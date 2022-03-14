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Жители Херсона голыми руками пытаются не пустить вооруженных оккупантов в свой городок. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Жители Белозерского района Херсонской области голыми руками пытались не пустить вооруженных оккупантов в свой городок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мирного сопротивления оккупантам опубликована в соцсетях. Захватчики открыли огонь в воздух.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти 13 березня двічі намагалися прорватися до Чернігова, - Оперативне командування "Північ"
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Топ комментарии
+46
очень злят многие сограждане в соц сетях, которые продолжают спорить, общаться с руцким быдлом. у вас есть достоинство???? сколько вас таких??? всё заискиваете, скулите, ищите "положительные сдвиги" у кацапов, вам не надоело бояться эту падаль?????? понимаю, всем страшно, но неужели вы до сих не поняли, что они пришли нас УНИЧТОЖИТЬ!!!!! и до сир пор не сделали это потому что НЕ МОГУТ!!! забудьте нахер этих ублюдков, общайтесь с цивилизованными людьми, раша и ********* должны сдохнуть за свои преступления
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14.03.2022 13:48
+31
Мужності мешканцям - шана і повага!
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14.03.2022 13:53
+16
КУДИ ПОДІЛАСЯ СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ *ОБАНІ КЛОУНИ З 95 СВИНАРНИКА...!!!
ГРОМАДА УКРАЇНИ НЕ МОЖЕ З ВИЛАМИ, БІТАМИ ТА МОЛОТКАМИ ПРОТИСТОЯТИ ОЗБРОЄНИМ МОСКАЛЯМ...!!! НАДАЙТЕ ЛЮДЯМ УСЮ СТРІЛЕЦЬКУ ЗБРОЮ ЯКУ МАЄТЕ...!!!
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14.03.2022 13:48
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сколько людей в опасности
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14.03.2022 13:45 Ответить
Это точно в 1941 просто бы перехали и все
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14.03.2022 14:14 Ответить
не 3,14-ZZgu!
ти ще згадай татаро-монгольске іго
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14.03.2022 14:32 Ответить
Да ты что я за наших думал бы что писать
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14.03.2022 14:41 Ответить
Ну тоді треба якось конкретніше формулювати.
Тим більше так порівнювати
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14.03.2022 14:45 Ответить
очень злят многие сограждане в соц сетях, которые продолжают спорить, общаться с руцким быдлом. у вас есть достоинство???? сколько вас таких??? всё заискиваете, скулите, ищите "положительные сдвиги" у кацапов, вам не надоело бояться эту падаль?????? понимаю, всем страшно, но неужели вы до сих не поняли, что они пришли нас УНИЧТОЖИТЬ!!!!! и до сир пор не сделали это потому что НЕ МОГУТ!!! забудьте нахер этих ублюдков, общайтесь с цивилизованными людьми, раша и ********* должны сдохнуть за свои преступления
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14.03.2022 13:48 Ответить
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14.03.2022 14:57 Ответить
Фашистам надо устраивать засады, кидать бутылки с мостов, и устраивать демонстрации только ради времени для подготовки засад.
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14.03.2022 15:26 Ответить
ото воно й видно що ти засади в барі робиш.
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14.03.2022 17:56 Ответить
КУДИ ПОДІЛАСЯ СТРІЛЕЦЬКА ЗБРОЯ *ОБАНІ КЛОУНИ З 95 СВИНАРНИКА...!!!
ГРОМАДА УКРАЇНИ НЕ МОЖЕ З ВИЛАМИ, БІТАМИ ТА МОЛОТКАМИ ПРОТИСТОЯТИ ОЗБРОЄНИМ МОСКАЛЯМ...!!! НАДАЙТЕ ЛЮДЯМ УСЮ СТРІЛЕЦЬКУ ЗБРОЮ ЯКУ МАЄТЕ...!!!
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14.03.2022 13:48 Ответить
Англичане во время войны над окупированными разбрасывали оружие с расчетом что хоть что то да попадет в руки сопротивлению , хоть и простые либерайторы но это не голые руки
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14.03.2022 14:02 Ответить
https://t.me/SBUkr/3896
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14.03.2022 13:52 Ответить
Мужності мешканцям - шана і повага!
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14.03.2022 13:53 Ответить
На допит СБУ потрапив російський окупант, який зрадив Україну в 2014 році



Він - кадровий офіцер російських збройних сил, уродженець Дніпропетровщини. Військову спеціальність здобув у Полтавському воєнному інституті зв'язку.



