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В десятках городов и сел России хоронят захватчиков. Все видят, что на суше наша армия – самая сильная в Европе, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В десятках городов и сел России хоронят захватчиков. Все видят, что на суше наша армия – самая сильная в Европе, - Резников

В настоящее время украинская армия показывает примеры отваги и героизма, а также высокий профессионализм.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"19-й день обороны от полномасштабного российского вторжения. Наши защитники и защитницы продолжают ежедневно наносить российским оккупантам значительные потери. Наша армия, гвардия, пограничники, бойцы всех структур сектора национальной безопасности и обороны постоянно отправляют домой незваных гостей. Грузом", - пишет он.

По словам Резникова, в десятках городов и сел России сейчас проходят похороны  захватчиков.

"Даже тотальная пропаганда уже не может умалчивать эти потери", – добавляет министр обороны.

Он также отметил, что в эти дни особенно чувствуется, как изменилась наша страна за 8 лет войны. Сегодня мы отмечаем День украинского добровольца. В 2014 году тысячи граждан поднялись на защиту страны и помогли сдержать удар, когда власть была дезорганизована. Когда армию как институт уничтожали годами. Добровольцы многих вдохновили своим примером.

"Сейчас интервентов успешно бьют наши Вооруженные Силы, демонстрируя не только массовые примеры отваги и героизма, но и высокий профессионализм. И вся страна поддерживает своих воинов. Все видят, что на суше наша армия среди лучших в мире и самая сильная в Европе".

Смотрите также: "Русский мир" несет разрушение не только городов, но и демократии, - Резников. ФОТО
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Топ комментарии
+30
Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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14.03.2022 17:32
+15
Єдині почуття, які виникають в ванькиних мамаш на похоронах - це бажання нарожать єщо, штоб показать етім бандерам.
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14.03.2022 17:33
+15
Там матери этих вояк даже рады что сдыхались от своего сыночка алкаша и наркомана . Ещё и деньги с радостью за его смерть получат .
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14.03.2022 17:48
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Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

=========================

Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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14.03.2022 17:32 Ответить
Там матери этих вояк даже рады что сдыхались от своего сыночка алкаша и наркомана . Ещё и деньги с радостью за его смерть получат .
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14.03.2022 17:48 Ответить
Єдині почуття, які виникають в ванькиних мамаш на похоронах - це бажання нарожать єщо, штоб показать етім бандерам.
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14.03.2022 17:33 Ответить
І отримати 5 000 000 срублів компенсації за дохлу тушку.
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14.03.2022 17:38 Ответить
Денег НЕТ получат они дырку от бублика за своих УБИЙЦ
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14.03.2022 17:41 Ответить
Грошей в рашкостані надрукують досхочу - всім вистачить.
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14.03.2022 19:32 Ответить
Писали ж..70 % касабів підтримують ***** та війну.
...

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
..
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14.03.2022 17:43 Ответить
Вона й на морі була б сильніша якби ракетну програму не запороли. Притопили б увесь російський флот у Чорному морі. Але щось є. Бог Нептун на нашому боці.
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14.03.2022 17:48 Ответить
Тут ситуация очень не простая. Лично мое мнение, что мировое правительство спровоцировало эту войну чтобы ослабить Россию, а так-же получить полный контроль над Украиной. Война очень дорогое удовольствие и теперь реально подвели Россию под дефолт, а там долги, новые кредиты, а так же подмяли Украину, в финансовой части. Есть такое понятие экономический терроризм. Тема очень большая, писать долго. Но чем раньше закончиться война, тем лучше и для России и Украины. Это моя точка зрения. Мировые акулы стравили наши народы и руками Путина начали выполнять свой план.
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14.03.2022 18:35 Ответить
"Тут ситуация очень не простая. Лично мое мнение,..." засунь його подалі...

Ти правий в одному - твоя раша дістала вже всіх.

І , як не шкода, але піймали х....ла на дурі, і, з допомогою України, вирішили розібрати раісю на запчастини.
Так що раша - гуд бай.

