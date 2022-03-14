В результате падения обломков российской ракеты в Киеве на Куреневке один человек погиб и шестеро получили ранения, - Кличко
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В результате падения обломков ракеты, выпущенной российскими войсками на столичный район Куреневка один человек погиб и шестеро получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщает мэр Киева Виталий Кличко.
"Буквально недавно обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке. Один человек погиб, шестеро раненых. Двоих раненых забрала скорая. Полностью уничтожен троллейбус, который был без пассажиров. Вылетели стекла, повреждены балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах".
По словам Кличко, спасатели и бригады скорой работают на месте происшествия.
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