе и того факта, что на Балканах больше поддержки Путина, чем в других частях Европы. Существенно в последнем благодаря Сербии и потому, что Сербия принимает Sputnik.

Я позволю себе немного выдвинуть свою шею и сделать несколько прогнозов:

  1. Россия идет к полному поражению в Украине. Российское планирование было некомпетентным, основываясь на ошибочном предположении, что украинцы благосклонно относятся к РФ и их войска упадут сразу после вторжения. Очевидно, что русские солдаты несли парадную форму для парада победы в Киеве, а не дополнительные боеприпасы и пайки. В настоящее время Путин присоединил к этой операции основную часть своих военных — нет огромных резервов сил, которые он мог бы привлечь, чтобы прибавить к битве. Российские войска застряли на границах разных украинских городов, где они сталкиваются с огромными проблемами со снабжением и постоянными украинскими атаками.
  2. Крах их положения скорее всего будет внезапным и катастрофическим, а не происходить медленно из-за войны на истощение. Армия в поле достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабжать, ни вывести, и моральный дух испарится. Это по крайней мере верно на севере; россиянам лучше на юге, но эти позиции будет трудно сохранить, если север терпит крах.
  3. Нет никакого возможного дипломатического решения войны перед тем, как она происходит. Нет ни одного компромисса, который был бы приемлем как для России, так и для Украины, учитывая потери, которые обе страны понесли на данный момент.

    Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ уничтожили вражеский пункт управления. ВИДЕО

