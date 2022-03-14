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Охотник в Черниговской области вместе с собой взорвал гранатой нескольких российских оккупантов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Руководитель общества охотников Анатолий Кульгейко в поселке Репки Черниговской области уничтожил ворвавшихся в помещение российских оккупантов.
Об этом в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, передает Цензор.НЕТ.
"10 или 11 марта, на Черниговщине, банда орков ворвалась в дом руководителя Репкинского районного общества охотников Кульгейко Анатолия Ивановича. Требовали от него списки охотников, очевидно – для дальнейших репрессий. В ответ Анатолий Иванович послал российский корабль нах#й и взорвал ручную гранату. Погиб сам и отправил в ад несколько фашистов. Мокшаны своих 200-х и 300-х забрали. Героя похоронили в Репках", - говорится в сообщении.
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