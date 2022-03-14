Россияне взорвали часть боеприпасов у энергоблока №1 Запорожской АЭС. Об изменении радиационного фона неизвестно

Российские террористы взорвали часть боеприпасов у энергоблока №1 захваченной ими Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Взрыв произошел на площадке атомной станции, уточняют в компании. К моменту подрыва персонал станции покидал рабочие места.

"Рашистские слабоумия взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. И планируют дальше совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы. Во время взрывов персонал покидал рабочие места", - говорится в сообщении.

Изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов, пока неизвестно.

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