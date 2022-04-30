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Зеленский провел телефонные переговоры с фон дер Ляйен: Украина продолжает продвижение к членству в ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Зеленский провел телефонные переговоры с фон дер Ляйен: Украина продолжает продвижение к членству в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен поддержку Украины со стороны Евросоюза в противодействии российской агрессии. Наращивание санкционного давления в РФ важно. Ценим также весомую финансовую помощь. Украина продолжает продвижение к членству в ЕС", - написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для граждан Украины в странах ЕС действует "временная защита"
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14.03.2022 19:54 Ответить
Цю гіфку тут виставляли вже тисячу раз, але вона настільки вдала, що не можу не виставити. Вибачайте за повтор.
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14.03.2022 19:56 Ответить
Думаю що владі України не подтрібно підштовхувати країни ЕС до прийняття нашої країни в їх членство.Якщо вони самі не приймуть ПОВНОПРАВНИМ ЧЛЕНОМ ЕС Україну то чи потрібно нам такий союз лицемірів та тих хто тільки вболіває за свої шкури ігноруючи цінності якими вони так кічаться.Свободою слова,свободою вибору,демократичностю та допомогою один одному.Тим більше що вони так щиро були озабочені потім дуже озабочені ситуацією в Україні а на остаток приходиться видирати у них допомогу по каплі.Великобританія це замітила відразу ось чому і вийшла із цього союзу.
Світ вже небуде таким як був до вторгнення московитів в Україну і особисто мені думається що новий союз Великобританія-Польша-Україна та подальше його розширення має більше перспектив чим ЕС який розвалюється від свого ханджества на очах.
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14.03.2022 20:09 Ответить
зеля! а що там з антикорупційним прокурором?
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14.03.2022 20:24 Ответить
Зеля тепер Терорист №1 в кацапстані, вже оголосили
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14.03.2022 20:36 Ответить
 
 