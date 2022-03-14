РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11128 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияОбществоВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
12 167 12
война (46904) Киев (24551) Кличко (4515) крылатые ракеты (727) обстрел (20230)

В результате падения обломков российской ракеты в Киеве на Куреневке один человек погиб и шестеро получили ранения, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

В результате падения обломков российской ракеты в Киеве на Куреневке один человек погиб и шестеро получили ранения, - Кличко

В результате падения обломков ракеты, выпущенной российскими войсками на столичный район Куреневка один человек погиб и шестеро получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"Буквально недавно обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке. Один человек погиб, шестеро раненых. Двоих раненых забрала скорая. Полностью уничтожен троллейбус, который был без пассажиров. Вылетели стекла, повреждены балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах".

По словам Кличко, спасатели и бригады скорой работают на месте происшествия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Над Киевом сработало ПВО: сбили российскую крылатую ракету, ее остатки упали на дом на Куреневке. Фоторепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
можна передати персональний привіт... гарячий привіт

Панкратов Олексій Станіславович -
командир зенітно-ракетного дивізіону військ ППО РФ.
Причетний до геноциду українського народу шляхом ведення бойових дій проти громадянського населення.
Опубліковуємо номери телефонів російського окупанта та його дружини.
Звертаємо Вашу увагу на те, що саме цей офіцер збив один Су-25 і два безпілотники «Байрактар».

Сьогодні ви маєте можливість зателефонувати його дружині,
та пояснити що виховувати своїх дітей їй доведеться без батька,
тому що той хто приніс біль та сльози жителям України, повернуться по частинах у різних пакетах для сміття.

+79525300893
Панкратов Алексій

+79605908187
Панкратова Катерина

З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/142
показать весь комментарий
14.03.2022 12:57
+1
показать весь комментарий
14.03.2022 12:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.03.2022 12:51 Ответить
можна передати персональний привіт... гарячий привіт

Панкратов Олексій Станіславович -
командир зенітно-ракетного дивізіону військ ППО РФ.
Причетний до геноциду українського народу шляхом ведення бойових дій проти громадянського населення.
Опубліковуємо номери телефонів російського окупанта та його дружини.
Звертаємо Вашу увагу на те, що саме цей офіцер збив один Су-25 і два безпілотники «Байрактар».

Сьогодні ви маєте можливість зателефонувати його дружині,
та пояснити що виховувати своїх дітей їй доведеться без батька,
тому що той хто приніс біль та сльози жителям України, повернуться по частинах у різних пакетах для сміття.

+79525300893
Панкратов Алексій

+79605908187
Панкратова Катерина

З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/142
показать весь комментарий
14.03.2022 12:57 Ответить
Есть видео, что-то не похоже на падение сбитой ракеты, тупо прилетела... ********
показать весь комментарий
14.03.2022 12:58 Ответить
Мені теж здається що уламки збитої ракети таких руйнувань зробити не можуть. Можливо висновок про уламки попередній, а після вивчення інформація буде уточнена
показать весь комментарий
14.03.2022 13:28 Ответить
Там живет мой одноклассник
показать весь комментарий
14.03.2022 13:05 Ответить
А этот банкомат,зажевал мою кредитку...
показать весь комментарий
14.03.2022 13:20 Ответить
МІНІСТЕРСТВО ЗСУ та СБУ НЕГАЙНО ЗВЕРНІТЬ УВАГУ...!!!

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/14/7331220/
показать весь комментарий
14.03.2022 13:25 Ответить
это точно осколки?... капец...
показать весь комментарий
14.03.2022 13:30 Ответить
Я кидаю виклик Володимиру Путіну до поєдинку. Ставки - Україна,
- заявив Ілон Маск.
показать весь комментарий
14.03.2022 13:45 Ответить
 
 