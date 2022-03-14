Оккупанты предпринимают попытки овладеть населенными пунктами в районе города Изюм в Харьковской области, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 14.03.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются девятнадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины.

Главная цель ведения боевых действий на территории нашего государства врагом не достигнута. Получая отпор и неся потери оккупационные войска, все чаще вынуждены переходить к обороне и сдаваться в плен Украинским защитникам. На большинстве направлений, при попытке продвинуться вперед, противник сталкивается с сопротивлением Вооруженных Сил и гражданским сопротивлением местного населения.

Не имея значительных успехов, враг продолжает нанесением ракетно-бомбовых ударов авиацией, уничтожая объекты военной и гражданской инфраструктуры Украины. Применяет боеприпасы большой мощности и неизбирательного действия по жилым районам крупных городов, дерзко пренебрегая нормами Международного гуманитарного права.

Учитывая текущую ситуацию, захватчики усилили охрану украинско-белорусской границы подразделениями ВС Республики Беларусь.

Читайте также: ВСУ пошли в контратаку под Изюмом, - представитель штаба Одесской ОГА Братчук

Оккупанты предпринимают попытки овладеть населенными пунктами в районе города Изюм.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон.

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны, демонстрируя массовые примеры героизма, отваги и высокого профессионализма, успешно уничтожают войска противника.

Еще раз призываем доверять только проверенным источникам информации, сохранять спокойствие и верить в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В Изюме враги обстреляли больницу, больным пришлось выбираться из-под завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж