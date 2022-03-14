От войны в Украине пострадали 18 млн человек, около 3 млн человек покинули страну, - ВОЗ

Текущее оценочное количество пострадавших в Украине от военного наступления России составляет 18 млн человек, из которых 6,7 млн являются внутренне перемещенными лицами, говорится в заявлении европейского подразделения ВОЗ в понедельник.

"Около 3 млн человек покинули страну. Цепочки поставок серьезно нарушены. Многие дистрибьюторы не работают, некоторые запасы недоступны из-за военных операций, запасы лекарств заканчиваются, а больницам сложно оказать помощь всем больным и раненым", – отмечается в документе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

ВОЗ отмечает, что координирует с партнерами предоставление гуманитарной медицинской помощи и на территории Украины, и на ее границах, а также предоставление технической поддержки и кадрового резерва.

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В частности, 8 марта ВОЗ доставила в Киев 10 тонн наборов для травматологии и экстренной хирургии, которые будут распределены между составами в семи областях: Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Житомирской и Черкасской.

Кроме того, 9–11 марта через Полтаву в Харьков отправлено девять партий по 10 тонн каждая; в Сумы через Полтаву; в Днепр; в Херсон через Днепр; в Мариуполь через Днепр; в Николаев; в Житомире; в Запорожье и Черкассах. Каждая партия рассчитана на 150 пациентов с травмами и 15 тыс. пациентов первичной медико-санитарной помощи в течение трех месяцев.

ВОЗ отмечает, что все предметы снабжения распределяются в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения на основе оценок критических потребностей ВОЗ, рисков для здоровья населения, оценок услуг и материально-технических возможностей. "В ближайшие дни и недели будет наблюдаться постоянный поток предметов медицинского назначения в рамках усилий по обеспечению доступа людей к основным лекарствам и медицинской помощи", - заявляет организация.

ВОЗ также заявляет, что по состоянию на 12 марта подтвердила в общей сложности 31 нападение на медицинские учреждения в период с 24 февраля по 11 марта 2022 года, в результате которых 12 человек погибли и 34 получили ранения, из которых 8 раненых и 2 убитых были работниками здравоохранения. Остальные атаки проверяются.

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"ВОЗ решительно осуждает акты насилия против здравоохранения. Каждая отдельная атака лишает людей жизненно важных услуг. Нападение на здравоохранение является нарушением международного гуманитарного права и прав человека", – отмечается в заявлении.