  4. Совет Безопасности ООН еще раз доказал свою беспомощность. Единственной полезной вещью было голосование на Генеральной ассамблее, которое помогает определить плохих или неверных актеров в мире.
  5. Решения администрации Джо Байдена не объявлять запретную для полетов зону или помочь передать польские МиГи были правильными; они держали разум в холоде во время очень эмоционального периода. Гораздо лучше, чтобы украинцы самостоятельно победили россиян, лишив Москву оправдания, что НАТО напало на них, а также избежав всех очевидных возможностей эскалации. В частности, польские МиГи не добавили бы украинцам дополнительных возможностей. Гораздо важнее непрерывная поставка Javelins, Stingers, TB2, медицинских материалов, коммуникационного оборудования и обмена информацией. Я предполагаю, что украинские силы уже находятся под надзором и поддержкой разведки НАТО, действующей вне Украины.
  6. Цена, которую платит Украина, конечно, огромна. Но самый вред наносят ракеты и артиллерия, с которой ни МиГи, ни запретная для полетов зона ничего не могут сделать. Единственное, что остановит бойню, это разгром русской армии на земле.
  7. Путин не переживет поражения своей армии. Он получает поддержку, потому что его считают сильным человеком; а что он может предложить, когда продемонстрирует некомпетентность и его лишат силы принуждения?
  8. Вторжение уже нанесло огромный ущерб популистам во всем мире, которые до нападения единообразно выражали симпатию к Путину. Сюда входят Маттео Сальвини, Жаир Болсонару, Эрик Земмур, Марин Ле Пен, Виктор Орбан и, конечно, Дональд Трамп. Политика войны показала их откровенно авторитарные наклонности.
  9. В настоящее время война стала хорошим уроком для Китая. Как и Россия, Китай создал, казалось бы, высокотехнологичные военные силы за последнее десятилетие, но у них нет боевого опыта. Жалкую работу российских ВВС, вероятно, повторят ВВС Народно-освободительной армии, которая так же не имеет опыта управления сложными воздушными операциями. Мы можем надеяться, что китайское руководство не будет обманывать себя по поводу собственных возможностей, как это сделали россияне, когда будут обдумывать предстоящий шаг против Тайваня.
  10. Надеюсь, Тайвань сам проснется по поводу необходимости готовиться к борьбе, как это сделали украинцы, и возобновит военную службу. Не будем преждевременно прогнозировать поражение.
  11. Турецкие дроны станут бестселлерами.
  12. Поражение России сделает возможным "новое рождение свободы" и избавит нас от упадка глобальной демократии. А дух 1989 года, будет жить, благодаря группе смелых украинцев.
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Топ комментарии
+100
Как пишут в сети: вторая армия в мире просит военной помощи в 3 армии мира в войне против Украины...
🇺🇦
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14.03.2022 09:40
+83
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14.03.2022 09:48
+78
Этот философ в прошлом был военным спецом. Знает, что говорит.
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14.03.2022 09:40
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Правила форума Совет форумчан
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 09:39 Ответить
Как пишут в сети: вторая армия в мире просит военной помощи в 3 армии мира в войне против Украины...
🇺🇦
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14.03.2022 09:40 Ответить
Не могут две недели взять Гостомель...
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14.03.2022 09:48 Ответить
Вони тут віддали перевагу брати за щоку.
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14.03.2022 10:00 Ответить
Где-то видел фотку, где "загоревшие" пацаны в куче валяются, припорошенные снегом, отдыхают после очередного взятия Киева
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14.03.2022 10:01 Ответить
китайці відповіли, що нічого про це не чули
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14.03.2022 09:58 Ответить
Это примерно как бульбаши после удара лапотного ераплана по их селу : это не у нас и вааще мы не при чем.
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14.03.2022 10:33 Ответить
Этот философ в прошлом был военным спецом. Знает, что говорит.
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14.03.2022 09:40 Ответить
Не розчавили не чере Фукуяму, а через Буша-джуніора, який заглядав у ґебнюцькі очі путіна. Те саме хоче повторити блаЗЄнський.
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14.03.2022 10:29 Ответить
Знаєш куди пішов російський корабель? Отож!
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14.03.2022 10:52 Ответить
А я где-то вычитал,что Буш напечатал два большущих тома санкций для мордорцев,а в январе 2009-го пришёл "голубь мира" обама и всё похерил
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14.03.2022 12:27 Ответить
так, цн було найбільшою помилкою,щопарашку доді не добили, але там купа ядерної зброї, тому й побоялись,що якимось дикунам потрапить, хоча кацапи не кращі, та й тоді парашка косили під демократичну країну, там типа вибори були. Але тепр доведеться парашку знищити.
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14.03.2022 10:33 Ответить
Он не писал о конце истории после распада советского союза. Он писал, что за либеральное государственное устройство - последнее, когда к нему придет все человечество, история закончится. Советский союз - не единственное недемократическое государство. И вообще, идея конца истории принадлежит Гегелю, он только напомнил ее миру
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14.03.2022 10:35 Ответить
Немає ніяких сумнівів !
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14.03.2022 09:41 Ответить
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14.03.2022 09:43 Ответить
странно, а почему не на скрепных полуторках
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14.03.2022 10:02 Ответить
Вони попереду колони. А це, за версією кацапні, "трофЄі"
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14.03.2022 10:30 Ответить
так у них ручки на дверях отваливаются. они лишь для патриотизма)
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14.03.2022 12:28 Ответить
Zасранцi Vперде
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14.03.2022 10:14 Ответить
ППКС.
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14.03.2022 09:44 Ответить
"Офицеры - россияне,
вы убийцы, негодяи!
Вам гореть теперь ,
как извергам, в аду!!!
Офицеры - россияне,
мародёрить не устали,
честь и совесть
в ипотеку отданы!
Байрактары, Байрактары,
ваши точные удары -
месть за гибель
наших мирных городов!!!(С)
Гражданин Израиля О. Газманов
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14.03.2022 09:47 Ответить
а шо він вже дитя Сіона. Башкир став євреем ?
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14.03.2022 10:11 Ответить
Нє, євреї його послали вслід за лаптєплавом.
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14.03.2022 10:21 Ответить
а воно хіба вміє ріфмопльтнічать, мабуть тільки скакати як полодурошне. і Газман(ову) громадянста не дали, йому вказали напрямок рускава *******.
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14.03.2022 10:36 Ответить
а що він не здох? Невже блін фейк..
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14.03.2022 14:52 Ответить
хз, за життям примітивних на парашці не цікавлюсь, з дитинства пам'ятаю, що було таке, щось пригало, кацапам подобалось.
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14.03.2022 21:33 Ответить
ППКС.
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14.03.2022 09:47 Ответить
Krome "riuzge planirovanie". Ce oksiumoron.
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14.03.2022 13:34 Ответить
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14.03.2022 09:48 Ответить
Та да. Він би весь світ підкорив. Але на шляху трапилися Буча, Ірпінь, Гостомель...
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14.03.2022 10:00 Ответить
Доволі цікаво та розумно написав.
Єдине, не згадав вплив кацапської тотальної корупції та фактор ядерної загрози.
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14.03.2022 09:48 Ответить
потом гаждане опгеделенной нацианальности в могдоре будут кричать на каждом углу, что это был их значительный вклад в дело победы Украины (это я о коррупции и главных миллиардерах за паребриком)...
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14.03.2022 09:54 Ответить
Це він описав тут, не прямо, але дотичної.

