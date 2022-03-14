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Остановлена ​​попытка прорыва обороны войсками РФ на Донецком направлении. Враг потерял до 100 человек, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР, - ОТУ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Остановлена ​​попытка прорыва обороны войсками РФ на Донецком направлении. Враг потерял до 100 человек, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР, - ОТУ

Сегодня, по состоянию на 17:00 14 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские оккупационные войска пытались прорвать оборону украинских защитников на Донецком направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативно-тактической группировки "Схід".

Как отмечается, в ходе отражения наступательных действий враг потерял до 100 человек личного состава, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР. После неудачной попытки прорвать нашу оборону враг отступил.

"Благодаря успешным действиям наших воинов был вовремя обнаружен противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении. В результате боя было уничтожено 4 БМП и до двух взводов пехоты. Также в течение дня украинская авиация и артиллерия наносила огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага. В частности, артиллерийским огнем была уничтожена колонна снабжения, а именно более 12 единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении.

Понеся потери, батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступили.

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Украинские воины продолжают надежно держать занимаемые рубежи и наносить максимальное поражение живой силе и технике российских оккупантов. Продолжаются бои.
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Топ комментарии
+38
Хлопці, не жалійте мацкалячу гадину! Слава Україні !!
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14.03.2022 18:56
+38
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14.03.2022 18:56
+18
Нормуль ,курочка по зёрнышку клюёт ..
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14.03.2022 18:57
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Хлопці, не жалійте мацкалячу гадину! Слава Україні !!
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14.03.2022 18:56 Ответить
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14.03.2022 18:56 Ответить
Нормуль ,курочка по зёрнышку клюёт ..
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14.03.2022 18:57 Ответить
ООО, отлично, молодцы ЗСУ со всеми причастными. Мы в мирном тылу очень переживаем о том, что статистика дохлых орков который день не меняется....
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14.03.2022 18:57 Ответить
Там Стрелков даже сам написал как их под Марьянкой *********.
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14.03.2022 18:57 Ответить
То сі є добре.
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14.03.2022 18:58 Ответить
Чим більше підсмажують тих орків, тим більше вони лізуть. Ну шо за тупа орда?
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14.03.2022 18:58 Ответить
під кайфом гандони
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14.03.2022 18:59 Ответить
Гарна новина
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14.03.2022 19:04 Ответить
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14.03.2022 19:04 Ответить
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14.03.2022 19:06 Ответить
І закопає.
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14.03.2022 19:36 Ответить
11-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВС РФ -буряты. (бригада дислоцируется в п.Сосновый Бор, г.Улан-Удэ).
Девиз бригады:«С любых высот в любое пекло!»,ну, что ж, как говорится- "Добро пожаловать в пекло!"
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14.03.2022 20:35 Ответить
Понедельник 14.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 11973 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 11 марта это 3419 погибших. Итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 18 марта. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
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14.03.2022 22:08 Ответить
 
 