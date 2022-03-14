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Система ПВО Киева крепнет с каждым днем. Враг понимает, что над городом лучше не летать, – глава ВА Жирнов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Система ПВО Киева пополняется и крепнет с каждым днем.
Об этом в интервью "НВ" заявил глава военной администрации столицы Николай Жирнов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Пока ПВО в таком состоянии, которое позволяет выполнять задачи по обороне столицы", - отметил он.
По словам Жирнова, с каждым днем эта система пополняется и крепнет.
"Вы можете это отследить по количеству разгромленной вражеской авиации и ракет. Враг понимает, что над Киевом лучше не летать, потому что знает, что здесь его ждут сюрпризы в каждом районе и каждом квартале", - добавляет глава военной администрации столицы.
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+16 Сергей Владимирович b9c38e15
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Оперативний ЗСУ
Що знову дуже радує - швидкість знищення літаків та гелікоптерів знов зросла. Взагалі з усіх видів військ гелікоптерів набили найбільше - 37%. Це дуже добре, і значно зменшує мобільність росіян. Також це свідчить про те, що наша протиповітряна оборона потужна і може працювати.
ты реально считаешь, что военные из центра и запада сейчас сидят в центре и на западе ?
кого ты собрался перекидывать из центра и запада на юг ?
https://m.youtube.com/watch?v=k6KqgdI2jWc
минут 8 там с300 простоит, пока её захватят
только провокатор может призывать вывезти в неукреплённое поле сложные ракетные комплексы, которых у нас и так катастрофически не хватает
Или ты из пластилина ноное налепишь ?
можно даже на границу.
Ты знаешь, сколько километров от Белгорода до Польши и сколько времени есть для того, чтобы засечь вылет и среагировать ?
с300 беспилотников не видят вообще
Израильская система ПВО определит даже воробья,
но стоит она десятки а то и сотни миллиардов долларов.
У тебя есть сотни миллиардов долларов ?
ПВО Израиля - это целостный высокотехнологичный стационарный комплекс, который отличается от обычного комплекса ПВО типа пэтриот, как небоскрёб от домика на колёсах
их множество разновидностей.
на какой высоте ?
при какой скорости ?
Тебе, ейбогу, лет 12
лапоть, купи карту и посмотри на мариуполь и пойми уже, что ракета долетит до марика быстрее, чем ракета на её перехват
у нас таких нет
брешет шоле?
а клистроны...
а дороги делать начали вместо армии - потому что нарИд променял:
-армию, мову, веру
на
-хоть поржем, какаяразница
само быдло говорило:"я в своей голове войну закончил!"
Світ ВЖЕ ВХОДИТЬ в НООЕРУ ВЕРНАДСЬКОГО, потоком йдуть екоідеальні ноотехнології.
З них найпотрібніша В ОТОЧЕНИХ МІСТАХ "протеїн Fy, яка дає змогу за 3 доби отримати ідеальний фарш з довільної органіки (включаючи книги). Прошу переконатися "https://www.naturesfynd.com/fy-protein) і попросити спори грибків у пакетиках від фірми Natur'e Fynd." Усього подібних бактеріальних технологій вже більше 20 і голоду на Землі не буде. Все, що пропонує Davos-2021 та інші передбачення - помилки і просто БРЕХНЯ. Вкажу, що на Заході ЗАБОРОНЕНО у сфері Sciences&Arts використовувати літери 'noo" !!! На всі свої листи і статті через це НЕ ОТРИМАВ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДІ. Тепер пишу "wise"+пояснення.
Мрію надати свої унікальні знання лідерам України. Прошу вибачити, що маю десь 20 винаходів і майже 1000 наукових публікацій. Детальніше це можна поглянути в Інтернеті (пошук по "Nooglossary" і читати Вікі-статтю "Корсак Костянтин Віталійович").
4. Шкода, що ОТОЧЕННЯ наших президентів і міністрів БАГАТО РОКІВ ОБЕРІГАЄ їх від інформації про технології 7-го укладу (ноотехнології або wisetechnology). До кінця 2022-го їх стане понад 50! Може помітять? Адже МАЙБУТНЄ не буде Індустрією 4.0, а НООЕРОЮ ВЕРНАДСЬКОГО! Прошу звертатись до мене не через "Фейсбук" а на адресу [email protected]. Науковець і винахідник Костянтин Корсак