Мы восстановим каждую улицу. Но пока оккупант на нашей земле, мы должны его бить, - Зеленский. ВИДЕО

Россия продолжает уничтожать нашу инфраструктуру, продолжает бить по нашим городам.

Об этом сообщил сегодня в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Но мы восстановим каждую улицу каждого города. Каждый дом, квартиру каждого украинца. Сейчас же, когда оккупант еще на нашей земле, мы должны бить его так, как можем. Защищать города, защищать села, защищать каждый метр нашей земли. И каждую частицу нашего сердца. Украинского сердца. Украинской души. Помогайте друг другу! Поддерживайте друг друга! Поддерживайте оборону! И защищайте государство! Вместе– победим. Слава Украине!", - отметил глава государства.

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