Через 8 років після зради рашисти влаштували йому тест на вірність: «вбий свого родича».



Але він його не склав. В останню мить чоловік згадав, що у нього «…в Миколаєві - рідний племінник, у Харкові - рідні тітка та дядько, три брати та сестра». Ось і здався в полон.



Тепер шкодує за тим, що загарбники зробили з Харковом.



Сам розуміє - виправдання йому не буде: «Мені болить, що і тут я зрадник, і там. Я всюди зрадник».



Що ж, це був його свідомий вибір. Принаймні, він зберіг своє життя.



А СБУ продовжує працювати! Всі злочинці відповідатимуть за свої дії!



Україна переможе!



#ЗупинимоОкупантів

#ПутінуДляГааги

#ЗСУ

Посылання вище ⬆️
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14.03.2022 13:54 Ответить
СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ СКОТАМ !!! ТОЛЬКО СМЕРТЬ ТВАРЯМ !!!
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14.03.2022 13:55 Ответить
Пусть выстреливают боекомплекты в воздух. И сваливают пока ВСУ не пришли, потому что ВСУ уже другой разговор с ними вести будет
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14.03.2022 13:55 Ответить
russische schweine
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14.03.2022 13:58 Ответить
зникни, чмо, який Порошенко в 2022? ще через 20 років тобі Порошенко у під'їзді ссяти буде?
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14.03.2022 14:04 Ответить
Сами поняли, что за бред несёте? Зажопники в Херсоне провалили создание ТРО, это понятно всем, кроме свидетелей секты «Петро вбив брата». Горбатого могила исправит.
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14.03.2022 14:16 Ответить
С помощью чьих-то слуг.
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14.03.2022 14:18 Ответить
а тебе чо,сейчас удобнее,вата гигроскопическая?
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14.03.2022 14:33 Ответить
тю...так бубочке скажи,пусть он привезеть.или каломойшу отправит.если уж порох не успевает по всей стране...
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14.03.2022 14:31 Ответить
кацапа,дуй домой ..или шуруй жареніе жопі по украинским полям собирать.умничает оно...
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14.03.2022 14:46 Ответить
Російські загарбники, які захопили Запорізьку АЕС, планують утилізувати **********. Вони мають намір підірвати їх прямо на території атомної електростанції.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Розпочати знищення *********** вони планують прямо на майданчику станції біля руїн учбово-тренувального центру ЗАЕС.

"Божевільні рашисти збираються підривати ********** прямо напроти енергоблоку №1 атомної станції!!!" - заявили у повідомленні.

Зазначимо, що ворог вже не вперше сприяє небезпечній ситуації на АЕС. До цього загарбники здійснювали авіаційні та артилерійські удари по станції, що могло призвести до ядерної катастрофи світового масштабу. Зокрема російські військові утримують персонал у заручниках та катують його.https://bykvu.com/ua/bukvy/okupanty-planuiut-pidirvaty-boieprypasy-poblyzu-zaporizkoi-aes/
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14.03.2022 14:02 Ответить
Не раздать оружие гражданам для защиты своей страны и своей жизни - вот преступление власти!
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14.03.2022 14:07 Ответить
гі...мне нравится єто кацапье...говно жрут,а торті-брезгуют.приятного аппетита,дурачок.
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14.03.2022 14:34 Ответить
Я щось пропустила? У нас зараз Порошенко президент?
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14.03.2022 14:40 Ответить
Украиночки лучшие.
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14.03.2022 14:09 Ответить
Твари прокляты будут до 7 колена. Скоро придет конец всей их параше. СССР был намного мощнее но и он развалился. Наш народ платит слишком большую цену, но Украина выстоит и победа будет за нами. А эти подонки и дети их, и внуки и правнуки будут расплачиваться за все. Есть высшая справедливость на свете. Вот увидите. Запаситесь терпением. Все еще впереди. Главное постарайтесь выжить.
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14.03.2022 14:10 Ответить
восхищённый болгарин™


