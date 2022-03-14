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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 389 танков, 1249 бронированных машин, 77 самолетов, 90 вертолетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: более 12 тыс. человек, 389 танков, 1249 бронированных машин, 77 самолетов, 90 вертолетов

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 12 000 человек,

танков ‒ 389 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1249 ед,

артиллерийских систем – 150 ед,

Смотрите также: В бою за Киев погиб военный летчик Александр Мариняк. ФОТО

РСЗО - 64 ед,

средства ПВО - 34 ед,

самолетов – 77 ед,

вертолетов – 90 ед,

автомобильной техники - 617 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.

Данные уточняются.
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Топ комментарии
+16
бгг,скоро русня на кукурузніках буде літати
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14.03.2022 09:52
+15
Цензор!
Будь ласка, пишите різницю з вчорашніми цифрами.
Наприклад у дужках:
Танки: 389 (+15)
Так буде набагато наглядне!
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14.03.2022 10:00
+14
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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14.03.2022 09:52
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бгг,скоро русня на кукурузніках буде літати
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14.03.2022 09:52 Ответить
З веслами,щоб швидше
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14.03.2022 09:53 Ответить
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14.03.2022 10:03 Ответить
І НАТО їх почне боятись !
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14.03.2022 09:54 Ответить
а як не боятися неадеквата на кукурузнику з веслами?
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14.03.2022 10:18 Ответить
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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14.03.2022 09:52 Ответить
смерть ворогам!
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14.03.2022 09:56 Ответить
Варто врахувати що тут було зібрано найкраще і саме нове. Що гарантовано може злетіти і повернутись. Далі будуть вилітати такі літаки що в польоті болти ******* ))
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14.03.2022 09:54 Ответить
Також були російськи пілоти, які мали певний досвід. Але з парашутами щось таке.... А якщо за штурвалом буде зелень, то хто знає, чи полетять вони взагалі?
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14.03.2022 10:24 Ответить
гелікоптери все ще попереду, хоча літаки наздоганяють...
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14.03.2022 09:55 Ответить
поспішають на концерт кобзона
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14.03.2022 10:07 Ответить
Генштаб Вооруженных сил Украины приводит данные по потерям российских нацистов - общие и за последние сутки.

Уничтожены или стали трофейными 389 танков (+15 за сутки) и 1249 боевых бронированных машин (+23), 150 единиц артиллерии (+10) и 64 (+2) реактивные системы залпового огня, 33 средства противовоздушной обороны, 77 самолетов (+3) и 83 вертолета(+4), 617 автомобилей (+17), два катера и один корабль, 60 цистерн с горючим, восемь беспилотников оперативно-тактического уровня (+1).
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14.03.2022 11:29 Ответить
от вже нові дані. коптери збільшують відрив...
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14.03.2022 11:46 Ответить
СТОП *****!!!
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14.03.2022 09:59 Ответить
"Вони тупорилi, лiтають над нами i ******** *** знаэ куди...."
https://youtu.be/QwIknv0eMQA
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14.03.2022 10:00 Ответить
Ох там в лесополосе попали по чему-то серьезному.
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14.03.2022 10:13 Ответить
Цензор!
Будь ласка, пишите різницю з вчорашніми цифрами.
Наприклад у дужках:
Танки: 389 (+15)
Так буде набагато наглядне!
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14.03.2022 10:00 Ответить
///

"Привіт, російський нелюд, я лечу на твою душу!".

Примара Києва звернулася до російських окупантів (Фото)



Легендарний український пілот на прізвисько Примара Києва звернувся до російських окупантів. Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.
Відомо, що знаменитий пілот залишив повідомлення російським нацистам: "Привіт, російський нелюд, я лечу на твою душу!".
З перших днів війни український ас збив уже кілька десятків літаків окупантів.
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14.03.2022 10:04 Ответить
вчора надибала мульти по темі привида
https://www.youtube.com/watch?v=Y_GJa7XwKZQ

та друга частина
https://www.youtube.com/watch?v=WuHlisJPYPg
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14.03.2022 10:21 Ответить
👍💪
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14.03.2022 10:27 Ответить
Дивно що трупаків не зростає кількість.
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14.03.2022 10:11 Ответить
забембалися рахувати
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14.03.2022 10:22 Ответить
Та невже? Кожна ланка доповідає своєму командирові про результати своє праці.
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14.03.2022 10:25 Ответить
Що можна доповісти після арт обстрілу? Або роботи Байрактару, хто зна скільки їх там в кунгу було?
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14.03.2022 13:52 Ответить
Їде 3 танка та 5 БМП. Усіх накрило артою. Це 50 у БМП + 9 танкістів. Що тут складного? Результативність стрільби треба рахувати. Звичайно, якщо сидять у окопі, тут не порахуєш. Але де ті окопи зараз є?
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14.03.2022 14:06 Ответить
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14.03.2022 10:12 Ответить
12000 кацапов, уже который день, что за херня?
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14.03.2022 10:13 Ответить
Путин очень попросил ЗЕ не публиковать реальные цифры, потому что это очень бьёт и раскачивает лодку в россии от таких цифр! Типа если ЗЕ хочет прямых переговоров с ******, то 12к и больше рисовать нельзя!
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14.03.2022 10:22 Ответить
Про щось вони ж товчуть кожен день по відео зв'язку.
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14.03.2022 10:38 Ответить
читай уважно новини:
м'ясо поки що перестали рахувати.
по перше, його забагато.
по друге, орки перестали тупо лізти уперед і і війна перейшла у дистанційну фазу "від оборони" - трупи орків залишаються на їхньому боці, рахувати важко.
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14.03.2022 10:24 Ответить
https://twitter.com/i/status/1503282912397045760
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14.03.2022 10:16 Ответить
Вертолеты скоро юбилей отпразднуют. Для 100 экипажа можно заказать юбилейные мешки)
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14.03.2022 10:21 Ответить
Святкові мішечки.
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14.03.2022 10:22 Ответить
Кацапське м'ясо і кістки вже тяжко рахувати, воно валяється скрізь і зараз немає часу складати ці пазли. Хто може знати скільки їх було в тому танку, скільки в уралі-камазі, якщо вони горять до попелу.
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14.03.2022 10:22 Ответить
У танку екіпаж з 3-х, у БМП - 10. Джавелінами по уралах-камазах я думаю не стріляють, занадто дорого таку зброю витрачати на це лайно. Приблизно завжди можна прикинути скільки намолотили.
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14.03.2022 10:36 Ответить
Немає сенсу їх рахувати. То орда. Вони сами не рахують. Так як м'ясо практично безкоштовне і безкінечне.

Має сенс рахувати техніку. Орда без засобів пересування, то жалюгідне бомж-військо дегенератів, які розбігаються при перших пострілах.
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14.03.2022 10:57 Ответить
Сенс є. Чим більше намолотили та показали - тим більше відмовляться та дезертирують.
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14.03.2022 12:02 Ответить
Та пес його знає скільки там було, 3 або 10, це кацапня, їх хворих нормальній людині тяжко зрозуміти.
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14.03.2022 11:02 Ответить
Что-то уж больно притянуто. Хотя если у ВСУ и нацбатов потери исчисляются единицами, то не знаю как можно верить этим сводкам.
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14.03.2022 11:29 Ответить
 
 