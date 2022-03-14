Информация о "зеленом коридоре" в Херсонской области 14 марта является фейком, - нардеп Козырь

Народный депутат Сергей Козырь предупредил, что 14 марта ни одного "зеленого коридора" в Херсонской области не согласовано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

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"Народный депутат по 184-му избирательному округу предостерег жителей Херсона и населенных пунктов, которые располагаются рядом: не верить информации, которая распространяется в вайбер-чатах. На сегодняшний день не согласовано открытие ни одного гуманитарного коридора в Херсонской области, это фейк", – отмечается в сообщении. со ссылкой на слова Козыра.

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Как сообщалось ранее, в захваченном Херсоне 13 марта на акцию против российской агрессии собрались тысячи горожан. Участники акции с площади Свободы направлялись по улицам города в парк Славы, их не остановили выстрелы вражеских военных вверх.

Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту подготовки к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершаемой по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 110 УК Украины). По данным следствия, на территории области захватчики готовят проведение незаконного референдума и создание квазиреспублики – "хнр". Для этого они пытаются уговорить депутатов Херсонского областного совета сотрудничать с оккупационными войсками.

Депутаты облсовета на экстренном заседании приняли обращение, в котором отметили, что Херсонщина – это Украина. Депутаты Херсона никогда не признают попытки создать на территории области "народную республику", заявил Херсонский городской голова.

Напомним, в Херсоне на пророссийский митинг собрали херсонских политических маргиналов. Херсонскому блоггеру-коллаборанту объявили подозрение в государственной измене.