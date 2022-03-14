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Российские военные массово пишут рапорты об отказе воевать в Украине, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Российские военные массово пишут рапорты об отказе воевать в Украине, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Выжившие в Украине военнослужащие ВС РФ массово пишут рапорты об отказе возвращаться в зону боевых действий.

В распоряжение информационного агентства Guildhall проверенный источник передал фотографии рапортов российских военнослужащих, воевавших в Украине и вернувшихся в места дислокации, передает Цензор.НЕТ.

Выжившие в Украине военнослужащие ВС РФ массово пишут рапорты об отказе возвращаться в зону боевых действий. Редакцией получены соответствующие рапорты военнослужащих 41 А ЦВО ВС РФ в полном составе прибывших в Украину. Среди причин отказа солдаты указывают нежелание быть использованными в качестве "пушечного мяса", неразъяснение причин военной операции в Украине, отсутствие технического обеспечения и связи с командованием, и другие.

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Так, сержант Мирапов Сапар Мерданович в рапорте командиру воинской части №61899 указывает: "(…) настоящим докладываю, что считаю невозможным свое повторное убытие по причине по причине плохой организации, отсутствия связи, технического обеспечения. Приехал, не понимая для чего я там нужен, без объяснения задачи. Я не хочу быть пушечным мясом", — заявил в рапорте сержант ВС РФ Мирапов.

Российские военные массово пишут рапорты об отказе воевать в Украине, - СМИ 01

Также, командир 2 отделения 3 взвода мотострелковой роты младший сержант Пугачев Александр Алексеевич сообщает командиру 3 мотострелкового батальона, что "(…) отказывается повторно принимать участие в боевых действия в Украине по причине отсутствия материально-технического обеспечения, отсутствия координации действий, отсутствия какой-либо связи в подразделении и с командованием".

Российские военные массово пишут рапорты об отказе воевать в Украине, - СМИ 02

Командир 2 мотострелкового взвода 9 мотострелковой роты лейтенант А. Егоров указывает, что "(…) с самого начала мы столкнулись с обманом и утаиванием истинных целей и задач, которые стояли перед нами. Под разными и никому непонятными "учениями" и "учебно-боевыми задачами" подразумевались совсем иные мероприятия (…). Переходя границу Украины мы полностью дискредитировали себя в глазах, как мирового так и славянского сообщества. С этого момента наши действия носили оккупационный характер, что явно выражалось в действиях мирного населения (…)", — написал лейтенант ВС РФ Егоров.

Российские военные массово пишут рапорты об отказе воевать в Украине, - СМИ 03
Российские военные массово пишут рапорты об отказе воевать в Украине, - СМИ 04

Кроме того, источник Guildhall в украинском правительстве сообщает, что в связи с отказом отдельных должностных лиц офицерского состава ВС РФ, включая заместителей 76 десантно-штурмовой дивизии (Псков) ВДВ выполнять приказ о ведении боевых действий на территории Украины органами военной полиции ВС РФ были задержаны 4 военнослужащих упомянутой дивизии.

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Ниже приводим фотокопии других рапортов военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Российские военные массово пишут рапорты об отказе воевать в Украине, - СМИ 05
Российские военные массово пишут рапорты об отказе воевать в Украине, - СМИ 06
Российские военные массово пишут рапорты об отказе воевать в Украине, - СМИ 07
Российские военные массово пишут рапорты об отказе воевать в Украине, - СМИ 08
Российские военные массово пишут рапорты об отказе воевать в Украине, - СМИ 09
Российские военные массово пишут рапорты об отказе воевать в Украине, - СМИ 10

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Кацапы они смелые только с женщинами детишками воевать а подыхать им геть ни хочется ,одним словом ,твари они ,ВСЕХ придётся *********** скотов !
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14.03.2022 15:00
+22
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14.03.2022 15:00
+16
Дядя Махмет допоможе і у тебе буде братик. Але ти його вже не побачиш, як і твій папка-дебіл.
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14.03.2022 15:03
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От Егорова это сильно.
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14.03.2022 14:59 Ответить
Прям роман " вайна і мір "
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14.03.2022 15:01 Ответить
Не пропадет, будет тексты для SEO песать
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14.03.2022 15:23 Ответить
Ну, с точки зрения русского офицера может и сильно. Но если вчитаться, то "когда мы были за ДНР / ЛНР, то мы - молодцы, а вот теперь вне ДНР / ЛНР мы оккупанты и захватчики . . ." + "из-за этого теперь националисты выглядят героями и это способствует дальнейшей фашизации Украины . . .".
Конечно, для русского офицера и это - шаг вперёд. Но когда читаешь это глазами украинца, то всё равно хочется плюнуть ему в глаза.

