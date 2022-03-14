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С территории Украины не могут выехать около 300 белорусских фур, - МИД Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С территории Украины не могут выехать около 300 белорусских фур, - МИД Беларуси

На территории Украины без возможности уехать находятся около 280 белорусских грузовиков.

Об этом сообщает белорусское госагентство "БелТА" со ссылкой на МИД республики, информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме того, в пунктах пропуска со смежными ей государствами ЕС – Венгрия, Румыния, Словакия – продолжает накапливаться грузовой автотранспорт с водителями-гражданами Республики Беларусь", – добавляет министерство.

Также смотрите: На Волыни национализировали 23 российские и белорусские фуры. Грузовики передадут украинской армии. ВИДЕО

По словам пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза, "практически в ручном режиме (…) сейчас 143 экипажам белорусских грузовиков было оказано содействие в возвращении на Родину и автомобилем, и в пешем порядке".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+90
Это уже почти 300 украинских фур
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14.03.2022 11:30
+55
И нефиг!
Национализировать их!
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14.03.2022 11:30
+52
після 24-го це вже наші фури
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14.03.2022 11:33
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Это уже почти 300 украинских фур
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14.03.2022 11:30 Ответить
Три тиждні йде війна,а ці підари і досі тут шастають..Якщо їх пропустять,то це Зрада!
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14.03.2022 11:57 Ответить
Забрати фури і відправити до зсу, волентерам, населенню як гуманітарну допомогу
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14.03.2022 15:15 Ответить
Только пешком -- идите вместе с руцким кораблем
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14.03.2022 12:50 Ответить
И нефиг!
Национализировать их!
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14.03.2022 11:30 Ответить
Так половину з них уже пропустили в Білорусь. Ми дуже гуманнні і дружні. "практично в ручному режимі (…) наразі 143 екіпажам білоруських вантажівок було надано сприяння у поверненні на Батьківщину і автомобілем, і в пішому порядку". Джерело: https://censor.net/ua/n3324884
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14.03.2022 11:36 Ответить
"143 екіпажам білоруських вантажівок було надано сприяння у поверненні на Батьківщину і автомобілем, і в пішому порядку"

- Оскільки фури в пішому порядку кордон не перетинають, то екіпаж може автомобілем попутним повернутись в Білорусь.
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14.03.2022 12:37 Ответить
та і хер с зними. давайте ще
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14.03.2022 11:31 Ответить
А шо , ви, ***** хотіли ???
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14.03.2022 11:31 Ответить
Хотели и дальше запускть ракеты.авиацию со своей территории .войска кацапов и своих часть.убивать Украинцев и что бы им ха это ничего не было
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14.03.2022 11:41 Ответить
Пускай едут к себе в белоруссию.. По дороге через Киев, Бучу, Ирпень.
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14.03.2022 11:32 Ответить
пішки...
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14.03.2022 11:35 Ответить
після 24-го це вже наші фури
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14.03.2022 11:33 Ответить
бульбашсь фури впускайте і не випускайте.

