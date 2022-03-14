В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 90 детей, более 100 - ранены, - Офис Генпрокурора

В результате вооруженных действий российской армии в Украине погибли 90 детей, более ста ранены, сообщает Офис Генпрокурора.

"90 детей погибли и более 100 ранены в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 14 марта 2022 года. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора в телеграм-канале в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

В частности, как отмечено в сообщении, только 13 марта в Николаевской области в результате обстрелов гражданской инфраструктуры погибли двое детей и еще двое ранены.

Также смотрите: Подошли к этому детскому дому. Но, к сожалению, детей там не оказалось, - Кадыров поручил своим головорезам украсть украинских детей. ВИДЕО

Также Офис Генпрокурора информирует, что в результате бомбардировок и обстрелов повреждено 379 учебных заведений, 59 из которых разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области – 119 учебных заведений. В Николаевской – 30, Сумской – 28, Киевской – 35, Херсонской – 21, в столице – 24.

"Эти цифры не окончательные, учитывая отсутствие возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.