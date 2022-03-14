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Мы восстановим каждую улицу. Но пока оккупант на нашей земле, мы должны его бить, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия продолжает уничтожать нашу инфраструктуру, продолжает бить по нашим городам.

Об этом сообщил сегодня в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Но мы восстановим каждую улицу каждого города. Каждый дом, квартиру каждого украинца. Сейчас же, когда оккупант еще на нашей земле, мы должны бить его так, как можем. Защищать города, защищать села, защищать каждый метр нашей земли. И каждую частицу нашего сердца. Украинского сердца. Украинской души. Помогайте друг другу! Поддерживайте друг друга! Поддерживайте оборону! И защищайте государство! Вместе– победим. Слава Украине!", - отметил глава государства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители Херсона голыми руками пытаются не пустить вооруженных оккупантов в свой городок. ВИДЕО
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Топ комментарии
+27
знову відосики
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14.03.2022 14:40
+26
вместо дорог надо было армией заниматся, по минимуму хотя бы ПВО закупить.
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14.03.2022 14:40
+25
Лучше бы объяснил почему ДБР преследует защитников Украины и роль Ермака в этой истории.
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14.03.2022 14:41
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знову відосики
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14.03.2022 14:40 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ !!! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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14.03.2022 14:44 Ответить
Речниця ДСНС звернулась до Антона Геращенка: «Ви вже третій раз здаєте російським окупантам точки, які вони обстрілюють. Ви втретє називаєте точну адресу, куди потрапляють ворожі снаряди. Досить вже!»
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14.03.2022 15:29 Ответить
Аби ти не пасматрєл в глаза
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14.03.2022 14:40 Ответить
вместо дорог надо было армией заниматся, по минимуму хотя бы ПВО закупить.
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14.03.2022 14:40 Ответить
Лучше бы объяснил почему ДБР преследует защитников Украины и роль Ермака в этой истории.
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14.03.2022 14:41 Ответить
І не кажи..
Пашинський звичайно ТОТ, але тут треба ***** хєрачити..
п.С.: мо пашинський кроффью хочєт іскупіть..
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14.03.2022 14:48 Ответить
строитель хренов
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14.03.2022 14:42 Ответить
Ми вкрали на дорогах,зруйнували ракетну програму,протринькали гроші нафтогазу- вкрадемо ще раз! Але з більшим результатом
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14.03.2022 14:43 Ответить
Лучший президент. Умойтесь порохоботы
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14.03.2022 14:43 Ответить
Обєщать нє значіт женіцца, ванька)
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14.03.2022 14:44 Ответить
Порохоботов здесь нет, кацапские боты это да, их просто в спам, молча....
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14.03.2022 14:46 Ответить
палюбэ...
и чума (ковид) и война (полномасштабная) на наши головы...
умылись все...
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14.03.2022 14:48 Ответить
" Поки окупант іще на нашій землі, ми маємо бити його так, як тільки можемо",
можливо почнемо з ДБР, Єрмака. Вичистемо спочатку наші конюшні.
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14.03.2022 14:47 Ответить
На словах, так він цього Путлера розірвати готовий.
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14.03.2022 14:47 Ответить
А зебилье которое выбрало вместе с ним колени перед куйло и перестать стрелять.....готовы разорвать любого кто видит как ЗЕльц с ермаками куйлу по договорняку коридор в Крым и водичку сливает.Если в Мариуполе этим негодяям патриоты рулить не дали....так и лаптеногие всем стадом буксуют.Ракеты в асфальт закатал....левобережье оголил....армию почти ушатал....миллиард деревьев садил,кончина....а вы шапками и и лозунгами теперь лаптей бейте против калашей.МаннЯргейм как тут кто-то назвал эту ЗЕшмарклю. Поменять кореша Байдена на ЗЕпредателя в очко заглянуть во время войны(( При Порохе куйло бы даже не рискнуло так бурануть.....и Армия была бы готова как БОИНГ
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14.03.2022 15:31 Ответить
только не сдай тех кто бьется ...согласившись опять прекратить стрелять в одностороннем порядке... ради пасматреть в глазницы *****...
не сойдись посередине...
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14.03.2022 14:51 Ответить
а гроші дерибанило на дорогах... де тепер ті чудові дороги, які забрали три роки наших податкових надходжень а тепер й наші життя (бо не витрачалось на зброю і ПВО)
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14.03.2022 15:09 Ответить
Запальна балачка футбольного коментаторааж ніяк не впливає на хід матчу...
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14.03.2022 15:05 Ответить
У нас вболівальники контужені:вибирають такого коментатора тренером команди.
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14.03.2022 15:40 Ответить
Народ Украины, защищает страну не благодаря этому Зе-резиденту, а вопреки ему и всей его шобле из офиса резидента и слуг урода.
Это именно тот случай, когда "свои" Зе-гниды, не менее страшны чем московские воши
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14.03.2022 15:11 Ответить
Хорошая команда настоящих зе-коммунистов!
Говорят одно,подразумевают другое,а делают - третье.
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14.03.2022 15:13 Ответить
Опять хромакей (задник снят отдельно) На кого это рассчитано?
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14.03.2022 15:16 Ответить
А кто это МЫ ,Зеля ? Ты и Трухин с Юрченко ? Или может Мойша возьмёт лопату в руки ?
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14.03.2022 15:17 Ответить
а оце вже капітуляція за 100млрд. для ЗЄ і бєні?в маріуполі "азов" імені авакова -бєні. готує до здачі Маріуполь.----

Очільник Кремля Путін розуміє, що навряд чи може виграти війну проти України. Цілком імовірно, що він може заморозити конфлікт.

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Натомість залишився собі Донецьк, Луганськ, Херсон, Маріуполь. Так вважає генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
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14.03.2022 16:04 Ответить
О… боты проснулись… вы хоть пластинку меняйте
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14.03.2022 16:04 Ответить
 
 