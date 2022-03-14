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Новости За рубежом
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Австралия (386) Нидерланды (1384) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367)

Нидерланды и Австралия начали новый судебный процесс против России по делу MH17

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Нидерланды и Австралия начали новый судебный процесс против России по делу MH17

Нидерланды и Австралия начали новый судебный процесс против РФ в Международной организации гражданской авиации из-за сбития самолета рейса МН17.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в письме правительства Нидерландов в Палату представителей.

"Нидерланды и Австралия начали судебный процесс с Советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) против россии за ее роль в сбитии самолета рейса MH17", – говорится в обращении.

Правительство Нидерландов также в очередной раз подчеркнуло, что всегда выступало за установление истины, справедливости и ответственности за гибель 298 человек, находившихся на борту пассажирского самолета рейса МН17.

"Следующим шагом в этом отношении является открытие производства против россии в ICAO", - отмечается в документе.

Правительство подчеркивает, что россия должна взять на себя ответственность за сбитие самолета рейса MH17, и Нидерланды остаются приверженными сохранению международного правопорядка. Согласно резолюции СБ ООН 2166, Совет Безопасности ООН также будет проинформирован об этом шаге.

Следует отметить, что резолюция Совета Безопасности ООН 2166 относительно сбития Boeing 777 была единогласно принята 21 июля 2014 года. Инициатором принятия резолюции была Австралия. Текст резолюции, который устроил все страны-члены Совета Безопасности ООН, согласован 20 июля 2014 года.

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Резолюция Совета Безопасности ООН 2166 требует привлечь к ответственности лиц, виновных в этой трагедии, и обеспечить всестороннее сотрудничество всех государств в рамках усилий по установлению ответственных.

Напомним, в Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол", где проходят слушания по делу МН17, началось очередное судебное заседание. Слово в суде имеет сторона защиты одного из четырех обвиняемых – подполковника ГРУ Олега Пулатова, изъявившего желание присоединиться к процессу. В общей сложности его адвокатам было выделено 12 дней.

Следует отметить, что нидерландские адвокаты Пулатова размышляли над тем, следует ли им продолжать представлять Пулатова после вторжения россии в Украину. Они пришли к выводу, что он нуждается в защите в ходе судебного процесса. По словам адвокатов, право на защиту в суде является неотъемлемым в демократическом обществе, каковым являются Нидерланды.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета - полковник ГРУ генштаба вооруженных сил рф, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все - граждане рф), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР".

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+29
Майже пробачили москалям вбивство своїх громадян.
Молодці...нічого не скажеш.
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14.03.2022 12:04
+16
Сніжана Єгорова зреклася свого ідола ***** та заявила про не підтримку його дій в Україні. Але суть такого викрутаса доволі банальний - консульство України в Анталії заборонило їй та дітям продовжувати візи через її політичну позицію. Ось що санкції животворящіє роблять. Любила-розлюбила
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14.03.2022 12:15
+13
скільки років пройшло ?-8 років- вони тільки розглядують! Тєрпіли ****
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14.03.2022 12:22
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проснулись......
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14.03.2022 12:03 Ответить
скільки років пройшло ?-8 років- вони тільки розглядують! Тєрпіли ****
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14.03.2022 12:22 Ответить
Я думаю будем отмечать еще 30-летие рассмотрения этого дела в Гааге.
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14.03.2022 14:29 Ответить
Майже пробачили москалям вбивство своїх громадян.
Молодці...нічого не скажеш.
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14.03.2022 12:04 Ответить
війна... війна ніколи не закінчується
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14.03.2022 12:26 Ответить
насправді більше, Війна з кацапами триває з перервами близко 850 років, від року знищення Києва Андрієм Боголюбським у 1169р. Майже тисячолітня.
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14.03.2022 12:35 Ответить
ще на 10 років?
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14.03.2022 12:08 Ответить
А з старим судовим процесом що, чим закінчилось? - "Шахтьоры в ваенторге" Бук купили?
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14.03.2022 12:12 Ответить
То є РІЗНІ судові процеси, у різних інстанціях. В Нідерландах суд по-факту події, А цей суд проти держави РФ. А ще будуть позови постраждалих, так що то ще далеко не кінець. І то тільки по MH17.
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14.03.2022 12:23 Ответить
Сніжана Єгорова зреклася свого ідола ***** та заявила про не підтримку його дій в Україні. Але суть такого викрутаса доволі банальний - консульство України в Анталії заборонило їй та дітям продовжувати візи через її політичну позицію. Ось що санкції животворящіє роблять. Любила-розлюбила
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14.03.2022 12:15 Ответить
Боже, яка ж вона коньчєна... Навіть не уявляю, як Мухарський жив поряд із цим шматком лайна. А деякі телепні ще й вигороджували її.
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14.03.2022 12:20 Ответить
Ця самка взагалі кончена!
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14.03.2022 12:20 Ответить
как говорил один *****: "нравится не нравится..."
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14.03.2022 12:27 Ответить
Консул Украины в Анталии Эмир Рустамов отказался продлить заграничные паспорта малолетних детей украинской актрисы и ведущей Снежаны Егоровой, которая известна своей поддержкой президента страны-агрессора Владимира Путина. Такое решение он принял в связи с политической позицией этой дряни
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14.03.2022 13:07 Ответить
НУУУ, наконец-то, неужели в конце та концов сообразили, что <******* гавнокамандующий и в первую очередь несет за все ответственность, и, что именно ОН главный террорист террористичекого образования (запрещенного, почти, во всем мире) под названием рассия!?