@*********

·
7 ч



Ватник гордо рассказывает как урвал в Светофоре последнюю пачку сахара.
Новый повод для гордости *****, сверхлюди ****.
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14.03.2022 14:11 Ответить
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо
***** повинен бути знищений.
..
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 14:12 Ответить
Оце "голiруч" вже настойобло! Де зброя?
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14.03.2022 14:12 Ответить
В кишенях Коломоя та підрядників великого крадівництва.
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14.03.2022 14:45 Ответить
Когда оккупанты начинают стрелять вверх, нужно кричать хором - СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА! и тогда это будет выглядеть так, что оккупанты салютуют в поддержку Украины!
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14.03.2022 14:33 Ответить
Коли стрiляють в повiтря, це нiчого, iм порошенко подарував цiлий Луганський патронний завод, а от коли гранатою пiд ноги, як у Водяному Запорiзькоi областi - це боляче.
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14.03.2022 15:19 Ответить
Як гадаєте, скільки потрібно часу, щоб в окупованому місті у людей виникло враження, що українська влада їх кинула?

Відосики ЗЄ не допоможуть.
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14.03.2022 14:43 Ответить
он мог видосик в Херсоне снять
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14.03.2022 15:13 Ответить
тобі дурбецалу вже нічого не допоможе.
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14.03.2022 15:17 Ответить
Секретные тренировки 2й армии мира(рф):

Стрельба из танка по жилому зданию
Стрельба по гражданскому авто
Захват безоружного гражданского группой вдв из 8-10 чел.
Захват детсада/школы
Ограбление магазина- вынести из магазина соки, мороженки, мясорубку, телевизор и перфоратор
Напасть на курятник группой 3-4 чел. и выкрасть побольше курей
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14.03.2022 15:26 Ответить
Наши храбрые украинские бабушки - не боялись бросаться на Беркут и отбивали у них раненых майдановцев, не боятся и пришедших в их села и города вонючих русских солдат.
Это видео надо показать всему миру - как украинский безоружный (вечный прокол и боязнь нашей власти) народ встречает российских ублюдков.
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14.03.2022 16:01 Ответить
Потом эта Мразь сидя на табуретке звоня МАМА забери меня я овца не винная ... что делать мне ??? Мразии которые быкуют перед мирным населением..........Держитесь берегите себя .Украина с вами !!!!
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14.03.2022 16:02 Ответить
Может покажет это видео *****? Может поймет оно что не ждут его на Укрине? Мечты, мечты...
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14.03.2022 16:12 Ответить
Только с бабами и воюют, гниды.
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14.03.2022 16:15 Ответить
***** проиграл войну, розорил свою страну, опозорил всю нацию на столетие, и сдохнет обосцаным как джугашвили.
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14.03.2022 19:48 Ответить
Ещё раз: кто сдал Херсон врагу ? Команда же оставить город от кого-то войскам была?
Зеленский , понятно, был занят и попросил Херсон спуститься с 4-го этажа на второй....
Кто сдал Херсон, Дамбу две Каховки, Мелитополь - города, где живут такие патриоты... кто та крыса , что прокладывает х**лу сухопутный коридор в Крым?
х**ло за неудачи на фронте уволил 8 генералов ... Кого уволил зеленский за неудачи южного направления ?
или для зеленского это удачи ?
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14.03.2022 20:34 Ответить
 
 