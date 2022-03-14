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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 389 танков, 1249 бронированных машин, 77 самолетов, 90 вертолетов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:
личного состава – более 12 000 человек,
танков ‒ 389 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1249 ед,
артиллерийских систем – 150 ед,
РСЗО - 64 ед,
средства ПВО - 34 ед,
самолетов – 77 ед,
вертолетов – 90 ед,
автомобильной техники - 617 ед,
корабли /катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.
Данные уточняются.
Топ комментарии
+16 Sasha Gritsevich
показать весь комментарий14.03.2022 09:52
+15 Small Jerboa
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+14 Larissa Kora 56c14f78
показать весь комментарий14.03.2022 09:52
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Уничтожены или стали трофейными 389 танков (+15 за сутки) и 1249 боевых бронированных машин (+23), 150 единиц артиллерии (+10) и 64 (+2) реактивные системы залпового огня, 33 средства противовоздушной обороны, 77 самолетов (+3) и 83 вертолета(+4), 617 автомобилей (+17), два катера и один корабль, 60 цистерн с горючим, восемь беспилотников оперативно-тактического уровня (+1).
https://youtu.be/QwIknv0eMQA
Будь ласка, пишите різницю з вчорашніми цифрами.
Наприклад у дужках:
Танки: 389 (+15)
Так буде набагато наглядне!
"Привіт, російський нелюд, я лечу на твою душу!".
Примара Києва звернулася до російських окупантів (Фото)
Легендарний український пілот на прізвисько Примара Києва звернувся до російських окупантів. Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.
Відомо, що знаменитий пілот залишив повідомлення російським нацистам: "Привіт, російський нелюд, я лечу на твою душу!".
З перших днів війни український ас збив уже кілька десятків літаків окупантів.
https://www.youtube.com/watch?v=Y_GJa7XwKZQ
та друга частина
https://www.youtube.com/watch?v=WuHlisJPYPg
м'ясо поки що перестали рахувати.
по перше, його забагато.
по друге, орки перестали тупо лізти уперед і і війна перейшла у дистанційну фазу "від оборони" - трупи орків залишаються на їхньому боці, рахувати важко.
Має сенс рахувати техніку. Орда без засобів пересування, то жалюгідне бомж-військо дегенератів, які розбігаються при перших пострілах.