Неужели дошло?
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14.03.2022 12:16 Ответить
ой вряд ли, все еще осторожничают - а вдруг попустит дьявола...
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14.03.2022 12:19 Ответить
Я протестов вам принес...
В Москве, пианист, сын Никаса Сафронова - Лука, организовал протест, приковав себя наручниками к дверям ресторана МакДональдс. Но не против войны, не-ет, как можно!? А против ухода любимого ресторана ... А вы говорите протестное настроение низкое.
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14.03.2022 12:18 Ответить
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14.03.2022 12:18 Ответить
Судячи зі світлини, воно з того МакДональдсу й не вилазило.
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14.03.2022 12:21 Ответить
это.сиротки..тяжолое наследие пуцинского режима
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14.03.2022 12:24 Ответить
йому б в гундяйкіни попи - судячи з розміру пуза, мав би ранг не нижчий за полковника(чи як там в їх фсб-церкві прийнято?)
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14.03.2022 14:18 Ответить
Та не шукайте зраду.
Хід цієї справи був зрозуміло вже давно:
Перша справа проти деяких фізичних осіб.
В ній формується підгрунтя та доказова база.
Наступні суди проти вищого керівництва та самої держави - вони базуються на рішеннях попереднього суду.
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14.03.2022 12:18 Ответить
Уряд підкреслює, що Росія повинна взяти на себе відповідальність за збиття літака рейсу MH17 ... Да кацапстан нiколи не признае, навiть коли кремль буде в руiнах та палатиме
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14.03.2022 12:20 Ответить
знову ті папірці з заявами..
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14.03.2022 12:25 Ответить
це добра новина. Відкрили новий судовий процес на додаток до того, що вже йде. Головна мета процесів - визнати росію не просто винною. За рішенням цих судів її можна визнати державою-спонсором тероризму
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14.03.2022 12:22 Ответить
більше судових процесів проти раССіі! судових процесів проти раССіі мало не буває.
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14.03.2022 12:31 Ответить
Ну що сцикуниБ проснулись? А що перший процес "якийсь не такий" був? Тьфу!
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14.03.2022 12:54 Ответить
так и полякам не мешало бы под шумок привлекать к суду Раху за сбитый польский самолёт с ихним президентом .
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14.03.2022 13:14 Ответить
в Хорватии упал российский беспилотник с бомбой.
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14.03.2022 13:19 Ответить
8 лет спали.....
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14.03.2022 13:21 Ответить
РФ ударила Точкой У по Донецку,для оправдания превращения украинских городов в разрушенный Грозный.
Не удивлюсь,если они начнут бомбить Воронеж...
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14.03.2022 13:52 Ответить
Та тепер уже яка різниця. Хай ******** Воронеж, а краще вже москву.
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14.03.2022 14:00 Ответить
по сравнению с черниговом и харьковом и даже с киевом
донецк целый целехенький
а ведь его 8 лет "обстреливали нацисты"
только почему то ха 2 недели харьков выглядит почти как грозный
и мариуполь в руинах
а донецк целее всех целых

надо это как то поменять
а давай мы его сами же и начнем бомбить
сначала не разорвавшимися снарядами
а потом уже полноценно...
тупые рашисты
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14.03.2022 14:21 Ответить
Ох Європа. цікаво скільки ще потрібно жертв, щоби ви зрозуміли, що путін гірше гітлера.
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14.03.2022 13:59 Ответить
 
 