Россияне взорвали часть боеприпасов у энергоблока №1 Запорожской АЭС. Об изменении радиационного фона неизвестно
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Российские террористы взорвали часть боеприпасов у энергоблока №1 захваченной ими Запорожской АЭС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".
Взрыв произошел на площадке атомной станции, уточняют в компании. К моменту подрыва персонал станции покидал рабочие места.
"Рашистские слабоумия взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. И планируют дальше совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы. Во время взрывов персонал покидал рабочие места", - говорится в сообщении.
Изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов, пока неизвестно.
Топ комментарии
+12 Gyro
показать весь комментарий14.03.2022 16:30
+11 экзорцист
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+11 Александр Карин
показать весь комментарий14.03.2022 16:25
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или просто галимые понты для устрашения...
Из меня кончено, никакой аналитик, но думаю, они решили действительно ввязать НАТО в полномасштабную войну без того, чтобы применить химическое или ядерное оружие. Пока.
Потому что под это дело можно сказать: "Видите, мы же предупреждали, что НАТО хочет на нас напасть. Злые биндеры взорвали самую большую станцию, чтобы дым пошёл на нас, а нато, вместо того, чтобы покарать биндер, пошло войной на раисюшку!" И развязать всеобщую мобилизацию, теперь поддерживаемую 99% поголовья.