Верещук рассказала, что россияне так и не пустили гумпомощь в Мариуполь, но выпустили 160 авто

Россияне пропустили 160 частных автомобилей из Мариуполя, которые доехали в Бердянск.

Об этом рассказала министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии УП, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пропустили 160 частных авто чтобы создать видимость коридора, они приехали сейчас в Бердянск, но это ни о чем, потому что там 300 тысяч человек, а 160 авто – это максимум 600-700 человек", - сказала Верещук.

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"У нас большие грузовики и 24 автобуса. Мы требуем разрешить на своих авто ехать в колонне, как это было в Сумах и Киевской области. Это наше безусловное требование – мы не будем говорить ни о каких других вопросах, пока они не разблокируют Мариуполь", - отметила министр.

Верещук напомнила, что груз и автобусы для жителей Мариуполя уже два дня стоят в Бердянске.

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"Их не пропускают, никакого гуманитарного груза не поступает. Россия снова цинично лжет об открытии коридора", - сказала она.

В Мариуполе – гуманитарная катастрофа. Оккупанты держат в плену фактически весь город и не допускают гуммопомощи и не допускают эвакуации.

Городской совет сообщил 13 марта, что в Мариуполе в результате российских авианалетов погибли 2187 горожан.