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взрыв (6111) радиация (313) Энергоатом (377)

Россияне взорвали часть боеприпасов у энергоблока №1 Запорожской АЭС. Об изменении радиационного фона неизвестно

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне взорвали часть боеприпасов у энергоблока №1 Запорожской АЭС. Об изменении радиационного фона неизвестно

Российские террористы взорвали часть боеприпасов у энергоблока №1 захваченной ими Запорожской АЭС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Взрыв произошел на площадке атомной станции, уточняют в компании. К моменту подрыва персонал станции покидал рабочие места.

"Рашистские слабоумия взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС возле руин учебно-тренировочного центра и энергоблока №1. И планируют дальше совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы. Во время взрывов персонал покидал рабочие места", - говорится в сообщении.

Изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов, пока неизвестно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вновь повредили накануне отремонтированную линию к ЧАЭС
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Топ комментарии
+12
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14.03.2022 16:30
+11
******** виконують наказ ********-дзюдоїста.
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14.03.2022 16:19
+11
Чекаємо на чергову порцію закликів і занепокоєнь.
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14.03.2022 16:25
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******** виконують наказ ********-дзюдоїста.
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14.03.2022 16:19 Ответить
Тупые орки!
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14.03.2022 16:19 Ответить
Знають, що здохнуть, але нагадити - то святе для ублюдків.
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14.03.2022 16:21 Ответить
Не згодна з тим, що вони до кінця усвідомлюють цю небезпеку. Судячи з усього вони не мають розуміння навіть якихось базових, загальних речей. Осатанілою дегенерати
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14.03.2022 16:26 Ответить
Осатанілі
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14.03.2022 16:27 Ответить
Чекаємо на чергову порцію закликів і занепокоєнь.
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14.03.2022 16:25 Ответить
Кацапськи "аргументи" у перемовинах!
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14.03.2022 16:26 Ответить
ОРКИ!
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14.03.2022 16:26 Ответить
вот казалось бы,нафига их подрывать?слишком много,не успевают использовать?или по бумагам прошло,а в наличии осталось?или логистика под энергодаром такая офигенная,что завалили их боеприпасами?
или просто галимые понты для устрашения...
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14.03.2022 16:28 Ответить
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14.03.2022 16:30 Ответить
я думаю що вони блефують. путін це пацюк загнаний у кут. я не думаю що той хто підривав - камікадзе. то звичайні терористи.
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14.03.2022 16:33 Ответить
То ,що Подоляк казав до завтра пауза.....
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14.03.2022 16:34 Ответить
Це схоже на кадирівських овцейопів. Навіть тупі відморожені кацапи на таке б не наважились.
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14.03.2022 16:34 Ответить
Ну вот и начался настоящий ядерный шантаж.

Из меня кончено, никакой аналитик, но думаю, они решили действительно ввязать НАТО в полномасштабную войну без того, чтобы применить химическое или ядерное оружие. Пока.

Потому что под это дело можно сказать: "Видите, мы же предупреждали, что НАТО хочет на нас напасть. Злые биндеры взорвали самую большую станцию, чтобы дым пошёл на нас, а нато, вместо того, чтобы покарать биндер, пошло войной на раисюшку!" И развязать всеобщую мобилизацию, теперь поддерживаемую 99% поголовья.
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14.03.2022 16:34 Ответить
а нельзя отключить остановить работу АЭС
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14.03.2022 16:42 Ответить
мгновенно - нет...
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14.03.2022 17:07 Ответить
Відключити - можна, але будуть великі складнощі для персоналу та самої АЕС, зупинити - можна, але ЗАЕС працює в енергосистемі України. Люба дія буде згубною як для ЗАЕС, так і для України в цілому.
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14.03.2022 17:44 Ответить
Це взагалі безумство таке витворяти, дикі племена, блін.
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14.03.2022 16:43 Ответить
Европа боится дать Украине самолеты и ПВО чтобы мы не дай бог не разбили армию *****. А как вам ядерное облако от обезьян?
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14.03.2022 16:56 Ответить
******** обезумившие.
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14.03.2022 17:00 Ответить
Что то я не могу вкурить суть дела...зачем привозить в Украину свой хлам чтоб тут взорвать, тем более возле АЭС, даже у этих даунов должна быть хоть тупорылая но логика, а тут вообще ниче не понятно.
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14.03.2022 17:09 Ответить
 
 