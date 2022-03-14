РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13384 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
5 536 4
Мариуполь (5563) Верещук (470) гуманитарный коридор (115)

Верещук рассказала, что россияне так и не пустили гумпомощь в Мариуполь, но выпустили 160 авто

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне пропустили 160 частных автомобилей из Мариуполя, которые доехали в Бердянск.

Об этом рассказала министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии УП, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пропустили 160 частных авто чтобы создать видимость коридора, они приехали сейчас в Бердянск, но это ни о чем, потому что там 300 тысяч человек, а 160 авто – это максимум 600-700 человек", - сказала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недопуск гуманитарного груза в Мариуполь - личное указание Путина, - Денисенко

"У нас большие грузовики и 24 автобуса. Мы требуем разрешить на своих авто ехать в колонне, как это было в Сумах и Киевской области. Это наше безусловное требование – мы не будем говорить ни о каких других вопросах, пока они не разблокируют Мариуполь", - отметила министр.

Верещук напомнила, что груз и автобусы для жителей Мариуполя уже два дня стоят в Бердянске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Согласованы 10 гуманитарных коридоров на 14 марта, - Верещук. ВИДЕО

"Их не пропускают, никакого гуманитарного груза не поступает. Россия снова цинично лжет об открытии коридора", - сказала она.

В Мариуполе – гуманитарная катастрофа. Оккупанты держат в плену фактически весь город и не допускают гуммопомощи и не допускают эвакуации.

Городской совет сообщил 13 марта, что в Мариуполе в результате российских авианалетов погибли 2187 горожан.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
еще раз.кацапы вы лишние на карте мира
показать весь комментарий
14.03.2022 18:20 Ответить
Vlad


@Ukraine_Twi

·
2 год



В Днепр привезли беженцев из Мариуполя. Особенно вызывает тревогу психологическое состояние детей. В их глазах нет жизни. Они просто убиты. Как живые трупы. Я желаю всем россиянам, поддерживающим войну или тем, кто молчит, пережить то, что пережили эти дети.
показать весь комментарий
14.03.2022 18:22 Ответить
А блокаду зняти нашими військовими
показать весь комментарий
14.03.2022 18:44 Ответить
 
 