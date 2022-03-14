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Изюм почти стерт с лица земли, никаких возможностей для доставки гуманитарной помощи, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Изюм почти стерт с лица земли, никаких возможностей для доставки гуманитарной помощи, - Денисова

Город Изюм в Харьковской области сейчас без света, воды и тепла.

Об этом в телеграм-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Рашистские оккупанты расстреливают мирных жителей г. Изюм в Харьковской области. На выезде из города боевики накрыли артиллерийским огнем частный микроавтобус. Судьба пассажиров неизвестна. Пока продолжаются бои за этот населенный пункт. Враг непрерывно обстреливает его авиацией и артиллерией днем и ночью. Никаких возможностей доставки гуманитарной помощи или эвакуации нет. Город без света, воды и тепла. Жители не выходят из подвалов. Число жертв среди гражданского населения установить невозможно. Поселок, который до войны насчитывал всего 46 тысяч жителей, сейчас почти стерт с земли, разрушена инфраструктура", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, такие действия оккупационных войск являются преступлением геноцида согласно Конвенции ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

"Призываю, НАТО – закройте небо над Украиной! Враг убивает наши города", - подытожила она.

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Це жах, це чистий геноцид... бував в Ізюмі в веломандрі, мабуть і монастиря того на півночі з криничкою вже немає... нічого святого в нелюдів! 💀
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14.03.2022 19:43 Ответить
су ки
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15.03.2022 20:28 Ответить
Боже, яка наволоч
Господи, просто віддай ррсіянам те, що вони заслужили
не більше і не менше

віддай те, що вони заслужили, благаю.

за Бучу
за Маріуполь
за Гостомель
за ще купу сел містечок які вони знищили

амінь
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14.03.2022 19:50 Ответить
Варвары! 😡🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️
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14.03.2022 19:57 Ответить
Русские, вас ненавидит весь мир!
Выродки. Гниды. Ублюдки. Уроды.
Даже не Мордор - барачный сортир.
Рак человечества. Перхоть природы.

Вам, превращающим в тир города,
Бьющим по детским домам и больницам,
Не оправдаться уже никогда,
Не отмолиться и не отстраниться...

(Ю.Нестеренко)
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14.03.2022 20:12 Ответить
 
 