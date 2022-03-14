С территории Украины не могут выехать около 300 белорусских фур, - МИД Беларуси
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На территории Украины без возможности уехать находятся около 280 белорусских грузовиков.
Об этом сообщает белорусское госагентство "БелТА" со ссылкой на МИД республики, информирует Цензор.НЕТ.
"Кроме того, в пунктах пропуска со смежными ей государствами ЕС – Венгрия, Румыния, Словакия – продолжает накапливаться грузовой автотранспорт с водителями-гражданами Республики Беларусь", – добавляет министерство.
По словам пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза, "практически в ручном режиме (…) сейчас 143 экипажам белорусских грузовиков было оказано содействие в возвращении на Родину и автомобилем, и в пешем порядке".
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Национализировать их!
- Оскільки фури в пішому порядку кордон не перетинають, то екіпаж може автомобілем попутним повернутись в Білорусь.
нам потім на відбудову буде потрібно стільки транспорту...
Українi фури потрібнi для гуманітарних вантажів.
Нам самим пригодятся эти фуры .
С белорусской территории убивают наших воинов, репарация должна быть УЖЕ в действии .
В Волинській області ніби близькр 20 шт. націоналізували
Усі ********** фури конфіскувати разом з товаром в дохід УКРАЇНИ і на ПОТРЕБИ ЗСУ за злочини проти УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ та обстріл УКРАЇНИ ракетами та бомбардування літаками з території **********...!!! СМЕРТЬ цьому ************ ЛУКАШЕСКУ...!!!
а самі - най пи@$#ють пішки до себе