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Мы восстановим каждую улицу. Но пока оккупант на нашей земле, мы должны его бить, - Зеленский. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия продолжает уничтожать нашу инфраструктуру, продолжает бить по нашим городам.
Об этом сообщил сегодня в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Но мы восстановим каждую улицу каждого города. Каждый дом, квартиру каждого украинца. Сейчас же, когда оккупант еще на нашей земле, мы должны бить его так, как можем. Защищать города, защищать села, защищать каждый метр нашей земли. И каждую частицу нашего сердца. Украинского сердца. Украинской души. Помогайте друг другу! Поддерживайте друг друга! Поддерживайте оборону! И защищайте государство! Вместе– победим. Слава Украине!", - отметил глава государства.
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+27 Юрій Петрович c92ca1ad
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+26 Сергей Владимирович b9c38e15
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+25 GHOST_3
показать весь комментарий14.03.2022 14:41
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Пашинський звичайно ТОТ, але тут треба ***** хєрачити..
п.С.: мо пашинський кроффью хочєт іскупіть..
и чума (ковид) и война (полномасштабная) на наши головы...
умылись все...
можливо почнемо з ДБР, Єрмака. Вичистемо спочатку наші конюшні.
не сойдись посередине...
Это именно тот случай, когда "свои" Зе-гниды, не менее страшны чем московские воши
Говорят одно,подразумевают другое,а делают - третье.
Очільник Кремля Путін розуміє, що навряд чи може виграти війну проти України. Цілком імовірно, що він може заморозити конфлікт.
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Натомість залишився собі Донецьк, Луганськ, Херсон, Маріуполь. Так вважає генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.