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Охотник в Черниговской области вместе с собой взорвал гранатой нескольких российских оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Охотник в Черниговской области вместе с собой взорвал гранатой нескольких российских оккупантов

Руководитель общества охотников Анатолий Кульгейко в поселке Репки Черниговской области уничтожил ворвавшихся в помещение российских оккупантов.

Об этом в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ.

"10 или 11 марта, на Черниговщине, банда орков ворвалась в дом руководителя Репкинского районного общества охотников Кульгейко Анатолия Ивановича. Требовали от него списки охотников, очевидно – для дальнейших репрессий. В ответ Анатолий Иванович послал российский корабль нах#й и взорвал ручную гранату. Погиб сам и отправил в ад несколько фашистов. Мокшаны своих 200-х и 300-х забрали. Героя похоронили в Репках", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Умножили на ноль КП оккупантов", - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+167
Героям слава.
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14.03.2022 19:55
+122
Слава Герою!
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14.03.2022 19:55
+119
Герої не вмирають!
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14.03.2022 19:55
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Героям слава.
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14.03.2022 19:55 Ответить
Герої не вмирають!
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14.03.2022 19:55 Ответить
Слава Герою!
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14.03.2022 19:55 Ответить
Цих звірів тільки вбивати до останнього.
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14.03.2022 19:55 Ответить
Вічна пам'ять
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14.03.2022 19:56 Ответить
Вечная память Герою !!!
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14.03.2022 19:56 Ответить
Героям слава!
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14.03.2022 19:56 Ответить
Герої не вмирають!
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14.03.2022 19:57 Ответить
Вічна Память !
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14.03.2022 19:58 Ответить
Слава Герою!
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14.03.2022 19:58 Ответить
Світла пам'ять Герою України та щирі співчуття рідним та близьким 😪😪😪
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14.03.2022 19:58 Ответить
А дали бы всем украинцам оружие? Сомневаюсь что враг продвинулся бы так далеко вглубь страны тем более рискнул бы заходить в населенные пункты
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14.03.2022 19:59 Ответить
Вот не надо начинать ету песню что нету оружия. Или нету денег на его покупку... Наша власть просто боялась украинский народ больше чем окупантов
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14.03.2022 20:11 Ответить
Самі б купили! Треба лише добро дати.
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14.03.2022 21:09 Ответить
Питання. Звідки орки взнали про цього чоловіка ?
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14.03.2022 19:59 Ответить
колаборанти здали
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14.03.2022 20:01 Ответить
в месте с полицаями
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14.03.2022 20:17 Ответить
ну так у Орков забрал и ......
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14.03.2022 20:08 Ответить
Что зайвого? Неужели не понятно , что эти охотники как раз таки по лесам орков разбегающихся и вылавливали , теперь окупировали и кацапы выявить их хотят . Надеюсь теперь понятно откуда граната у простого охотника могла взяться
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14.03.2022 20:11 Ответить
Менти передали список. Менти і держслужбовці- перші переходять на сторону окупанта. Це із Швейцарської книги по партизанській війні 30-х років.
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14.03.2022 20:33 Ответить
Крутий мужик. Слава і пам'ять.
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14.03.2022 20:01 Ответить
Царство Небесне...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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14.03.2022 20:01 Ответить
Вічна пам'ять сину України. Героям слава!
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14.03.2022 20:02 Ответить
Слава Герою! Хай земля горить під ногами у російсько-фашистських загарбників!
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14.03.2022 20:03 Ответить
Это ж вроде на границе с бульбонией?Нормально луками не участвуют...
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14.03.2022 20:09 Ответить
МИСЛИВЕЦЬ з великої літери.Вічна память герою!
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14.03.2022 20:12 Ответить
Впевнений, що мисливці добряче пригостили окупантів, того і прийшли по їхні душі. Не здав своїх ... Справжній Мужик. Честь!
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14.03.2022 20:12 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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14.03.2022 20:15 Ответить
40 дней не прошло . Он видит как ним восхищаются. Слава ГЕРОЮ України !!!
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14.03.2022 20:15 Ответить
smert kacapam
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14.03.2022 20:16 Ответить
Таких не победить!
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14.03.2022 20:20 Ответить
Вічна пам'ять та пошана герою.
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14.03.2022 20:20 Ответить
Слава ГЕРОЮ України! Вічна пам'ять!

Московити горіть у пеклі.
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14.03.2022 20:20 Ответить
Гідна смерть, загинув як козак - честь, шана таким героям.
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14.03.2022 20:22 Ответить
Вечная память и Слава Героям! 🇺🇦✊✌️
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14.03.2022 20:22 Ответить
от у нас і свої легенди з'являються. якщо залишились неповнолітні діти - дайте реквізити, я трошки допоможу.
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14.03.2022 20:23 Ответить
Слава герою! Герої не вмирають, вони будуть завжди жити в серцях українців!
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14.03.2022 20:35 Ответить
Дякую за життя!
Герої не вмирають!
Вічна пам'ять!
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14.03.2022 20:40 Ответить
Вічна пам'ять
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14.03.2022 20:43 Ответить
Царствіє небесне воїну українцю
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14.03.2022 20:43 Ответить
Вічна пам'ять Брате...Вже серце не витримує,сліз не лишилося....Гине мій народ,моя кров,моя душа...
Прокляття до сьомого коліна всім тварям мокшанським.Нехай кров українців пече їх пекельним огнем довіку
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14.03.2022 20:50 Ответить
Ось з таких власних вчинків і складається велика спільна перемога!
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14.03.2022 21:37 Ответить
Герой! От вам Герой ! А не говорящі голови солодкоусті перевертні !
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14.03.2022 22:30 Ответить
Слава героям. Коль тонУ сам, за компанию заберу и пару рашистов. Это вроде слова, но вспомните наших партизанов в украинских лесах. Вспомните рассказы дедов, фильмы о ВОВ. Так оно и было. И партизаны были не в рашке, а в Украине. Самое мощное партизанское движение. ХРЕН тебе пуйло, а не УКРАИНА!!!
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14.03.2022 23:48 Ответить
 
 