нам потім на відбудову буде потрібно стільки транспорту...
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14.03.2022 11:34 Ответить
Ето уже украинские фуры.
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14.03.2022 11:35 Ответить
Ці білоруси якісь дивні - як ракети з їхньої території, то вони ні до чого, то кацапське діло. А якщо вантажівки в країну-агресора - то мають негайно і бажано без черги пропускати.
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14.03.2022 11:35 Ответить
Нехер шастать. Их и в Польше блокируют.
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14.03.2022 11:37 Ответить
Нехай їдуть до себе додому піши
Українi фури потрібнi для гуманітарних вантажів.
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14.03.2022 11:37 Ответить
Однозначно конфисковать. Украине уже нанесен ущеб 120 млрд. долл. Так что эти фуры, капля в море. А белорусь соучастник агрессии
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14.03.2022 11:37 Ответить
Саме головне , щоб Польша їх не пускала в Беларусь. Тільки через Україну !!!
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14.03.2022 11:38 Ответить
Нехер шастать по Украине !
Нам самим пригодятся эти фуры .
С белорусской территории убивают наших воинов, репарация должна быть УЖЕ в действии .
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14.03.2022 11:39 Ответить
Эти фуры надо национализировать или сжечь! Лучше национализировать!
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14.03.2022 11:42 Ответить
ще б вантажі перевірити, думаю там багато корисного знайдеться.
В Волинській області ніби близькр 20 шт. націоналізували
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14.03.2022 11:45 Ответить
Зато с территории Белоруссии могут свободно вылетать в Украину самолёты и ракеты. Ну, не припухли-ли эти соседи? Мы этими фурами, вместе с водителями приковаными к рулям, очень даже хорошо сможем заблокировать дороги в случае чего со стороны Белоруси. Пущай тут побуду пока, торопиться не надо!
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14.03.2022 11:45 Ответить
колись одна наша телеведуча , яка потім стала не зовсім шанованим членом нацради мала одну коронну фразу якою можна дати відповідь білоруському речнику : " Сядь поплач " )))
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14.03.2022 11:45 Ответить
конфіскувати, Білорусь такий же ворог як і кацапія
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14.03.2022 11:46 Ответить
Під цими ************ номерами іздить 95% фур москалів...!!!
Усі ********** фури конфіскувати разом з товаром в дохід УКРАЇНИ і на ПОТРЕБИ ЗСУ за злочини проти УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ та обстріл УКРАЇНИ ракетами та бомбардування літаками з території **********...!!! СМЕРТЬ цьому ************ ЛУКАШЕСКУ...!!!
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14.03.2022 11:48 Ответить
Картопляне опудало намагається усидіти на двох стільцях. Нехай в нього дупа розірветься! А душа у багатьох білорусів-як гнила картопля.
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14.03.2022 11:48 Ответить
Вот проблема-то, терпите, вам не впервой. У меня вон тоже проблема-прошёлся по одному местному касабскому сайту новостей и накидал мразям позитивных фото. Так они вообще всем закрыли возможность комментить. Как теперь жЫть?????
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14.03.2022 11:51 Ответить
Звичайно що треба конфіскувати. А частину розгрузити і заставити забрати груз 200. Нехай заберуть собі сміття..
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14.03.2022 12:02 Ответить
Це вже наше.їздових зеленим коридором через Ірпінь Бучу.хай киздують куплять російський рубль за десять баксов.бульбаші там їбанулись заонять кажуть рубль буде мірова валюта *******
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14.03.2022 12:08 Ответить
Білорусь веде війну. Місцевій теробороні, де стоять ці фури, треба просто їх конфіскувати. Водіям під сраку і додому.
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14.03.2022 12:11 Ответить
Конфисковать все нах...!
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14.03.2022 12:13 Ответить
А Чого вони «хотіли»???…
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14.03.2022 12:17 Ответить
В чому проблеми - вантаж розантажити, далі - виходячи з його номенклатури. на допомогу в блоковані міста, на потреби військоих. Фури - теж, вже не белоруські. Знайдеться і їм застосуання. Водіям пізди - і пішки до кордону.
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14.03.2022 12:30 Ответить
конфисковать
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14.03.2022 12:31 Ответить
Бульбашам треба надати мождивість автостопом дістатись до Білорусії. Вантаж находиться під санкціями, а платіжні картки вже не діють, бо заблоковані. Фініта аля Лукавія.
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14.03.2022 12:50 Ответить
Какие фуры? Все белорусское национализировать
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14.03.2022 13:00 Ответить
С белорусской территории взлетают самолёты и ракеты бомбить Украину. Так шо фуры теперь военнопленные
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14.03.2022 13:03 Ответить
фури забрати!

а самі - най пи@$#ють пішки до себе
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14.03.2022 13:44 Ответить
Кароччє ! Бульба ! Фури можемо пропустити,а вантаж ні ! Путіну "хитру" посилочку везеш ?! Смокчіть друг у друга !
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14.03.2022 13:50 Ответить
Национализировать в пользу армии, водил на автобусе домой!
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14.03.2022 14:52 Ответить
Все правильно - воєнний стан.
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15.03.2022 14:17 Ответить
О 5 ранку страшний вибух (Київ). Вранці зясували що то ракета "від бяшек". Нам якось по фіг хто саме її запустив - бяшка чи кацап - звідки прилетіла там і вороги.
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15.03.2022 14:37 Ответить
 
 