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Германия (6022) оружие (9393)

Германия больше не будет предоставлять информацию о поставках оружия в Украину, чтобы российский агрессор не перерезал пути поставок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Германия больше не будет предоставлять информацию о поставках оружия в Украину, чтобы российский агрессор не перерезал пути поставок

Правительство Германии заявляет, что Берлин не будет давать никаких дополнительных сведений о поставках оружия в Украину. Такое решение было принято во избежание рисков в сфере безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

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В то же время представитель Министерства обороны Германии Арне Коллатц добавил, что цель российских агрессоров – перерезать пути поставок Украины и усложнить оборону страны, "и мы не хотим этому способствовать".

Министерство транспорта Германии отдельно сообщило, что оно отключило онлайн трансляцию с камер на автомагистралях страны из соображений безопасности, но отказалось от подробностей.

Наряду с другими странами НАТО Германия увеличила поставки оборонного оборудования в Украину с начала войны. Это включает в себя смертельное оружие, такое как противотанковые ракеты.

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Топ комментарии
+33
Увеличивают поставки, повышают секретность. Уверен, скоро появятся новости о новых дохлых кацапах.
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14.03.2022 18:33
+19
все верно! об этом не надо хвастаться !!!
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14.03.2022 18:39
+10
Э в мене підозра, що на так званих "пєрегаворах" кацапи висунули вимогу перестати публікувати дохлу русню, бо їх матки починають квокчати. А наші й раді старатись. Бо щось занадто підозріло свіжі фотки зникли точно після початку переговорів. В кого є знайомі воєнні, запитайте, чи не надходив такий наказ?
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14.03.2022 18:44
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Не надаватиме інформацію бо не надаватиме ніх**я. Посібники путіна
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14.03.2022 18:31 Ответить
Все свои сраные пять тысячь касок не знают как довезти?
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14.03.2022 18:32 Ответить
Причем скорее всего еще кайзеровские.
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14.03.2022 18:57 Ответить
Увеличивают поставки, повышают секретность. Уверен, скоро появятся новости о новых дохлых кацапах.
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14.03.2022 18:33 Ответить
Э в мене підозра, що на так званих "пєрегаворах" кацапи висунули вимогу перестати публікувати дохлу русню, бо їх матки починають квокчати. А наші й раді старатись. Бо щось занадто підозріло свіжі фотки зникли точно після початку переговорів. В кого є знайомі воєнні, запитайте, чи не надходив такий наказ?
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14.03.2022 18:44 Ответить
все верно! об этом не надо хвастаться !!!
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14.03.2022 18:39 Ответить
I was always wondering why all this info does online. Good choice!
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14.03.2022 18:46 Ответить
УМНОЕ РЕШЕНИЕ…это нужно делать и другим странам поставщикам ,да и Украине не показывать сколько она оружия получил
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14.03.2022 18:53 Ответить
Важно, чтобы это так же понимали всякие Арахамии с Подоляками и прочие, которые обожают пиариться с селфи или "горачей новостью" когда нужно держать свою пасть закрытой.
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14.03.2022 19:21 Ответить
если антонина, люся и подоляк не брякнут в эфир инфо, то никто и знать не будет....
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14.03.2022 18:54 Ответить
а нафига до этого трепались,лайков хотелось..***
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14.03.2022 19:05 Ответить
Главное чтоб поставляли
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14.03.2022 19:22 Ответить
Их там нет! (С)
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14.03.2022 19:30 Ответить
Дай бог, щоб було, як кажуть (хоч досвід підказує, що з німцями щодо України все навпаки).

Для Німеччини таке рішення (все засекретити) є вигідним і тому, що не буде явно видно, що вони надають менше допомоги, ніж менші та бідніші країни.

Щодо камер - теж двояке відчуття. Не можна буде відслідковувати кацапські тіри.
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14.03.2022 19:35 Ответить
...нашим клеркам також необхідно зрозуміти, що дешевий піар на поставках зброї від партнерів, дорого коштує нашій державі. Тихо завозимо, але гучно б'ємо кацапів. Слава Україні! Подяка та шана нашим партнерам!
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14.03.2022 19:58 Ответить
 
 