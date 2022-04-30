Зеленский провел телефонные переговоры с фон дер Ляйен: Украина продолжает продвижение к членству в ЕС
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Обсудили с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен поддержку Украины со стороны Евросоюза в противодействии российской агрессии. Наращивание санкционного давления в РФ важно. Ценим также весомую финансовую помощь. Украина продолжает продвижение к членству в ЕС", - написал Зеленский.
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Світ вже небуде таким як був до вторгнення московитів в Україну і особисто мені думається що новий союз Великобританія-Польша-Україна та подальше його розширення має більше перспектив чим ЕС який розвалюється від свого ханджества на очах.