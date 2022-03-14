Из-за обстрелов разрушены около 600 жилых домов в Харькове, они восстановлению не подлежат. Разбомблено 50 школ, - Терехов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Около 600 жилых домов были разрушены в Харькове из-за постоянных обстрелов города российской армией.
Об этом сегодня, 14 марта, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
По его словам, эти дома не подлежат восстановлению, поэтому люди фактически лишились жилья. Также в Харькове разбомбили 50 школ, ряд медучреждений, в том числе роддома.
"Нам приходится передислоцироваться, перевозить людей, доставлять помощь. Также мы организовываем горячее питание, обеспечиваем людей медикаментами, в частности, инсулином. Мы контролируем ситуацию в городе", - сообщил городской голова.
По его словам, сейчас главная задача – сохранить жизнь людей и прекратить войну, и позиция США очень важна в этом вопросе. Игорь Терехов подчеркнул, что необходимо закрыть небо над Украиной и остановить кровопролитие.
Пожалуйста, подождите...
Людей жалко, очень жалко. Из за ********* ***** сколько уже погибло, а детки, Господи ДЕТКИ, в чем их вина