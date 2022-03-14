Изюм почти стерт с лица земли, никаких возможностей для доставки гуманитарной помощи, - Денисова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Город Изюм в Харьковской области сейчас без света, воды и тепла.
Об этом в телеграм-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"Рашистские оккупанты расстреливают мирных жителей г. Изюм в Харьковской области. На выезде из города боевики накрыли артиллерийским огнем частный микроавтобус. Судьба пассажиров неизвестна. Пока продолжаются бои за этот населенный пункт. Враг непрерывно обстреливает его авиацией и артиллерией днем и ночью. Никаких возможностей доставки гуманитарной помощи или эвакуации нет. Город без света, воды и тепла. Жители не выходят из подвалов. Число жертв среди гражданского населения установить невозможно. Поселок, который до войны насчитывал всего 46 тысяч жителей, сейчас почти стерт с земли, разрушена инфраструктура", - говорится в сообщении.
По словам Денисовой, такие действия оккупационных войск являются преступлением геноцида согласно Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.
"Призываю, НАТО – закройте небо над Украиной! Враг убивает наши города", - подытожила она.
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Господи, просто віддай ррсіянам те, що вони заслужили
не більше і не менше
віддай те, що вони заслужили, благаю.
за Бучу
за Маріуполь
за Гостомель
за ще купу сел містечок які вони знищили
амінь
Выродки. Гниды. Ублюдки. Уроды.
Даже не Мордор - барачный сортир.
Рак человечества. Перхоть природы.
Вам, превращающим в тир города,
Бьющим по детским домам и больницам,
Не оправдаться уже никогда,
Не отмолиться и не отстраниться...
(Ю.Нестеренко)