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Система ПВО Киева крепнет с каждым днем. Враг понимает, что над городом лучше не летать, – глава ВА Жирнов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Система ПВО Киева крепнет с каждым днем. Враг понимает, что над городом лучше не летать, – глава ВА Жирнов

Система ПВО Киева пополняется и крепнет с каждым днем.

Об этом в интервью "НВ" заявил глава военной администрации столицы Николай Жирнов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Пока ПВО в таком состоянии, которое позволяет выполнять задачи по обороне столицы", - отметил он.

По словам Жирнова, с каждым днем ​​эта система пополняется и крепнет.

Также смотрите: Над Киевом сработало ПВО: сбили российскую крылатую ракету, ее остатки упали на дом на Куреневке. ФОТОрепортаж

"Вы можете это отследить по количеству разгромленной вражеской авиации и ракет. Враг понимает, что над Киевом лучше не летать, потому что знает, что здесь его ждут сюрпризы в каждом районе и каждом квартале", - добавляет глава военной администрации столицы.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Южное направление укрепляйте, Херсон в заложниках
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14.03.2022 16:11
+11
Только можно, пожалуйста, ракеты сбивать на подлёте к Киеву, а не над Подолом. В остальном спасибо!
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14.03.2022 16:06
+6


Оперативний ЗСУ



Що знову дуже радує - швидкість знищення літаків та гелікоптерів знов зросла. Взагалі з усіх видів військ гелікоптерів набили найбільше - 37%. Це дуже добре, і значно зменшує мобільність росіян. Також це свідчить про те, що наша протиповітряна оборона потужна і може працювати.
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14.03.2022 16:22
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Судя по Чернигову, из ПВО там только стингеры, которые против ракет и истребителей мало что сделают.
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14.03.2022 16:07 Ответить
Так, а чего не продолжаешь- Зеленского, Ермакак, Арахамии, Тищенко?
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14.03.2022 16:52 Ответить
ну так купи самолёт и лети защищать фланги
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14.03.2022 16:52 Ответить


Оперативний ЗСУ



Що знову дуже радує - швидкість знищення літаків та гелікоптерів знов зросла. Взагалі з усіх видів військ гелікоптерів набили найбільше - 37%. Це дуже добре, і значно зменшує мобільність росіян. Також це свідчить про те, що наша протиповітряна оборона потужна і може працювати.
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14.03.2022 16:22 Ответить
Только можно, пожалуйста, ракеты сбивать на подлёте к Киеву, а не над Подолом. В остальном спасибо!
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14.03.2022 16:06 Ответить
Ту ракету к сожалению не сбили. Она сама прилетела, судя по видео с авто-регистратора.
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14.03.2022 16:30 Ответить
Я думаю, что всё-же сбили, иначе дом бы снесло...
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14.03.2022 16:42 Ответить
Если бы она прилетела в тот район сама, то количество трупов бы измерялось десятками.
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14.03.2022 16:50 Ответить
кількасот іскандерів збили на підльоті - долітають тільки дрібні ракети, що їх запускають з літаків над чорнобильською зоною - кацапи знають, що їх там збивати не будуть
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14.03.2022 16:50 Ответить
Южное направление укрепляйте, Херсон в заложниках
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14.03.2022 16:11 Ответить
а с какого направления надо снять, чтобы укрепить южное ?
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14.03.2022 16:53 Ответить
если не укреплять юг, они дойдут и до тебя и окажешся как в Мариуполе
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14.03.2022 18:53 Ответить
ну я же и спрашиваю у тебя - откуда туда перебросить ?
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14.03.2022 19:07 Ответить
Из центра, из запада, там русни нет и не будет. Рубежи укреплть, север восток юг, особенно юг т.к. с юга планируется окружение зоны ООС.
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14.03.2022 19:23 Ответить
а в центр и запад погибших черниговчан и харьковчан хоронить привозят ?

ты реально считаешь, что военные из центра и запада сейчас сидят в центре и на западе ?
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14.03.2022 19:33 Ответить
У нас в Днепре достаточно! Не надо делить украинцев на черниговчан и харьковчан, сейчас мы все едины.
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14.03.2022 19:40 Ответить
так ты же только что писал, что части из центра и запада находятся в центре и западе, а не перемещены под харьков и киев
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14.03.2022 19:45 Ответить
это ты написал что центр и запад не участвуют в боевых действиях на востоке и севере.
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14.03.2022 19:57 Ответить
я написал, что они участвуют и именно поэтому находятся не в центре и на западе.

