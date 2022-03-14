Мэр Покровская опроверг фейк о запуске ракеты в сторону Донецка: У нас нет такого вооружения
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В Донецкой области никаких ракет с территории города Покровска в оккупированный Донецк не запускали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении на странице Покровского горсовета в Фейсбуке заявил городской голова Покровска Руслан Требушкин.
"Сегодня появилась информация, что из города Красноармейск (теперь это город Покровск) была отправлена ракета в Донецк и погибли люди. Хочу обратить внимание, что я, как руководитель громады, как мэр города официально заявляю, что никаких ракет с территории нашего города не отправлялось. Эта информация неправдива. У нас нет такого вооружения, с которого можно было бы отправить такую ракету", - подчеркнул Требушкин.
Как сообщал один из телеграм-каналов, 14 марта в центре Донецка "упали обломки огромного снаряда", по словам местных жителей, это сбили ракету, выпущенную из тактического ракетного комплекса "Точка-У".
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Удар по Донецку в решающий момент переговоров - Точка, сознательно поставленная путиным в дискуссии его приближённых о ходе войны.
Он бесповоротно выбрал Ад.
Топ-автор
Россия ради фейка об обстреле Донецка убила десятки людей
Я лично думаю что должно быть ещё 5 таких ракет как минимум. Одна долетит до цели.
и даже сейчас
а посмотреть на волноваху, мариуполь и многие другие города и села
за 2 недели руины
я не удивлюсь если рашисты и свои же больницы и школы начнут взрывать
они уже такое делали