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Жители Херсона голыми руками пытаются не пустить вооруженных оккупантов в свой городок. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Жители Белозерского района Херсонской области голыми руками пытались не пустить вооруженных оккупантов в свой городок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мирного сопротивления оккупантам опубликована в соцсетях. Захватчики открыли огонь в воздух.
Топ комментарии
+46 LLL K fb767d26
показать весь комментарий14.03.2022 13:48
+31 швеллер
показать весь комментарий14.03.2022 13:53
+16 Мир Філ
показать весь комментарий14.03.2022 13:48
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Пожалуйста, подождите...
ти ще згадай татаро-монгольске іго
Тим більше так порівнювати
ГРОМАДА УКРАЇНИ НЕ МОЖЕ З ВИЛАМИ, БІТАМИ ТА МОЛОТКАМИ ПРОТИСТОЯТИ ОЗБРОЄНИМ МОСКАЛЯМ...!!! НАДАЙТЕ ЛЮДЯМ УСЮ СТРІЛЕЦЬКУ ЗБРОЮ ЯКУ МАЄТЕ...!!!
Він - кадровий офіцер російських збройних сил, уродженець Дніпропетровщини. Військову спеціальність здобув у Полтавському воєнному інституті зв'язку.
Через 8 років після зради рашисти влаштували йому тест на вірність: «вбий свого родича».
Але він його не склав. В останню мить чоловік згадав, що у нього «…в Миколаєві - рідний племінник, у Харкові - рідні тітка та дядько, три брати та сестра». Ось і здався в полон.
Тепер шкодує за тим, що загарбники зробили з Харковом.
Сам розуміє - виправдання йому не буде: «Мені болить, що і тут я зрадник, і там. Я всюди зрадник».
Що ж, це був його свідомий вибір. Принаймні, він зберіг своє життя.
А СБУ продовжує працювати! Всі злочинці відповідатимуть за свої дії!
Україна переможе!
#ЗупинимоОкупантів
#ПутінуДляГааги
#ЗСУ
Посылання вище ⬆️
Про це повідомляє "Енергоатом".
Розпочати знищення *********** вони планують прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС.
"Божевільні рашисти збираються підривати ********** прямо напроти енергоблоку №1 атомної станції!!!" - заявили у повідомленні.
Зазначимо, що ворог вже не вперше сприяє небезпечній ситуації на АЕС. До цього загарбники здійснювали авіаційні та артилерійські удари по станції, що могло призвести до ядерної катастрофи світового масштабу. Зокрема російські військові утримують персонал у заручниках та катують його.https://bykvu.com/ua/bukvy/okupanty-planuiut-pidirvaty-boieprypasy-poblyzu-zaporizkoi-aes/
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7 ч
Ватник гордо рассказывает как урвал в Светофоре последнюю пачку сахара.
Новый повод для гордости *****, сверхлюди ****.
Ми переможемо
***** повинен бути знищений.
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Слава нації
Смерть москалям
Відосики ЗЄ не допоможуть.
Стрельба из танка по жилому зданию
Стрельба по гражданскому авто
Захват безоружного гражданского группой вдв из 8-10 чел.
Захват детсада/школы
Ограбление магазина- вынести из магазина соки, мороженки, мясорубку, телевизор и перфоратор
Напасть на курятник группой 3-4 чел. и выкрасть побольше курей
Это видео надо показать всему миру - как украинский безоружный (вечный прокол и боязнь нашей власти) народ встречает российских ублюдков.
Зеленский , понятно, был занят и попросил Херсон спуститься с 4-го этажа на второй....
Кто сдал Херсон, Дамбу две Каховки, Мелитополь - города, где живут такие патриоты... кто та крыса , что прокладывает х**лу сухопутный коридор в Крым?
х**ло за неудачи на фронте уволил 8 генералов ... Кого уволил зеленский за неудачи южного направления ?
или для зеленского это удачи ?