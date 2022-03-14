ВВП Украины упадет в 2022 году на 10%, инфляция составит 20%, - МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) по состоянию на 7 марта прогнозировал падение ВВП Украины в 2022 году в результате вооруженной агрессии России при условии скорейшего завершения в 10% и роста инфляции до 20%.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этом году экономику ждет глубокая рецессия... Существует большая неопределенность относительно базового сценария, но, как минимум, персонал (МВФ) ожидает ухудшения перспектив роста по меньшей мере на 13,5 процентных пункта по сравнению с довоенным базовым сценарием: с падением выпуска на 10%, если допустить скорейшее завершение войны и значительную донорскую поддержку", – говорится в материалах Фонда к экстренному финансированию Украины на $1,4 млрд.

Согласно документам, обнародованным МВФ в понедельник, ожидается, что внутренний спрос резко сократится по мере продолжения войны, при этом потребление будет ограничено базовыми потребностями в связи с перемещением населения, перебоями в поставках, разрушением инфраструктуры и исключительной неопределенностью.

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Фонд добавляет, что импорт будет значительно сокращен, как и экспорт, поскольку закрыты морские порты и аэропорты, на которые приходилось 50% всего экспорта.

МВФ в своих обоснованиях приводит данные 2014-2015 года, когда Россия впервые вторглась на восток Украины и аннексировала Крым, тогда ВВП упал соответственно на 6,6% и чуть меньше 10%, однако вторжение не было полномасштабным и таким разрушительным.

В то же время Фонд отмечает, что продолжающаяся интенсивность конфликта приводит к широкомасштабному разрушению производственного потенциала Украины и быстрому ухудшению перспектив. "Потеря растущего основного капитала и массовая миграция приведут к значительно более выраженному сокращению производства, коллапсу торговых потоков, дальнейшему снижению способности собирать налоги и еще большему ухудшению фискального и внешнего положения", - отмечено в материалах.

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МВФ напоминает, что данные о сокращении реального ВВП во время войны (Ирак, Ливан, Сирия, Йемен) показывают, что ежегодное сокращение производства может в конечном счете быть намного выше – в диапазоне 25–35%.

Как сообщалось, заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук оценивает падение ВВП Украины примерно на 50% в каждый день войны.

Министр финансов Сергей Марченко в интервью Forbes, обнародованном в понедельник, подчеркнул, что Минэкономики оценивает потери от трети до половины ВВП. "По другим оценкам, речь идет о $500 млрд. Точно можно будет подсчитать только после войны", - сказал министр.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4% после спада на 3,8% в 2020 году, а его номинальный объем составил почти $200 млрд. Инфляция в прошлом году увеличилась до 10% с 5% годом ранее .