Рішення адміністрації Джо Байдена не оголошувати заборонену для польотів зону або допомогти передати польські МіГи були правильними; вони тримали розум в холоді під час дуже емоційного періоду. Набагато краще, щоб українці самостійно перемогли росіян, позбавивши Москву виправдання, що НАТО напав на них, а також уникнувши всіх очевидних можливостей ескалації. Зокрема, польські МіГи не додали б українцям додаткових можливостей. Набагато важливішим є безперервне постачання Javelins, Stingers, TB2,

В перші два тижні весь світ був на великих емоціях, бачачи яке звірство тут орки творять. І навіть коли їбануте ***** сказало привести... ядерні сили в готовність, Китай відразу сказав сидіти ***** на стільці рівно. Ніхто не дозволить в світі кінцю світла із-за якогось *****, яке уявило себе і перцем.
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14.03.2022 10:13 Ответить
*імперцем
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14.03.2022 10:13 Ответить
Хай пише, нам своє робити
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14.03.2022 10:54 Ответить
"Немає жодного можливого дипломатичного вирішення війни до того, як вона відбувається. Немає жодного компромісу, який був би прийнятним як для Росії, так і для України, враховуючи втрати, які обидві країни зазнали на даний момент"-отож бо після знищення шкіл,пологових лікарень,дітячих садків, шкіл,будинків,винищення цілих містечок та сіл,бомбардування Харківа Чернігова Сум геноцид Маріуполя вбивства дітей жінок цілих сімей,сідати за стіл та підписувати щось з війсковим террористом це злочин,террориста потрібно знищувати або йти до кінця та не давати передишки і не зупинятися, а дивитися в очі тільки як ліквідованого,як Каддафі чи інших диктаторів
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14.03.2022 09:51 Ответить
До бункера на Уралі дістатись дуже важко буде...
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14.03.2022 10:21 Ответить
Урал - это дальше от Москвы, чем Форос.
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14.03.2022 11:20 Ответить
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14.03.2022 12:19 Ответить
Немає жодного компромісу, який був би прийнятним як для Росії, так і для України, враховуючи втрати, які обидві країни зазнали на даний момент. Джерело: https://censor.net/ua/n3324851

это всё что надо знать Зе перед тем как садиться говорить с п*дарасами
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14.03.2022 09:56 Ответить
США з ліваками-демократами:Байденом,Борелем...
ЄС-НАТО з ліваками Стотленбергом,Макроном,Бербок...
Нехоче сильної України,бо заздрять силі ЗСУ вони хочуть присвоїти лаври Перемоги над рф собі,але рф дуже й дуже бояться.
І тому виправдовують свій страх

