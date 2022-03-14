Бои идут в Ирпене, Макарове, Изюме. Войска РФ бомбят Северодонецк, Чернигов, Харьков, Николаев, Сумщину и Житомирщину, - отчеты ОГА
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В ночь на 14 марта в большинстве регионов Украины была воздушная тревога, враг продолжает бомбить Чернигов, Сумщину, Житомирщину, Харьков и Николаев.
Об этом говорится в отчетах облгосадминистраций по состоянию на 8:00 14 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Киевщина
Воздушная тревога в области. Бои в Ирпене, Макарове. Зафиксировано передвижение вражеской техники по населенным пунктам Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской территориальных громад. Периодические бои в деревнях этих громад. Власти готовятся продолжать эвакуацию
Черниговская область
Оборонительные бои возле Чернигова. Ночью враг совершил 3 авианалета на Чернигов. Информация по разрушениям уточняется.
Большая часть города без тепла, некоторые микрорайоны уже 3 дня без света, отдельные пригородные районы - уже 5 и более суток. Часть города без воды. Коммунальные службы города работают над восстановлением сетей, иногда под обстрелами россиян.
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Сумщина
Ночь началась с авиабомбардировки Ахтырки. Есть попадания в жилые дома, подробности уточняются. Несколько часов звучала воздушная тревога ночью.
На сегодняшний день идут переговоры о "зеленых коридорах", однако ни один из маршрутов эвакуации не согласован.
Житомирщина
Воздушная тревога практически всю ночь. В селе Ставище в результате ракетного удара разрушены 7 зданий и повреждены 5 жилых домов. 4 человека ранены, 14 эвакуированы из поврежденных домов.
Харьков
Ночью продолжились обстрелы жилых районов, в том числе Салтовки, района "Новые Дома". Количество пострадавших еще не установлено. В области велись активные бои в направлении Изюма. ВСУ постепенно вытесняют оккупанта.
Запорожская область
На Запорожском направлении в настоящее время ситуация без существенных изменений. Враг пытается закрепиться на рубежах временно занятых территорий, но реализовать такие планы ему не дают военные и жители Запорожской области. Так, в одном из районов ведения боевых действий был обнаружен минометный расчет противника и скопление техники, по которой был нанесен артиллерийский удар. Наряду с вражеской техникой наши военные попали в состав с боекомплектом противника.
Ровно и область
Попадание в телевышку. Телевидение и радио не работают. Число пострадавших устанавливается.
Волынь
Ночь прошла относительно спокойно
На Закарпатье, в Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Полтавской, Кировоградской областях, на Днепропетровщине, в Тернополе, Черкассах, Черновцах, Ивано-Франковске раздаются воздушные тревоги.
Луганщина
Северодонецк под постоянными артобстрелами, в сутки - 18 попаданий в жилые дома. Сложная ситуация в Рубежном. Гуманитарным коридором удалось эвакуировать 1600 человек.
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Донецкая область
С полуночи - активизация авиации, попытка прорыва в Марьинском районе.
В Краматорске от обстрела сгорел частный дом, есть жертвы. Россияне били "Градами" по Авдеевскому коксохиму. В Волноваху вошли оккупанты. Мариуполь – без изменений, там самая сложная ситуация.
Николаевская область
Николаев – обстрелы всю ночь. В Снегиревке в результате обстрела разрушены частные жилые дома. Число пострадавших устанавливается.
Херсонщина
В Херсоне ночью и вечером раздавались сильные взрывы.
Одесса
В целом спокойно. Несколько часов – воздушная тревога.
Киев
В Оболонском районе столицы в девятиэтажку на улице Богатырской, 20 попал артиллерийский снаряд, погиб один человек. Также российские войска обстреляли завод "Антонов".
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Господи Всемогутній
«доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?».
Цитата з останньої Книги Біблії - Апокаліпсис 6-й розділ 10 текст, виданої з благословення горілчаного і тютюнового олігарха патріарха рпц мп Кирила Гундяєва.
Не залишь без покарання російських військових міністра нападу РФ Сергія Кунжутовіча Шойгу та «ЧВК» Вагнера і з членів їх родин за всю кров людську, пролиту ними в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Криму, на Донбасі, в Ливії та в Сирії. Почуй нас, Боже, Спасителю наш і вислухай голос благання християн України. Амінь!