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армия РФ (15392) война (46939) обстрел (20230) Харьков (6539) Терехов (204)

Из-за обстрелов разрушены около 600 жилых домов в Харькове, они восстановлению не подлежат. Разбомблено 50 школ, - Терехов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Из-за обстрелов разрушены около 600 жилых домов в Харькове, они восстановлению не подлежат. Разбомблено 50 школ, - Терехов

Около 600 жилых домов были разрушены в Харькове из-за постоянных обстрелов города российской армией.

Об этом сегодня, 14 марта, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

По его словам, эти дома не подлежат восстановлению, поэтому люди фактически лишились жилья. Также в Харькове разбомбили 50 школ, ряд медучреждений, в том числе роддома.

"Нам приходится передислоцироваться, перевозить людей, доставлять помощь. Также мы организовываем горячее питание, обеспечиваем людей медикаментами, в частности, инсулином. Мы контролируем ситуацию в городе", - сообщил городской голова.

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По его словам, сейчас главная задача – сохранить жизнь людей и прекратить войну, и позиция США очень важна в этом вопросе. Игорь Терехов подчеркнул, что необходимо закрыть небо над Украиной и остановить кровопролитие.
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Що творять варвари рашиськоі орди горіти вам в пеклі ,неодміно відбудуємо Харків.
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14.03.2022 17:59 Ответить
Є якісь розрахунки нашої влади, на скільки вистарчить в Маріуполі води та харчів перш ніж люди в оточені почнуть помирати з голоду та спраги?
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14.03.2022 18:01 Ответить
Та то ерунда те дома и здания. Отстроим и ещё лучше и красивее будет однозначно.
Людей жалко, очень жалко. Из за ********* ***** сколько уже погибло, а детки, Господи ДЕТКИ, в чем их вина
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14.03.2022 18:11 Ответить
Харків та Маріуполь втримаються та переможуть, а на відновлення цих міст героїв підуть кошти заблокованого центрбанку росії як репарації за скоєний злочин проти України.
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14.03.2022 18:12 Ответить
И зачем было начинать войну чтобы это видеть? А сколько погибло, ранено? А где теперь людям жить? В Россиию идти? А кому они там нужны и кто им всё даст? Власть России? Не думаю. В общем долой войну.
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14.03.2022 18:29 Ответить
Не стоит жалеть о совковых бетонных крольчатниках - жить в них все равно невозможно. Холодные фенольно-бетонные или силикатные коробки, спроектированные совковыми идиотами в которых люди губят свое здоровье. Мы отстроим новое жилье по европейским стандартам - экологически безвредные и очень тёплые шестиэтажки из керамоблоков. Бетонного и силикатного совкового уродства не должно быть в новой Украине.
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14.03.2022 19:01 Ответить
Ті крольчатники добряче коштували. І куди зараз людям подітись?
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24.03.2022 22:17 Ответить
Беженцам дают жилье.
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25.03.2022 02:55 Ответить
 
 