Сильно будет, когда они дойдут головой до того, что и в Донецкой, и в Луганской областях, и в АР Крым, и в г. Севастополь - они оккупанты и захватчики. А фашизации Украины никакой и в помине нет и не было никогда.
Пока что он только на пол-дороги до осознания. Хотя это явно дальше, чем многие его коллеги.

Русским после войны надо будет украинские документальные фильмы с контрпропагандой по всем каналам крутить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, где-то лет 10-15, а лучше 20. С выключенным интернетом, чтобы не могли смотреть ничего другого, а только всё время, как российские солдаты убивали / калечили / грабили / насиловали / разрушали. Чтобы на подкорку село намертво, что русский солдат = фашист. А через 20 лет можно уже и мультики детям начать показывать, а взрослым музыкальные передачи типа Евровидения.
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14.03.2022 16:42 Ответить
А толку. Будуть воювати. Або сидіти. Ну або відкупляться.
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14.03.2022 14:59 Ответить
Война не объявлена. так же как нет военного положения - поэтому наказывать могут только по беспределу
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14.03.2022 15:02 Ответить
Одноклітинні щось підозрюють.
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14.03.2022 14:59 Ответить
Кацапы они смелые только с женщинами детишками воевать а подыхать им геть ни хочется ,одним словом ,твари они ,ВСЕХ придётся *********** скотов !
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14.03.2022 15:00 Ответить
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14.03.2022 15:00 Ответить
Дядя Махмет допоможе і у тебе буде братик. Але ти його вже не побачиш, як і твій папка-дебіл.
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14.03.2022 15:03 Ответить


**
«Дорогие дяди фашисты и оккупанты!
Сколько украинцев вы уже убили? Нравится ли вам стрелять в безоружных людей, сбрасывать на них бомбы? Как часто вы убиваете детей и их мам? Грабите ли вы их дома и квартиры?
Напишите нам обо все этом, чтобы мы росли добрыми патриотами России!ZZZ!»
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14.03.2022 15:02 Ответить
Расстрелять вместе с семьями! Как при сралине.
Получили по свинячему рылу и резко вместо киевзатридня янихачуваивать. Быдло обычное. Жаль, что их так много расплодилось.
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14.03.2022 15:03 Ответить
Сэпар Мордорович не хоче бути м'ясом, бо йому не пояснили нащо. Тепер треба, щоб він не схотів бути добривами у разі, якщо йому все ж пояснять.
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14.03.2022 15:06 Ответить
Почерки подібні, але різні. Найчастіше таке трапляється після навчання в одному класі початкової школи. А ще велике значення має подібність характерів... Дивлячись на почерк єгорова згадав свого покійного батька, царство йому небесне: так само старанно виписував кожну букву окремо...
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14.03.2022 15:39 Ответить
В одного буква "г" пишеться із загостренням знизу (за результатами швидкого перегляду)... Витрачати більше часу на аналіз почерків вважаю за недоцільне...
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14.03.2022 15:52 Ответить
В кацапстані іванови не всі писати вміють, а ти шось від хафізова вимагаєшь. А може він вже дєдушка, або просто нагнув ваньку-набутилочніка
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14.03.2022 15:40 Ответить
Фахізов просто писати не вміє..
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14.03.2022 15:13 Ответить
Мясо умнеет, всего лишь побывав в Украине. То ли сила земли нашей, то ли воздуха свежего, проветрил так сказать ватные головы от смрада имперского духа
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14.03.2022 15:16 Ответить
Вата не хоче палати
..
Слава нації
Смерть москалям
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14.03.2022 17:39 Ответить
Ага, тобто якщо б організація була чітка, зв'язок присутній, а технічного забезпечення було достатньо, то не писали б рапорти про звільнення, а крокували б по чужій землі залюбки, вбивали, руйнували та грабили.
💢
Я щось упустив?
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14.03.2022 18:13 Ответить
Да любой рапорт это сильно!
Молодцы ребята!
Правильно оценили ситуацию!
Это золотой фонд России,а не

Нарышкины , соловьевы и прочие...
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14.03.2022 18:26 Ответить
 
 