кого ты собрался перекидывать из центра и запада на юг ?
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14.03.2022 20:17 Ответить
тебе барану пишу уже третий раз, у нас в Днепре достаточно сил и резерва
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14.03.2022 20:32 Ответить
то есть не излишек ?
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14.03.2022 20:39 Ответить
кремлебот 133133
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14.03.2022 20:41 Ответить
Резиденция Медведчука, которая находится на реставрации. Что б так каждый украинец жил

https://m.youtube.com/watch?v=k6KqgdI2jWc
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14.03.2022 16:25 Ответить
А чому папік зелі повинен погано жити, зеля навіть залог не взяв з нього, а з бойового генерала взяла паскуда зелена. Зразу скажу чому папік хто не знає один з акціонерів улюбленого каналу зеленої наволочі 1+1.
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14.03.2022 16:53 Ответить
"Янукович-Пшонка Style" 👀😲😠
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14.03.2022 17:06 Ответить
А можно нам в Харькове тоже немного "зміцнить". И в Марике бы тоже...
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14.03.2022 16:39 Ответить
и как ты в Марик ПВО предлагаешь подвезти ?
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14.03.2022 16:55 Ответить
С300 радиус действия 200км, ставим между Мариуполем и Мелитополем, и оба города под зонтиком
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14.03.2022 19:02 Ответить
между мариуполем и мелитополем находится бердянск.

минут 8 там с300 простоит, пока её захватят
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14.03.2022 19:06 Ответить
Бердянск южнее, под Мелитополем русню кошмарят. То росияне ПВО катают без поддержки и охраны.
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14.03.2022 19:15 Ответить
такое ощущение, что тебе 12 лет и ты комплексы с300 и технику для их поддержки в любой момент любое количество можешь из пластилина налепить
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14.03.2022 19:35 Ответить
ну если мы переходим на личности, тогда провокатор идет следом за русским кораблем
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14.03.2022 19:41 Ответить
в данном случае провокатором выступаешь именно ты.

только провокатор может призывать вывезти в неукреплённое поле сложные ракетные комплексы, которых у нас и так катастрофически не хватает
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14.03.2022 19:43 Ответить
почему неукрепленные, под Мелитополем наши кошмарят русню, закинуть поближе ПВО, и оно будет покрывать пару городов, и Бердянск в том числе.
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14.03.2022 19:50 Ответить
с Днепра ПВО снять или со Львова, шоб перекинуть под Мелитополь ?

Или ты из пластилина ноное налепишь ?
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14.03.2022 20:14 Ответить
Самолеты и ракеты летят через границу а не через центр. Соответственно ПВО разумнее расставлять поближе к границе.
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14.03.2022 20:27 Ответить
если задача стоит в том, чтобы ПВО быстрее уничтожили, то конечно же, ближе к границе.

можно даже на границу.
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14.03.2022 20:44 Ответить
В Польше системы Патриот стоят прямо на границе, да, сразу за стеной, иди уже не позорься стратег х.ев
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14.03.2022 20:51 Ответить
на границе с Украиной для перехвата ракет из Кацапии.

Ты знаешь, сколько километров от Белгорода до Польши и сколько времени есть для того, чтобы засечь вылет и среагировать ?
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14.03.2022 21:05 Ответить
для перехвата из Кацапии, серьезно? совецкий беспилотник ту141 пролетел две страны нато и упал на жилые в Хорватии, перехвата бл..ть
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14.03.2022 21:15 Ответить
ты беспилотник от ракеты отличаешь ?

с300 беспилотников не видят вообще
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14.03.2022 21:18 Ответить
два брата кандрата
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14.03.2022 21:23 Ответить
На границе Польши С300 не стоят, там Патриоты
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14.03.2022 21:27 Ответить
Руководитель американского Объединенного комитета начальников штабов заявил, что никакие системы ПВО не отразят атаку, подобную нападению на объекты Saudi Aramco (беспилотники).
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14.03.2022 22:20 Ответить
Израиль применил систему Patriot против сирийского беспилотника. Батарея противоракетной обороны Patriot выпустила ракету когда, сирийский беспилотник проник вглубь территории Израиля примерно на 10 км. БПЛА был замечен уже на подлете к границе и находился под наблюдением систем ПВО.
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14.03.2022 22:39 Ответить
Тебе точно не больше 12 лет )))

Израильская система ПВО определит даже воробья,

но стоит она десятки а то и сотни миллиардов долларов.

У тебя есть сотни миллиардов долларов ?
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14.03.2022 22:49 Ответить
ты ж тужился что ПВО не сбить беспилотник? Израиль ставит ПВО на границе, чтоб заранее сбивать ракеты на подлете к границе.
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14.03.2022 23:03 Ответить
ПВО Израиля - это не пэтриот или с300.

ПВО Израиля - это целостный высокотехнологичный стационарный комплекс, который отличается от обычного комплекса ПВО типа пэтриот, как небоскрёб от домика на колёсах
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14.03.2022 23:27 Ответить
тут мне кто-то утверждал и кидал ссылки что ПВО не сбить беспилотник. Петриот видит беспилотник?
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14.03.2022 23:50 Ответить
какой именно беспилотник ?

их множество разновидностей.

на какой высоте ?

