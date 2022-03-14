Германия больше не будет предоставлять информацию о поставках оружия в Украину, чтобы российский агрессор не перерезал пути поставок

Правительство Германии заявляет, что Берлин не будет давать никаких дополнительных сведений о поставках оружия в Украину. Такое решение было принято во избежание рисков в сфере безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

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В то же время представитель Министерства обороны Германии Арне Коллатц добавил, что цель российских агрессоров – перерезать пути поставок Украины и усложнить оборону страны, "и мы не хотим этому способствовать".

Министерство транспорта Германии отдельно сообщило, что оно отключило онлайн трансляцию с камер на автомагистралях страны из соображений безопасности, но отказалось от подробностей.

Наряду с другими странами НАТО Германия увеличила поставки оборонного оборудования в Украину с начала войны. Это включает в себя смертельное оружие, такое как противотанковые ракеты.

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