Щоб Україна капітулювала,і Росія наїлася нею.
А ми подивимося з боку,і поспівчуваємо українцям убогим.
Нешукайте підтримку на Заході,вони давно вже Україну злили,нехочуть її перемоги.
Тому й нема Закритого Неба, ПВО,Літаків,важкого озброєння.
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14.03.2022 09:57 Ответить
Тут главное слово ВЫБИРАЮТ... Московиты вот не выбирают... Страна рабов, страна господ
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14.03.2022 10:06 Ответить
Мы, как нибудь, без "специалиста под прокси" разберёмся.
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14.03.2022 10:10 Ответить
та ти шо ! Порівняв Україну з мокшанськими болотами. НГе віриш в Україну, не віриш.
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14.03.2022 10:14 Ответить
Слава Україні та її синам!
Озабочені сцуки, воюйте на своїй землі!
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14.03.2022 10:52 Ответить
Чекає у засаді трупа ворогу
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14.03.2022 10:56 Ответить
Вумний дядько..., Зачьот !!!
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14.03.2022 09:57 Ответить
Левак глобалист оправдывает отказ его хозяев помочь с противоракетными комплексами и самолетам
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14.03.2022 10:02 Ответить
Он во всем прав 100% особенно про закрытое небо и что бы не помогали. А то уже рашка пишет, что это не Украина воюет а НАТО. Придурки. Если бы еще НАТО ввезалось вас бы в самом деле за 2 дня не было бы.
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14.03.2022 10:05 Ответить
Чи ви не українці? Нехай співає. На Україні вірять в ЗСУ більше чим Фукуямі.
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14.03.2022 11:00 Ответить
КГБ розвалило совковий союз,замутивши з Борисом рашистське шоу в котрому йому відвели роль на пару років правління , після чого прийшли до влади, поставивши "капутіна", щоб довершити справу по розвалу історичного багатовікового лукавого рашистського наросту на тілі світового людства.Рашистська багатовікова інфекція дозріла і рашистський фурункул вскрився ,від якого на весь світ іде сморід смерті, вбивства, розрухи .І це пройде, і цього на віки більше не буде.
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14.03.2022 10:18 Ответить
рузвельт з 1940 по 1942 теж кормив бритів обіцянками, то конгресс, то сенат,то ще щось. Уїнстон катався по США і пропагував спільну перемогу. А Рузвельт здався, коли предки цього філософа потопили флот і при чому теж без оголошення війни. Тоді то і швидко перебудувалися на війну.
А в Англії теж були засранці, які заглядали в дупу фюреру, ми нордична одна раса і все таке.
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14.03.2022 10:20 Ответить
Корисних ідіотів вистачає завжди.
В Україні теж їх немало.
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14.03.2022 10:27 Ответить
Люба ТЕОРІЯ перевіряється часом.
У нашому випадку, віра в нашу перемогу є основою нашої ТЕОРІЇ.
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14.03.2022 10:21 Ответить
Московія здохне і народи світу будуть радіти тому що тюрма народів зруйнувалася.
Неважливо хто там у керма - навальний чи путін, всі вони мріють про імперію,
кримнаш і відновлення радянського союзу.
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14.03.2022 10:30 Ответить
Давно не читал столь короткого но абсолютно полного и правильного обзора!

Слава Украине,
Героям слава!
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14.03.2022 10:30 Ответить
Нічого раптового, через кілька місяців маскалям конец.
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14.03.2022 10:32 Ответить
"""Рішення адміністрації Джо Байдена не оголошувати заборонену для польотів зону або допомогти передати польські МіГи були правильними""" Не ну **** такое пишет(говорит) ? Да мне похер что пишет, думает рашка и остальной свет... Кровь людская - не водица,чем меньше погибнет или станет инвалидами мои сограждане Украины тем сильнее будет наша страна,в чем не заинтересованна не одна соседняя страна,и каким путем это будет достигнуто вообще не важно.
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14.03.2022 10:34 Ответить
Просто в случае, если кацапская армия проиграет украинцам, ***** вытащат из бункера и казнят сами кацапы, а в случае, если кацапов раскатает НАТО-вская авиация, кацапы сплотятся и под руководством ***** начнут ядерную войну с НАТО.
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14.03.2022 11:36 Ответить
Смерть цапам!
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14.03.2022 10:42 Ответить
Вдячний Фукуямі - чесна людина і хороший науковець.
Звертаюсь до тих, хто читає мій текст.

Прошу будь-яким способом повідомити Президенту, та РНБО таку інформацію:

Світ ВЖЕ ВХОДИТЬ в НООЕРУ ВЕРНАДСЬКОГО, потоком йдуть екоідеальні ноотехнології.
З них найпотрібніша В ОТОЧЕНИХ МІСТАХ "протеїн Fy, яка дає змогу за 3 доби отримати ідеальний фарш з довільної органіки (включаючи книги). Прошу переконатися "https://www.naturesfynd.com/fy-protein) і попросити спори грибків у пакетиках від фірми Natur'e Fynd." Усього подібних бактеріальних технологій вже більше 20 і голоду на Землі не буде.
Мрію надати свої унікальні знання лідерам України. Прошу вибачити, що маю десь 20 винаходів і майже 1000 наукових публікацій. Детальніше це можна поглянути в Інтернеті (пошук по "Nooglossary" і читати Вікі-статтю "Корсак Костянтин Віталійович").

