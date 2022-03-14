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В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 90 детей, более 100 - ранены, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 90 детей, более 100 - ранены, - Офис Генпрокурора

В результате вооруженных действий российской армии в Украине погибли 90 детей, более ста ранены, сообщает Офис Генпрокурора.

"90 детей погибли и более 100 ранены в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 14 марта 2022 года. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора в телеграм-канале в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

В частности, как отмечено в сообщении, только 13 марта в Николаевской области в результате обстрелов гражданской инфраструктуры погибли двое детей и еще двое ранены.

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Также Офис Генпрокурора информирует, что в результате бомбардировок и обстрелов повреждено 379 учебных заведений, 59 из которых разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области – 119 учебных заведений. В Николаевской – 30, Сумской – 28, Киевской – 35, Херсонской – 21, в столице – 24.

"Эти цифры не окончательные, учитывая отсутствие возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+4
Горіти у пеклі московитським оркам!
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14.03.2022 10:39
+3
Рашиська мерзота будьте прокляті варвари і ваш мерзений трусливий народ ,нащо ви паскуди дітей вбиваєте ?. Чи не пора знайти кабаєву в Швейцаріі із дітьми від кривавого ката ,хай взнає **** бункерна що таке втрачати дітей.
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14.03.2022 10:46
+1
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14.03.2022 11:13
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Горіти у пеклі московитським оркам!
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14.03.2022 10:39 Ответить
Рашиська мерзота будьте прокляті варвари і ваш мерзений трусливий народ ,нащо ви паскуди дітей вбиваєте ?. Чи не пора знайти кабаєву в Швейцаріі із дітьми від кривавого ката ,хай взнає **** бункерна що таке втрачати дітей.
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14.03.2022 10:46 Ответить
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14.03.2022 11:13 Ответить
БОМБЫ ПАДАЮТ НА БАБИЙ ЯР!! ЭТО ФАШИЗМ!! СОТНИ И ТЫСЯЧИ ИСЛАМИСТОВ ЕДУТ УБИВАТЬ УКРАИНЦЕВ!!! СЛАВА УКРАИНЕ! СМЕРТЬ ТЕРРОРИСТАМ!!
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14.03.2022 21:04 Ответить
Це всесвітній сором. Втрата основ віри й моралі. А для України - ще й безприкладна ганьба, починаючи з Кравчука, Кучми, Ющенка, Турчинова, Порошенка, Зеленського, всіх голів уряду і всіх нардепів. До Сташного Суду всіх їх (без винятку), необхідно судити земним, спеціальним національним судом !!! Інакше пекло знову буде повертатись...
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14.03.2022 11:20 Ответить
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ К ЭТОМУ УКРАИНА??? РАЗВЕ ВСУ УБИЛИ ХОТЬ ОДНОГО РУССКОГО РЕБЕНКА В ТВЕРРИ ИЛИ В ПЕРМИ??? РАЗВЕ УКРАИНА ОБСТРЕЛИВАЕТ ЦЕРКВИ В РФ??? УКРАИНА ХИМИЧЕСКИМ ОРУЖИЕМ УБИВАЕТ ДЕТЕЙ СИРИИ ПОДДЕРЖИВАЯ МАНЬКА АСАДА?
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14.03.2022 21:02 Ответить
Відділються сльози цим касабським виродкам
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14.03.2022 17:32 Ответить
ВСТАВАЙ УКРАИНА! Я ПРИЗЫВАЮ ИНЖЕНЕРОВ ТЕХНИКОВ СТРОИТЕЛЕЙ И ФИЗИКОВ ПОМОГАТЬ НАШИМ ГЕРОЯМ И ГЕРОИНЯМ ЗАЩИЩАТЬ ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ УКРАИНЫ!!! СОТРУДНИЧАЮЩИХ С ОККУПАНТАМИ МЫ ДОЛЖНЫ ВЫЯВЛЯТЬ И ПРЕДАВАТЬ СУДУ! ЭТО НЕ ПОЛИТИКА!!! МНЕ НЕ ВАЖНО ЗА КАКУЮ ВЫ ПАРТИЮ И КАКОГО ВЫ МНЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ! ЭТО СВЯЩЕННАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА НАРОДОВ УКРАИНЫ ПРОТИВ КРЕМЛЕВСКИХ МАНЬЯКОВ УБИВАЮЩИХ ДЕТЕЙ УКРАИНЫ И СИРИИ!!! СЛАВА ИИСУСУ ХРИСТУ!!! СЛАВА ВОИНАМ СВЯТОГО ДУХА И ИХ ЗАЩИТНИКАМ АНГЕЛАМ! СЛАВА АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ!!! ПОРАЖАЙТЕ ОГНЕМ ОРДЫ ВО ИМЯ БОГА!!! ПРИЗЫВАЮ МОЛИТЬСЯ ЗА НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ И ЗАЩИТНИЦ!!! ЗА НАШИХ КОМАНДИРОВ И ПИЛОТОВ!! ЗА НАШИХ ТАНКИСТОВ И ГЕРОЕВ ПВО!!! ЕСЛИ ВЫ ЧИТАЕТЕ ЭТОТ КОММЕНТАРИЙ И ВЫ РУССКИЙ ТО ЗНАЙТЕ ЧТО И ВАМ ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ ГЕРОЯМ УКРАИНЫ И СПАСАТЬ ДЕТЕЙ И СТАРИКОВ УКРАИНЫ!!! ПОРАЖАЙТЕ ПУТИНОФРИЦЕВ ВО ИМЯ КНЯГИНИ ОЛЬГИ И КНЯЗЯ ИГОРЯ!!! СМЕРТЬ ВРАГАМ!
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14.03.2022 20:38 Ответить
ОЧЕНЬ СКОРО В БОЙ ПОЙДУТ КРЫСЫ КРОВАВОГО ДИКТАТОРА МАНЬЯКА БАШАРА АСАДА! ЭТИ ГОЛОВОРЕЗЫ ИМЕЮТ ОГРОМНЫЙ ОПЫТ ВОЙНЫ!!! ВЫСТОИМ! ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ЛЮДЕЙ УКРАИНЫ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ ДОБЫВАТЬ ИЗ ИНТЕРНЕТА ИНФОРМАЦИЮ И ДАННЫЕ О ТАКТИКЕ ДЕЙСТВИЙ АРМИИ БАШАРА АСАДА И ВОИНСТВЕННОЙ СЕКТЫ ХИЗБАЛЛЫ!!! ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! ЭТИ ЗНАНИЯ МОГУТ СПАСТИ ЖИЗНИ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ!!! ДЕЙСТВУЙТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!!! ВЫКЛЮЧИ ФУТБОЛ И ВЫКЛЮЧИ ВИРТУАЛЬНУЮ ИГРУ!!! ИСПОЛЬЗУЙ СВОЕ ВРЕМЯ НА БЛАГО РОДИНЫ!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!! СМЕРТЬ ''РАШИСТАМ''!!!
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14.03.2022 20:49 Ответить
ПРИЗЫВАЮ СОЗДАВАТЬ ИНТЕРНЕТ ГРУППЫ В ПОДДЕРЖКУ ВОИНОВ УКРАИНЫ И ГЕРОИЧЕСКОГО ПОЛКА ''АЗОВ''!
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14.03.2022 20:54 Ответить
 
 