Нидерланды и Австралия начали новый судебный процесс против России по делу MH17

Нидерланды и Австралия начали новый судебный процесс против РФ в Международной организации гражданской авиации из-за сбития самолета рейса МН17.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в письме правительства Нидерландов в Палату представителей.

"Нидерланды и Австралия начали судебный процесс с Советом Международной организации гражданской авиации (ICAO) против россии за ее роль в сбитии самолета рейса MH17", – говорится в обращении.

Правительство Нидерландов также в очередной раз подчеркнуло, что всегда выступало за установление истины, справедливости и ответственности за гибель 298 человек, находившихся на борту пассажирского самолета рейса МН17.

"Следующим шагом в этом отношении является открытие производства против россии в ICAO", - отмечается в документе.

Правительство подчеркивает, что россия должна взять на себя ответственность за сбитие самолета рейса MH17, и Нидерланды остаются приверженными сохранению международного правопорядка. Согласно резолюции СБ ООН 2166, Совет Безопасности ООН также будет проинформирован об этом шаге.

Следует отметить, что резолюция Совета Безопасности ООН 2166 относительно сбития Boeing 777 была единогласно принята 21 июля 2014 года. Инициатором принятия резолюции была Австралия. Текст резолюции, который устроил все страны-члены Совета Безопасности ООН, согласован 20 июля 2014 года.

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Резолюция Совета Безопасности ООН 2166 требует привлечь к ответственности лиц, виновных в этой трагедии, и обеспечить всестороннее сотрудничество всех государств в рамках усилий по установлению ответственных.

Напомним, в Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол", где проходят слушания по делу МН17, началось очередное судебное заседание. Слово в суде имеет сторона защиты одного из четырех обвиняемых – подполковника ГРУ Олега Пулатова, изъявившего желание присоединиться к процессу. В общей сложности его адвокатам было выделено 12 дней.

Следует отметить, что нидерландские адвокаты Пулатова размышляли над тем, следует ли им продолжать представлять Пулатова после вторжения россии в Украину. Они пришли к выводу, что он нуждается в защите в ходе судебного процесса. По словам адвокатов, право на защиту в суде является неотъемлемым в демократическом обществе, каковым являются Нидерланды.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета - полковник ГРУ генштаба вооруженных сил рф, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все - граждане рф), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР".

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.