4. Шкода, що ОТОЧЕННЯ наших президентів і міністрів БАГАТО РОКІВ ОБЕРІГАЄ їх від інформації про технології 7-го укладу (ноотехнології або wisetechnology). До кінця 2022-го їх стане понад 50! Може помітять? Адже МАЙБУТНЄ не буде Індустрією 4.0, а НООЕРОЮ ВЕРНАДСЬКОГО! Прошу звертатись до мене не через "Фейсбук" а на адресу [email protected]. Науковець і винахідник Костянтин Корсак
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14.03.2022 10:45 Ответить
стреляю на язычный хрюк с мацковским акцентом .
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14.03.2022 10:45 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! ПОСЛЕ ПОБЕДЫ УКРАИНЫ НАД АГРЕССОРОМ МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ ВКЛЮЧАЯ
УКРАИНСКОГО ЛИДЕРА ДОЛЖНЫ ЗАСТАВИТЬ ВЫПОЛНИТЬ АГРЕССОРА СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ :
1,ОСУДИТЬ ВСЕХ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ.
2. ВОЗМЕСТИТЬ ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ АГРЕССИИ УКРАИНЦАМ.
3, ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЯДЕРНОГО СТАТУСА.
4, СОДЕРЖАТЬ АРМИЮ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБОРОНЫ,
5, ДАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ВСЕМ НАРОДАМ СВОБОДУ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ СОЗДАТЬ СВОЕ ГОСУДАРСТВО И ГАРАНТИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ НАТО.
СЛАВА ГЕРОЯМ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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14.03.2022 10:52 Ответить
украинские инженеры не хуже турецких. турция много пиара получает в войне, но украине надо свои будут разработки и своя продажа своего оружия.

турци санкций не вводит. небо для лаптей не закрывает. а оружие продает украине.
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14.03.2022 10:56 Ответить
движки на байрактарах ноне украинские.
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14.03.2022 11:00 Ответить
Движки это хорошо, но современный беспилотник - это в первую очередь надежный помехозащищенный канал связи, продвинутая оптика и оружие, компенсирующее малые размеры высокой точностью. То есть в первую очередь электроника и софт.
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14.03.2022 11:41 Ответить
Неожиданным крах не будет!
Мы все его ждем.
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14.03.2022 10:57 Ответить
Ни когда б не поверил, что русские военные будут творить геноцид в Украине, а русский народ своим большинством это одобрял. Мир был и так шатким, а теперь война на век вырыла пропасть между нашими народами. И даже рашпропаганда не сможет стереть память человеческую от зверств русского солдата на земле украинской.
Бог, услышь молитвы матерей и детей Украины, накажи этих Z-тварей за их нелюдское отношение к людям!!!!!!
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14.03.2022 11:12 Ответить
"Нікогда б нє повєріл..."
Це Ви серйозно? Почитайте істинну (не від москалів) історію цих двох держав за останні 500 років і аж до моменту заборони викладання у ВУЗах Украіни украінською мовою у 70-х роках минулого сторіччя. Може таки прозрієте...
Додам ше: "ваших народів" ніколи не існувало. Був та залишається народ Украіни (слов'яни) та племена угро-фінів, котрі змішалися з чингізідами (своіми завойовниками) та котрі нині йменують себе вкраденою у нас назвою "рускіє". Порада Вам на майбутнє: never stop learning.
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14.03.2022 12:27 Ответить
Совет Безопасности ООН еще раз доказал свою НЕ беспомощность , а тотальную коррупцию среди высоких чиновников Европы . Френсису Фукуяме нужно называть вещи своими именами и не прикрывать тотальную коррупцию какой-то там беспомощностью . Иначе это враньё и коррупция будут продолжаться бесконечно , а кровь так же будет литься рекой .
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14.03.2022 11:29 Ответить
Его слова да Богу...
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14.03.2022 11:29 Ответить
Тайваню добре, він на острові.
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14.03.2022 11:32 Ответить
"Украина должна победить сама" - я понимаю почему но блин это так будет дорого для нас(
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14.03.2022 11:42 Ответить
Задачу они выполнят... А какова задача? На рашке, даже, те, кто поддерживает всё это, задают вопрос о целях этой "операции".
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14.03.2022 11:51 Ответить
Этот чувак явно не понимает что небо надо закрывать из за непрерывных бомбардировок агрессором мирных украинских городов не управляемыми бомбами. Которые уничтожает население, дома и инфраструктуру. Если б у этого умника разбомбили единственное жильё и убили его родственников при авианалёте, и он стал бомжом, тогда он бы закукарекал совсем по другому.
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14.03.2022 13:48 Ответить
Фукуяма - філософ, а філософи не змінюють своє світоприйняття в залежності від обставин зовнішнього світу.
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14.03.2022 14:35 Ответить
 
 