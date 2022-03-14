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Мэр Покровская опроверг фейк о запуске ракеты в сторону Донецка: У нас нет такого вооружения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мэр Покровская опроверг фейк о запуске ракеты в сторону Донецка: У нас нет такого вооружения

В Донецкой области никаких ракет с территории города Покровска в оккупированный Донецк не запускали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении на странице Покровского горсовета в Фейсбуке заявил городской голова Покровска Руслан Требушкин.

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"Сегодня появилась информация, что из города Красноармейск (теперь это город Покровск) была отправлена ​​ракета в Донецк и погибли люди. Хочу обратить внимание, что я, как руководитель громады, как мэр города официально заявляю, что никаких ракет с территории нашего города не отправлялось. Эта информация неправдива. У нас нет такого вооружения, с которого можно было бы отправить такую ​​ракету", - подчеркнул Требушкин.

Как сообщал один из телеграм-каналов, 14 марта в центре Донецка "упали обломки огромного снаряда", по словам местных жителей, это сбили ракету, выпущенную из тактического ракетного комплекса "Точка-У".
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Топ комментарии
+12
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14.03.2022 19:44
+11
Просто пи*ец, прилетела чья-то(скорее всего кацапская) ракета, а может и не прилетела, а что-то взорвали и подкинули кусок ракеты. Лугандон и паРаша развонялись на весь мир, что-то расследуют, а в Украине эти подонки в открытую много дней беспрерывно ровняют с землей города, села и людей тысячами и это в их понимании нормально! Это их не колышит! Твари
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14.03.2022 19:54
+6
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Удар по Донецку в решающий момент переговоров - Точка, сознательно поставленная путиным в дискуссии его приближённых о ходе войны.
Он бесповоротно выбрал Ад.
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14.03.2022 19:44
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Andrei Piontkovsky@apiontkovsky



Удар по Донецку в решающий момент переговоров - Точка, сознательно поставленная путиным в дискуссии его приближённых о ходе войны.
Он бесповоротно выбрал Ад.
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14.03.2022 19:44 Ответить
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14.03.2022 19:44 Ответить
Просто пи*ец, прилетела чья-то(скорее всего кацапская) ракета, а может и не прилетела, а что-то взорвали и подкинули кусок ракеты. Лугандон и паРаша развонялись на весь мир, что-то расследуют, а в Украине эти подонки в открытую много дней беспрерывно ровняют с землей города, села и людей тысячами и это в их понимании нормально! Это их не колышит! Твари
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14.03.2022 19:54 Ответить
Информационная война. Эту ракету увидит вся РФ и будет выть про зверства, а то что творят в Украине.. никто не увидит.. если сами не захотят увидеть и включат VPN.

Я лично думаю что должно быть ещё 5 таких ракет как минимум. Одна долетит до цели.
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14.03.2022 20:24 Ответить
дуже прикро ,в нас немає такого озброєння. Чому немає? Та коли вже буде ?щоб діставати до них, як вони до нас. Це ж була б зовсім іньша історія
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14.03.2022 20:01 Ответить
Точки у нас є на озброєнні і досить активно використовуються хоч і дуже старі. Але та що впала в Донецьку явно російська і новіша.
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14.03.2022 20:14 Ответить
У нас все было. У нас было 1000 крылатых ракет х-55 (чтобы ты понимал Нептун тот делали на базе х33) У нас были бомбардировщики Ту160 и Ту95МС, которые могли ********** этими ракетами любую точку в РФ. У нас было все для защиты. Но Кучма в 1999 году это все отдал рашке.
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14.03.2022 20:31 Ответить
да "ваш" сраный (точнее оккупированный) донецк целехенький 8 лет
и даже сейчас
а посмотреть на волноваху, мариуполь и многие другие города и села
за 2 недели руины
я не удивлюсь если рашисты и свои же больницы и школы начнут взрывать
они уже такое делали
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14.03.2022 21:04 Ответить
Не розумію чого ми маємо оправдовуватис я за одну ракету.18 днів ці ублюдки нещадно знищують наші міста і населення такими ж ракетами а свт мовчить.Значить можна так.Вони хотіли війни і щоб ракети падали на наші міста а на їхні ні. То вибачайте дорогенькі так не буде це війна яку ви розпочали -маєте те що хотіли.
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14.03.2022 22:05 Ответить
 
 