Але не рівняй "наши народ". У нас НАРОД, а у вас раби і бидло
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14.03.2022 18:59 Ответить
Я всю жизнь жил в Украине, Сокаль Львовская обл. Говорить на украинском могу прекрасно, много друзей. Я не в России живу, в Испании и помогал 2-м семьям с Украины недавно. И раша не моя, для меня народ и власть разные люди. Я добрый народ не разделяю, но власть-да.
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14.03.2022 19:08 Ответить
Той момент, коли тільки працівників Ольгіно випускають в інтернет і ти розумієш 100%, що всі росіяни в інтернеті зараз - кремлівські мразі
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14.03.2022 19:04 Ответить
Повір не всі. Я росіянин, але все життя був в Україні до 18 років. Потім армія Німеччина 1984-86 р. Я завжди мав друзів українців і зараз в Іспанії маю, ні з ким не посварився. Я проти війни. Просто хочу глибоко побачити цілі війни, щоб її заборонити.
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14.03.2022 19:17 Ответить
Ціль війни - та що і завжди у російських нащадків монголо-татар - знищити українців і окупувати наші землі.

росіяни ж самі заявили, що "настало время решить украинский вопрос"
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14.03.2022 19:47 Ответить
Здесь все гораздо глубже. То что Вы видете-вершина айсберга и правителей что видете-не главных. Главные кукловоды в тени. И у них свои планы развязать третью мировую. Сперва хотели они столкнуть Израиль (ядерная держава) и Палестину, Северная Корея (ядерная держава) и Южная. Индия (ядерная держава) и Пакистан (ядерная держава). Армения(за ней Россия) и Азербайджан (за ней Турция Нато), попытка втянуть в ядерный конфликт. и так каждый месяц. Сейчас Россия и Украина. Но и этот план развязания третьей мировой провалиться.
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14.03.2022 19:57 Ответить
кацапський бот, знову про "столкнуть Россию и Украину"
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14.03.2022 20:30 Ответить
Я не бот, а думающий человек. И думаю у меня друзей украинцев не меньше чем у Вас.
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14.03.2022 20:35 Ответить
Не нужно стравливать человека и бешеную собаку. Нужно понять ( вам в том числе) , что заговора не может быть в принципе( читайте историю) Россияне, как не прискорбно, генетические мутанты, вырожденцы с нарушенной структурой ДНК , они безнадёжны. Для россиян лучшее что можно сделать коллективными усилиями всех стран - стерилизация , лагеря с комфортными клетками , много курева и боярышника. Нет мирового правительства ( к сожалению) , если бы было многие страны давно перестали бы существовать, в первую очередь страны полуобезьян с уничтоженными мозгами. Бешеных собак нужно уничтожать, гуманность не допустима , гуманность в данном случае - преступление. Пока Раша не здохнет, Человечество никогда не будет иметь покоя.
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14.03.2022 19:45 Ответить
Тут я с Вами не согласен. Каждый народ имеет героев и негодяев. В Испании что русские, что украинцы вообще не враждуют и презирают войну. Я общался на украинском языке недавно с незнакомыми ребятами в г.Манреса (рядом с Барселоной). Мы сразу нашли общий язык, когда увидели глубоко проблему. Может мы обиспанились? Но здесь мы живем и жили дружно всегда, как когда-то в Союзе.
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14.03.2022 19:51 Ответить
Аргумент ,, герои и негодяи,, - немного о другом. Здесь вся история московитов с момента основания Москвы Менге - Тимуром и до сегодня , это пропаганда, убийства, унижения, рабство, ложь , ненависть привела к вырождению, к превращению в свирепых кровожадных тупых животных. Россия живет в 13 веке. Это единственная страна в мире в которой сегодня возможны массовые казни на Красной площади ( обезглавливание, сажание на кол, четвертование при полной пассивности народа - активно противодействовать будет сто человек. Это уже не народ. Орки должны быть уничтожены все , безжалостно - другого выхода нет. Только полное уничтожение.
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15.03.2022 06:25 Ответить
