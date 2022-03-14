Россияне предложили мэру Сенкевичу сдать Николаев. Были посланы за русским кораблем

Российские оккупанты предложили через сообщение в телеграме городскому голове Николаева сдать город.

Соответствующее письмо Александр Сенкевич опубликовал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты призвали Сенкевича "не доводить город до гуманитарной катастрофы" и "не разрешать националистам прикрываться им".

В ответ Сенкевич спросил россиян, известно ли им местонахождение русского корабля. Мэр Николаева также призвал захватчиков сдаваться вместе с техникой.

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"Моральное состояние орков на дне. Воюют смс-ками. Но предложение в силе - сдавайте технику и у вас появится шанс остаться в живых", - написал Сенкевич.