при какой скорости ?
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15.03.2022 00:31 Ответить
почитай характеристики бпла, они почти одинаковые, и габариты и скорость и высота
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15.03.2022 00:36 Ответить
иди играйся дальше в солдатиков
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15.03.2022 00:37 Ответить
позовеш когда научишся разделять мобильные ПВО от стационарных ПРО
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15.03.2022 00:48 Ответить
дитинко не знал что Израиль использует американские Петриот
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14.03.2022 23:59 Ответить
и почитай чем отличаются ПВО от систем ПРО, а то всё напутал
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15.03.2022 00:30 Ответить
Ты хоть представляешь, сколько по времени лететь ракете или самолёту до Мариуполя ?

Тебе, ейбогу, лет 12
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14.03.2022 20:16 Ответить
Зачем ты эти глупости пешеш, ты же не знаеш скорость ракеты. Ты ботяра ОПЗЖешный или кремлевский?
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14.03.2022 20:29 Ответить
скорость ракеты около 600 км в час.

лапоть, купи карту и посмотри на мариуполь и пойми уже, что ракета долетит до марика быстрее, чем ракета на её перехват
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14.03.2022 20:42 Ответить
"скорость ракеты около 600 км/ч" с.ка баран С300 сбивают ракеты 2800км/ч иди в подьезде рассказывай алкашне утиные истории
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14.03.2022 20:48 Ответить
2800 сбивают только с 300 последней модификации, выпущенные после 1993 года.

у нас таких нет
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14.03.2022 21:09 Ответить
мля,а чо не хотя бы 10 махов? а всего 2,5?
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14.03.2022 21:12 Ответить
до 2500км/ч книжки читать надо, на человека похож будешь
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14.03.2022 21:29 Ответить
ну дык,2500-это меньше двух махов...а ***** хвасталось, шо стопяццот махов.
брешет шоле?
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14.03.2022 22:28 Ответить
та речь шла о максимальной скорости целей С300
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14.03.2022 22:47 Ответить
кацапских С 300 ?
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15.03.2022 00:36 Ответить
30 лет эта ******* разворовывала страну. Путин приветствовал и давал им воровать газ. Дворцы, пароходы, заводы. А Вы про клистроны ??? Война началась из-за ворья и коррупции.
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14.03.2022 16:41 Ответить
война началась потому что кацапии нужна война

а клистроны...
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14.03.2022 20:50 Ответить
Война началась потому то вместо армии у нас делали дороги! Если б ***** понимал что у нас сильная армия, из норки бы не вылез
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14.03.2022 21:38 Ответить
во, логично.

а дороги делать начали вместо армии - потому что нарИд променял:

-армию, мову, веру

на

-хоть поржем, какаяразница
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14.03.2022 21:40 Ответить
народу обещали закончить войну
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14.03.2022 21:42 Ответить
это единственное выполненое им обещание.

само быдло говорило:"я в своей голове войну закончил!"
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14.03.2022 21:58 Ответить
Оскільки наша ПЕРЕМОГА ближчає, прошу для планування майбутнього будь-яким способом повідомити Президенту, РНБО і КМ таку інформацію:

Світ ВЖЕ ВХОДИТЬ в НООЕРУ ВЕРНАДСЬКОГО, потоком йдуть екоідеальні ноотехнології.
З них найпотрібніша В ОТОЧЕНИХ МІСТАХ "протеїн Fy, яка дає змогу за 3 доби отримати ідеальний фарш з довільної органіки (включаючи книги). Прошу переконатися "https://www.naturesfynd.com/fy-protein) і попросити спори грибків у пакетиках від фірми Natur'e Fynd." Усього подібних бактеріальних технологій вже більше 20 і голоду на Землі не буде. Все, що пропонує Davos-2021 та інші передбачення - помилки і просто БРЕХНЯ. Вкажу, що на Заході ЗАБОРОНЕНО у сфері Sciences&Arts використовувати літери 'noo" !!! На всі свої листи і статті через це НЕ ОТРИМАВ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДІ. Тепер пишу "wise"+пояснення.
Мрію надати свої унікальні знання лідерам України. Прошу вибачити, що маю десь 20 винаходів і майже 1000 наукових публікацій. Детальніше це можна поглянути в Інтернеті (пошук по "Nooglossary" і читати Вікі-статтю "Корсак Костянтин Віталійович").

4. Шкода, що ОТОЧЕННЯ наших президентів і міністрів БАГАТО РОКІВ ОБЕРІГАЄ їх від інформації про технології 7-го укладу (ноотехнології або wisetechnology). До кінця 2022-го їх стане понад 50! Може помітять? Адже МАЙБУТНЄ не буде Індустрією 4.0, а НООЕРОЮ ВЕРНАДСЬКОГО! Прошу звертатись до мене не через "Фейсбук" а на адресу [email protected]. Науковець і винахідник Костянтин Корсак
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14.03.2022 16:53 Ответить
 
 