Я понимаю Ваше страдание. В истории были великие цари злодеи, но были и помазанные люди, которых травили, на которых клеветали. Помазанники несли кресты правды и были оболганы. Почему столько зла сейчас у нас? Потому что ни одна страна мира не могла взять на себя это. Но великий рассвет доброты спасет мир, не путинский мир, а настоящий. О этом говорила сама Богоматерь в Фатиме (3 тайны Фатимы), в Гарабандале и в лагерях на Соловках. Должно быть великое движение подобрения. А сейчас обличается зло, мировое зло. Нужна новая духовность, духовность доброты. Ещё обличиться должно мощно современная церковь, которая благословляет тайно зло, вернуться должно старчество. Ещё проявяться в Украине многие герои (Аскольд, Евфросинья Почаевская, из литераторов Григорий Савич Сковорода......)
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15.03.2022 07:24 Ответить
Ваш комментарий далёк от канонических церковных основ духовности - сплошные сектантские сопли, очень вредные для Православия.
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15.03.2022 07:48 Ответить
Основа церкви не каноны свечки, а стяжание Святого Духа. В этом святость Евфросиньи Почаевской, Амфилохия Почаевского, Иоанна Бондарчука....и тысяч героев. Если церковь превращается в крестильно-погребальную контору, то это уже падение. Но Вы уважаемый со своей злостью ведете себя совсем не по православному. Так вели себя инквизиторы.
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15.03.2022 07:56 Ответить
Мы не будем вести дискуссии об апостольских правилах и прочих глубоких вещах. Злости в моих высказываниях нет , так как есть злость , а есть священная обязанность христианина - защищать творение Господа- человека, его семью, детей, стариков, Родину , народ. Убийство без пощады врага - богоугодное дело. Не нужно говорить о святости героев( тем более тысяч?!?!) - нужно руководствоваться Библией. Вы можете дать определение святости? Смешно.
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15.03.2022 15:01 Ответить
В человеке живет Божество, убийство человека-равнозначно убийства Божества. Поэтому война-великое зло. Единственная война должна быть в самих себе со страхами, злом, ненавистью, двойной жизнью.....Убийство человека не может быть оправдано.
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15.03.2022 15:29 Ответить
Не хочу говорить ничего плохого, но от вас как то неприятно попахивает мазохизмом , извращённой ортодоксальностью. По поводу зла и убийства мирного населения и беззащитных - это к Гитлеру, Путину, кадырке. Воин защищающий жизнь ребёнка и Родину - под защитой Бога и уже в Раю. ....Не очень люблю гомосеков , что то в вашем сектантско- горячечном бреду есть от их психологии. Православие динамично и не ортодоксально , люди Рабы только Бога , но и его дети.
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15.03.2022 18:12 Ответить
Увы, это Ваше видение не имеет никакой под собой почвы. Вы видно ярый религиозник и Ваше видение на уровне инквизиции.
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15.03.2022 18:21 Ответить
Ваше видение размазано , не конкретно и значит бесполезно. Сказано ,, Да-Да , Нет-Нет - остальное от лукавого,,,У вас как то все в тумане , все от лукавого.
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15.03.2022 19:12 Ответить
Поверьте, я вообще никакой конкретики в Ваших словах вообще не нашел.
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15.03.2022 22:50 Ответить
Наша армія не найсильніша у Європі а сильніша за російську зі зброєю наших друзів, або просто сильна. Скромність зближує а хвастощі ************.
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14.03.2022 19:16 Ответить
Хвастощі
І Рєзніков НЕ ЗГАДАВ про озброєння НАТО, завдяки якому ЗСУ настільки ефективні.

Д"Єрмак не велів??
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14.03.2022 19:49 Ответить
Які там в них "села"? "Дєрєвні" - домівки дерев`яні, вікнами по землю. Це ще я в 1986му в учєбці спостерігав. За ці роки мабуть, вже й дахи з землею порівнялися. Мєрзость
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14.03.2022 20:25 Ответить
Нахрена Резников языком ляпает. Это ж сцыкливые европейцы! Они боятся, что Украина победит! "самая сильная в европе" - эти резиновые и так уже затягивают с поставками оружия. Они уже увидели силу Украины. И они этого боятся! Хитрее немного надо быть!
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14.03.2022 21:20 Ответить
 
 