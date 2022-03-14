РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11128 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
4 369 6
война (46904) обстрел (20230) Кулеба Алексей (97)

В Киевской области оккупанты обстреляли теле- и радиоретранслятор, пострадавших нет, - председатель ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киевской области оккупанты обстреляли теле- и радиоретранслятор, пострадавших нет, - председатель ОГА

В Киевской области российские войска нанесли ракетный удар по телевизионному и радиоретранслятору в селе Винаровка Ставищенской территориальной громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Сегодня около 8:45 утра оккупанты нанесли ракетный удар по телевизионному и радиоретранслятору в селе Винаровка Ставищенской территориальной громады. Повреждено здание сервисного центра. Пострадавших среди гражданского населения нет", - написал Кулеба.

Также читайте: Украинская разведка опубликовала список еще 38 российских кафиров

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Идиоты хотят уничтожить ретрансляторы по всей стране, потом заявить, будто на переговорах Украина сдалась, потом будут ждать, что войска сдадутся.
Идиоты !!!!
показать весь комментарий
14.03.2022 12:08 Ответить
Они забыли, что бойцы УПА воевали до 50х годов и на гиляки кацапов вешали
а у многих семей 70 лет цветочные клумбы машинным маслом поливали
СЛАВА НАЦИИ ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ !
показать весь комментарий
14.03.2022 12:35 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2022 12:36 Ответить
Дикари стали жертвой их же собственной говнопропаганды "одиннарот". Они уверены, шо если отключить зомбоящик, люди впадут в растерянность и панику. Ну так, это сработает на стране-помойке с тупым стадом. Но не в Украине, это уж точно.
показать весь комментарий
14.03.2022 12:15 Ответить
можна передати привіт... гарячий привіт

Панкратов Олексій Станіславович -
командир зенітно-ракетного дивізіону військ ППО РФ.
Причетний до геноциду українського народу шляхом ведення бойових дій проти громадянського населення.
Опубліковуємо номери телефонів російського окупанта та його дружини.
Звертаємо Вашу увагу на те, що саме цей офіцер збив один Су-25 і два безпілотники «Байрактар».

Сьогодні ви маєте можливість зателефонувати його дружині,
та пояснити що виховувати своїх дітей їй доведеться без батька,
тому що той хто приніс біль та сльози жителям України, повернуться по частинах у різних пакетах для сміття.

+79525300893
Панкратов Алексій

+79605908187
Панкратова Катерина

З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/142
показать весь комментарий
14.03.2022 12:31 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2022 12:32 Ответить
 
 