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Кулеба пообщался с главой МИД Ирана накануне его визита в Москву: "Тегеран против войны в Украине, поддерживает мирное решение"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Кулеба пообщался с главой МИД Ирана накануне его визита в Москву:

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амирабдоллахианом в преддверии его завтрашнего визита в Москву.

"Разговаривал с иранским министром Хосейном Амирабдоллахианом в преддверии его завтрашнего визита в Москву. Иран против войны в Украине, поддерживает мирное решение. Я попросил передать свое сообщение в Москве: Россия должна прекратить бомбардировку мирных жителей, соблюдать режим прекращения огня и выйти из Украины", - написал Кулеба в твиттере в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Также читайте: Вопрос военных самолетов для Украины остается неотложным в повестке дня, - Кулеба

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
А нахрена иранцы едут в Москву? Дед все равно в бункере Ямантау на Урале сидит.
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14.03.2022 19:23
+7
Скоро талибы введут санкции и потребуют прекратить зверства
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14.03.2022 19:25
+4
Що кацапи можуть їм запропонувати? У ірана є реальний шанс вийти з санкцій і торгувати нафтою. А кацапи навіть армією їх вже не можуть налякати,бо всі побачили це убожище а не армію.
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14.03.2022 19:28
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А нахрена иранцы едут в Москву? Дед все равно в бункере Ямантау на Урале сидит.
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14.03.2022 19:23 Ответить
Але копія буде в москві. Чи голограма...
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14.03.2022 19:24 Ответить
під час попереднього візиту кацапи так опустили іранців, що взазалі дивно що вони туди знову їдуть
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14.03.2022 19:29 Ответить
Скоро талибы введут санкции и потребуют прекратить зверства
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14.03.2022 19:25 Ответить
Талибы уже осудили. Только Игил и сомалийские пираты пока еще не высказались по этому поводу
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14.03.2022 20:33 Ответить
Що кацапи можуть їм запропонувати? У ірана є реальний шанс вийти з санкцій і торгувати нафтою. А кацапи навіть армією їх вже не можуть налякати,бо всі побачили це убожище а не армію.
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14.03.2022 19:28 Ответить
едет опят передавать, как жить в полной изоляции
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14.03.2022 19:35 Ответить
Кулеба.
https://www.youtube.com/watch?v=jRBO_UqbAp8
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14.03.2022 19:36 Ответить
Скоро до Папи Римського, Талібану і Порнхабу приєднається Хезбола.
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14.03.2022 19:36 Ответить
И поэтому ****** ракетами американскую базу в Ираке? От имени и по поручению...
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14.03.2022 20:01 Ответить
Скорее всего подстава. Ирану сейчас это не выгодно, у них есть реальная возможность избавиться от санкций.
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14.03.2022 20:35 Ответить
Фейк, никаких баз сша не бомбили,
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14.03.2022 23:29 Ответить
с Ирана надо снимать санкции, сбить цену на нефть. И пусть у тухлого Израиля голова болит.
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14.03.2022 21:06 Ответить
Скорее всего россия собирается вывести или сократить войска с сирии, так как там они действует на пару с ираном, об этом пойдет разговор..
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14.03.2022 23:28 Ответить
 
 