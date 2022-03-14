"Думаю, это либо эксцессы исполнителя, либо просто шальной снаряд", - Арестович о попадании снаряда в дом на Оболони
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Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что попадание артиллерийского снаряда в девятиэтажный жилой дом в Оболонском районе Киева было случайностью.
"Я думаю, это либо эксцессы исполнителя, либо просто шальной снаряд. Потому что видеть в этом систему я пока не вижу оснований: что это сознательный обстрел Киева или что-то такое. Тем более что это одиночные снаряды. Или безумный российский артиллерист решил отомстить, или это просто неправильно навели, когда пытались обстрелять наши войска", - заявил Арестович в эфире телемарафона в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, в результате попадания артиллерийского снаряда в многоэтажный дом в Оболонском районе Киева в понедельник утром произошло частичное разрушение здания и возгорание квартир на 3-4 этажах. Пожар был ликвидирован в 07:58.
Пожалуйста, подождите...
Правильна відповідь - ось ви в них й спитайте...
Ще б на картах погадала Люся.
Іноді краще мовчати
Попитай хто такий арестович.
Кажуть, він людей надихає.
Ну такоє...
Дядя, ты дурак?
Київ і раніше обстрілювали. Не навмисне ? Випадково ?
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А што, пане Арэстовіч, можна навесці ПРАВІЛЬНА, абстрэльваючы ўкраінскія войскі? о_0
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Або з "учений" ветрам прынесла...
Приїде - задвухсотять і його
Чи у вас на росії тільки так зараз можно гроші заробити, щоб з голоду не здохнуть?
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Вы не ўяўляеце, НАКОЛЬКI гэта бачна па Вашай пісаніне.
Адміни Цензора, червона ганчірка!