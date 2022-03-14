РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13368 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
13 162 8
война (46939) Николаев (2009) Сенкевич (181)

Россияне предложили мэру Сенкевичу сдать Николаев. Были посланы за русским кораблем

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты предложили через сообщение в телеграме городскому голове Николаева сдать город.

Соответствующее письмо Александр Сенкевич опубликовал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты призвали Сенкевича "не доводить город до гуманитарной катастрофы" и "не разрешать националистам прикрываться им".

В ответ Сенкевич спросил россиян, известно ли им местонахождение русского корабля. Мэр Николаева также призвал захватчиков сдаваться вместе с техникой.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ снова обстреляли Николаевщину: есть проблемы со связью, - глава ОВА Ким. ВИДЕО

"Моральное состояние орков на дне. Воюют смс-ками. Но предложение в силе - сдавайте технику и у вас появится шанс остаться в живых", - написал Сенкевич.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сенкевич красава! Вот такой у кацапов получился клуб путешественников нах*й.
показать весь комментарий
14.03.2022 19:12 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2022 19:15 Ответить
Закопали москаля край дороги...
показать весь комментарий
14.03.2022 19:21 Ответить
Одному дивуюсь: ******** з повытря Миколаїв. Просто так, безкарно ******** з повітря авіацією. Та невже в Миколаєві немає хоча б ПЗРК. Адже щоб скинути некеровану бомбу необхідно знизитись до висоти пенше 900 метрів. Що таке 900 метрів для ПЗРК щоб "назавжди "приземлити" їх всіх.
показать весь комментарий
14.03.2022 19:19 Ответить
Скажи "паляниця", товаріщ
показать весь комментарий
14.03.2022 19:44 Ответить
 
 