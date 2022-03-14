Минобороны обратилось к пользователям соцсетей: Не работайте корректировщиками огня у врага!

Министерство обороны Украины призывает пользователей соцсетей не помогать врагу корректировать огонь, сообщая о результатах оккупационных обстрелов.

Соответствующее обращение в фейсбуке опубликовала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Не работайте корректировщиками огня у врага! Да-да, именно это вы делаете, когда публично сообщаете точный адрес - куда попала или не долетела ракета. Мы действительно свободная, демократическая страна со свободой слова. Наше общество уже привыкло к открытости и освещению в Интернете абсолютно всего. Но война - это в том числе ограничение на распространение определенной информации - ради вашей же безопасности", - отметила Маляр.

Она подчеркнула, что во время войны не нужно правдиво информировать врага – наоборот.

"Если вы не хотите помогать врагу уничтожать наши города и села, тогда:

в соцсетях, в публичных выступлениях и комментариях для СМИ не называйте точных целей и объектов поражения.

Не стоит, как один из мэров, заявлять что у нас нет пво на конкретном участке фронта и указывать географические данные, не надо как еще один из мэров – говорить публично, что для заезда в город осталась безопасной только одна дорога и называть какая именно (люди между собой и без этих заявлений найдут как передать такую информацию).

Такие подробные сообщения помогают врагу и ставят под дополнительную угрозу ваши населенные пункты", - подчеркнула замминистра.

Также обращается внимание пользователей соцсетей, что во время войны фатально опасно сообщать о нахождении или отсутствии какого-либо вооружения и военной техники ВСУ с привязкой к населенным пунктам.

Пример:

Не надо говорить или писать – ракета попала в школу #7. Целесообразнее заявить – ракета попала в таком-то населенном пункте в жилой квартал.

Не стоит говорить - ракетой целились в вокзал, но попали в находящуюся неподалеку больницу.

Не надо говорить – ракета попала в склад рядом с аэродромом. Ибо прилетит вторая, а третья и уж точно попадет в аэродром.

Почему это важно?

Потому что 80% развединформации отрабатывается из открытых источников. И такие сообщения позволяют врагу корректировать огонь по вашим же населенным пунктам. Если вы сообщаете, что целили в один объект, но не попали, то враг может сделать это во второй раз, чтобы попасть.

Ниже, кроме уже написанного, еще перечень информации, разглашение которой может привести к осведомленности противника о действиях наших войск (сил) и негативно отразиться на ходе ведения операций, отметила Маляр.

1. Наименование воинских частей (подразделений) и других военных объектов в районах выполнения боевых (специальных) задач, географические координаты мест их расположения.

2. Численность личного состава воинских частей (подразделений).

3. Количество вооружения и боевой техники, материально-технических средств, их состояние и места хранения.

4. Описание, изображения и условные метки, которые идентифицируют или могут идентифицировать объекты.

5. Информация о проводимых или планируемых операциях (боевых действиях).

6. Информация о системе охраны и обороны военных объектов и средств защиты личного состава, вооружения и военной техники, которые используются (кроме видимых или очевидно выраженных).

7. Порядок привлечения сил и средств для выполнения боевых (специальных) задач.

8. Информация о сборе разведывательных данных (способы, методы, силы и привлекаемые средства).

9. Информация о перемещении и развертывании своих войск (наименование, количество, места, районы, маршруты движения).

10. Информация о воинских частях (подразделениях), методике или тактике их действий, подробная.

11. Информация о проведении уникальных операций с указанием приемов и используемых способов.

12. Информация об эффективности сил и средств РЭБ противника.

13. Информация об отложенных или отмененных операциях.

14. Информация о пропавшем или сбитом самолете или пропавшем судне и поисково-спасательных операциях, которые планируются или проводятся.

15. Информация о планировании и проведении мероприятий по обеспечению безопасности применения войск (дезинформация, имитация, демонстративные действия, маскировка, противодействие техническим разведкам и защита информации).

16. Фото- и видеосъемки, а также другой наглядной информации с представителями незаконных вооруженных формирований.