Остановлена попытка прорыва обороны войсками РФ на Донецком направлении. Враг потерял до 100 человек, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР, - ОТУ "Схід"
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Сегодня, по состоянию на 17:00 14 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские оккупационные войска пытались прорвать оборону украинских защитников на Донецком направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативно-тактической группировки "Схід".
Как отмечается, в ходе отражения наступательных действий враг потерял до 100 человек личного состава, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР. После неудачной попытки прорвать нашу оборону враг отступил.
"Благодаря успешным действиям наших воинов был вовремя обнаружен противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении. В результате боя было уничтожено 4 БМП и до двух взводов пехоты. Также в течение дня украинская авиация и артиллерия наносила огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага. В частности, артиллерийским огнем была уничтожена колонна снабжения, а именно более 12 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении.
Понеся потери, батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступили.
Украинские воины продолжают надежно держать занимаемые рубежи и наносить максимальное поражение живой силе и технике российских оккупантов. Продолжаются бои.
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По потерям российских оккупационных войск на 14.03.2022
Девиз бригады:«С любых высот в любое пекло!»,ну, что ж, как говорится- "Добро пожаловать в пекло!"
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 11 марта это 3419 погибших. Итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 марта. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.